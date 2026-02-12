Economía

La acción de Globant volvió a desplomarse y cayó hasta 18%: cuáles son las variables que impactan en el unicornio argentino

El desplome bursátil de varias tecnológicas acentuó la baja de la compañía argentina, que busca adaptarse al avance de la inteligencia artificial en el sector y enfrenta incertidumbre sobre su modelo de negocios

La empresa tiene hoy un
La empresa tiene hoy un valor de mercado de poco más de USD 2.000 millones (REUTERS/Agustín Marcarian)

La acción de Globant se desplomó hasta 18%: cuáles son las variables que impactan en el unicornio argentino

Las acciones del unicornio argentino Globant se hundieron hasta 18% hoy en Wall Street. Pasadas las 15 de Buenos Aires, el precio rondaba los USD 48,6 por unidad, a niveles similares a 2019 y muy lejos del pico de 2021, cuando superó los USD 340 por unidad.

La empresa tiene hoy un valor de mercado de poco más de USD 2.000 millones: llegó a valer unos USD 15.000 millones.

La caída y las dudas sobre el modelo de negocios de Globant, que la obligaron a golpes de timón en su estrategia y fuertes caídas en su acción el año pasado, se dan en medio del desplome del sector tecnológico global que plantea fuertes interrogantes para las empresas de la industria del software. La “culpable” es la inteligencia artificial, cuyo rápido avance plantea un contexto en que la producción de software, sobre todo para las empresas, y desarrollo de plataformas digitales parece empezar a resolverse cada vez más con menos recursos e intermediarios.

El precio de al acción
El precio de al acción de Globant de hoy en el NYSE de Wall Street

Según Bloomberg, Wall Street se vio golpeado hoy por una ola de volatilidad ante preocupaciones por las ganancias del sector tecnológico, que desataron ventas en la industria tras una débil proyección de márgenes de Cisco Systems. El bitcoin y la plata caían, mientras los bonos subían antes de la publicación de datos clave de inflación en EEUU.

Las acciones borraron las ganancias iniciales, y el S&P 500 y el Nasdaq 100 retrocedieron 1,2% y 1,7%, respectivamente (15:30 en Argentina). Todas las megacaps caían y un fondo cotizado que sigue a empresas de software se desplomaba 3,5%. Cisco se hundió 11% luego de que su previsión evidenciara que los mayores precios de los chips de memoria están pasando factura.

“Las acciones están un poco fatigadas tras un comienzo muy sólido de 2026”, dijo Charlie Anderson, de UBS Wealth Management. “Algunas de las mayores tecnológicas del mercado están siendo golpeadas tras presentar resultados, lo que demuestra que las expectativas de los inversores han aumentado”.

Globant

Esta mañana, Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, escribió un posteo en Linkedin en el que aborda los cambios en la industria y menciona dos grandes olas que tuvo el software empresarial. La primera, Personalizada: hecha a medida, pero costosa y difícil de escalar. La segunda, SaaS, la del software en la nube, con menos mantenimiento y actualizaciones continuas, pero más rígida y subutilizada. Y ahora llega Ola 3: servicios nativos de IA.

Martin Migoya, CEO y cofundador de Globant
Martin Migoya, CEO y cofundador de Globant (Erica Canepa/Bloomberg)

“La IA cambia fundamentalmente la economía del mantenimiento. Cuando los agentes inteligentes pueden generar, probar, desplegar y evolucionar continuamente código a una fracción del coste histórico, el compromiso tradicional se desmorona. Por primera vez, las empresas pueden combinar: Personalización + economía de suscripción”, escribió Migoya. Si bien la empresa cambió su negocio casi 100% a IA, no parece estar dando los resultados esperados, o al menos que se reflejen en el precio de sus acciones en Wall Street.

Migoya dice que la customización trajo diferenciación, SaaS la eficiencia y que los servicios nativos de IA combinan ambos. “La industria de los servicios no va a desaparecer. Está siendo mejorado”, pronosticó.

Contexto global

Mientras ve el derrumbe tech, Bloomberg destacó que la nueva regla del mercado parece ser vender todo lo que puede estar en riesgo por la IA. Y eso explica el contexto.

“En Wall Street, el creciente temor en torno a la inteligencia artificial sigue castigando las acciones de compañías que podrían quedar del lado equivocado de esta transformación, desde pequeños desarrolladores de software hasta grandes firmas de gestión patrimonial”, dijo la agencia.

Y mencionó la última ola de ventas del miércoles, cuando las gestoras europeas St James’s Place y AJ Bell cayeron 11% y 5,4%, respectivamente, mientras que la firma francesa de software Dassault Systemes se desplomó 22% tras presentar resultados que, según analistas de JPMorgan, fueron “peores incluso de lo que temían los más pesimistas” y reforzaron las preocupaciones de que la empresa sea golpeada por la competencia de la IA.

El martes, una herramienta de estrategia fiscal lanzada por la poco conocida startup Altruist hizo caer más de 7% las acciones de Charles Schwab, Raymond James Financialy LPL Financial Holdings.

Los avances en IA han estado en el centro de atención de Wall Street en los últimos años, con las acciones tecnológicas liderando el impulso. A medida que el repunte llevó los precios a máximos históricos, persistían las dudas sobre si se trataba de una burbuja a punto de estallar o del inicio de un auge de productividad que transformaría el mundo corporativo en EEUU.

Pero desde principios de la semana pasada, una serie de lanzamientos de productos de IA ha provocado un cambio drástico. En lugar de concentrarse en identificar a los ganadores, los inversores ahora buscan evitar rápidamente cualquier empresa que pueda enfrentar el más mínimo riesgo de ser desplazada.

La industria del software ha estado marcada por preocupaciones sobre la IA desde hace tiempo. La inquietud comenzó a extenderse con mayor amplitud a otros sectores la semana pasada, cuando nuevas herramientas de Anthropic PBC desencadenaron una fuerte ola de ventas en acciones de software, servicios financieros, gestión de activos y servicios legales.

Con información de Bloomberg

