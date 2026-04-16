Inflación vs. inversión: cuáles son las estrategias que ganan terreno para protegerse ante la suba de precios

En 2026 la inflación acumula cerca de 10% y le pone una "vara alta" a las carteras de inversión.

El dato de inflación en marzo más alto que lo que se esperaba obliga a un análisis de las carteras de inversión. El mes pasado el incremento del costo de vida estuvo impulsado principalmente por los aumentos en educación y tarifas de servicios públicos, mientras que el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente también se sintió en la suba del precio de los combustibles locales, por el incremento del precio internacional del petróleo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo subió un 3,4%, desde un 2,9% del mes previo, con lo que acumula en el primer trimestre del año un incremento del 9,4% y del 32,6% en la medición interanual.

Un punto saliente fue el de la aún muy elevada inflación núcleo, que se aceleró al 3,2% -que excluye precios regulados y estacionales- y da una pauta de que el proceso inflacionario doméstico todavía va a tener recorrido en 2026.

Cartera con cobertura contra la inflación

Una inflación alta obliga a posturas conservadoras o defensivas para no descapitalizarse, al menos en el corto plazo. En ese sentido, destacan los bonos CER, instrumentos de deuda en pesos argentinos que ajustan su capital e intereses según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el cual sigue el índice de inflación (IPC del Indec). Los bonos CER ofrecen cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo, ideales para inversores que buscan protegerse en entornos inflacionarios.

Si se tiene en cuenta la baja del precio del dólar (-6% en 2026), la búsqueda de cobertura a través de bonos en dólares podría ser también una alternativa si se espera que el tipo de cambio tenga en los próximos meses un menor margen para atrasarse respecto a la inflación, en particular en el segundo semestre del año, cuando estacionalmente el comercio exterior es menos superavitario. Las fuertes compras de divisas que está efectuando el Banco Central abonan esta visión de que los pagos van a estar garantizados.

En este menú aparecen los Bonares (con ley argentina) y Globales (ley extranjera), con Tasas Internas de Retorno (TIR) por encima del 9% anual en dólares, así como los títulos dollar linked.

Por otra parte los bonos en pesos con tasa fija podrían ser una cobertura adecuada si se confía en que la inflación va a desacelerar en los próximos meses.

En tanto, los bonos Duales quedan rezagados en un contexto en el que la tasa TAMAR tuvo tendencia a la baja, lo que reduce el atractivo de estos instrumentos. Los Duales en pesos ofrecen cobertura contra la inflación (por CER) o el tipo de cambio oficial (dólar link), al pagar al vencimiento según la opción que resulte más beneficiosa. La TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) es un indicador del BCRA que promedia la tasa de interés de plazos fijos en pesos superiores a $1.000 millones, hoy del 23% al 25% nominal anual.

¿Qué dicen los analistas?

“Con las tasas de Lecaps en tramo medio de agosto a noviembre, en el orden de 28,6% promedio, y una tasa de caución promedio de 19,7% en compresión, se espera que el Tesoro aproveche no solo para estirar sus vencimientos sino para cerrar una tasa más atractiva y prepararse para la licitación de fin de mes en la que enfrenta vencimientos del orden de los $10 billones”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Con el dato de inflación al alza potenciado por cuotas educativas, regulados y el combustible la cobertura inflacionaria vuelve a tomar vuelo con títulos CER en tramo medio y largo captando la atención de los inversores”, añadió Morales.

“Mantenemos una postura cauta respecto al posicionamiento en pesos. No identificamos un diferencial significativo a favor de los instrumentos CER en los niveles actuales, pero nos sentimos cómodos con su cobertura dado el comportamiento de los precios en los últimos meses. Para que la tasa fija muestre rendimientos superiores, se requeriría una baja de inflación más pronunciada -escenario que no descartamos, pero sobre el cual aún no tenemos certeza-”, observó IOL Inversiones.

“Dicho esto, nuestro top pick (mejores elección) de cara al próximo mes es el TZX26, con cobertura del dato de abril", comentaron desde IOL. El TZX26 es un Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón con ajuste CER y vencimiento el 30 de junio de 2026.

“Con el nuevo dato de IPC (3,4%), la inflación interanual quedó en 32,6% con una tasa fija que en el corto plazo ofrece 20% TNA (Tasa Nominal Anual), esto podría desencadenar en un repricing de la curva a tasa fija y mayor presión sobre las estrategias de carry, especialmente en el tramo corto. Por eso, mantener coberturas en CER sigue siendo una práctica prudente. El Tesoro enfrenta vencimientos relevantes, pero parte de una posición relativamente sólida tras el último rollover elevado y con liquidez disponible. El desafío no es tanto renovar, sino lograr extender plazos de manera sostenida” , indicaron los analistas de Mills Capital.

“Para que el inversor convalide duration hacia 2029 hacen falta dos condiciones: una inflación que logre perforar de forma consistente la zona del 2,5% mensual y mayor claridad sobre la dinámica cambiaria. Hoy el carry sigue siendo atractivo, pero esa misma apreciación esperada del tipo de cambio es también la principal fuente de riesgo”, explicaron desde Mills Capital, y añadieron que “la estrategia oficial es consistente: concentrar tasa fija en el tramo corto y ofrecer CER en el tramo largo. La clave pasa por el nivel de tasa real que se convalide en esos instrumentos para captar demanda institucional sin generar tensiones“.

“Más allá de la lectura del IPC, el dólar mayorista responde con calma y sigue alrededor de los $1.365, luego de haber testeado ayer intradiariamente los $1.350, mientras el BCRA extiende las sostenidas compras. La licitación arrojaría luz respecto de la estrategia de absorción de los pesos que surgen a partir de dichas adquisiciones, así como del apetito por el AO27 y el AO28, lo cual resulta importante dentro del programa financiero a fin de lograr acumular reservas”, comentó el economista Gustavo Ber.