Por el miedo a perder el empleo, el ausentismo siguió cayendo en 2025: cómo afectó a cada sector

La proporción de trabajadores que faltaron al menos una vez el trabajo se redujo al 12,6% entre julio y septiembre del año pasado. Se trata de uno de los valores más bajos de la serie histórica

El informe oficial destaca que el "efecto disciplinador" de la inestabilidad macroeconómica impulsa a los empleados a garantizar su presencia para evitar riesgos sobre su continuidad laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del debate por la reforma laboral, el último informe de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), elaborado por el Ministerio de Capital Humano, registró que el ausentismo en el empleo asalariado registrado del sector privado ha mostrado una tendencia decreciente sostenida. En el tercer trimestre de 2025, la proporción de trabajadores que faltaron al menos una jornada en el mes se situó en el 12,6%, consolidando una baja que se extiende por cinco períodos consecutivos.

Este nivel de inasistencia representa una de las marcas más bajas de la serie histórica iniciada en 2012, siendo superada únicamente por el registro del tercer trimestre de 2019. El reporte técnico destaca que esta reducción no responde a un solo motivo o sector, sino que se manifiesta de manera transversal en todo el mercado laboral formal. La incertidumbre por la reforma laboral y la posible modificación del régimen de licencias por enfermedad sería uno de los principales disparadores de esta tendencia.

El impacto del contexto económico

El documento oficial vincula directamente la caída de estos indicadores con el escenario de incertidumbre en el mercado de trabajo. Según el análisis del Ministerio, el comportamiento de los empleados frente a la posibilidad de inasistencia se ve condicionado por la situación macroeconómica.

Al respecto, el informe señala: “El hecho que el ausentismo se reduzca de manera generalizada, hasta incluso en las ausencias justificadas por enfermedad, sugiere la existencia de otros factores que impulsarían a los trabajadores a no ausentarse”. En este sentido, la investigación técnica puntualiza que “el aumento del riesgo a perder el trabajo, típico de escenarios de inestabilidad laboral y económica, puede influir en la reducción de las inasistencias”. Esta interpretación explica por qué la caída se registra incluso en motivos de fuerza mayor, donde el trabajador decide asistir a su puesto pese a estar en condiciones que habitualmente justificarían una ausencia.

Radiografía del ausentismo en el tercer trimestre

Durante el período relevado, el 61% de las empresas del sector privado en los aglomerados urbanos analizados presentó al menos un trabajador ausente al mes. Dentro de ese grupo de firmas, el 12,6% de la dotación de personal se ausentó durante el mes. En cuanto a la duración de las inasistencias, el promedio fue de 4,9 días en el mes por cada trabajador ausente. Al analizar el impacto sobre la capacidad productiva general, el ausentismo afectó el 2,9% de las jornadas laborales mensuales del total de las empresas privadas, contemplando tanto a aquellas que tuvieron faltas como a las que no.

El 50,5% de los trabajadores que se ausentaron a su trabajo lo hicieron por enfermedad (Europa Press)

La estructura de las causas que motivaron las ausencias durante el tercer trimestre de 2025 determinó que el 50,5% lo hizo por enfermedad, el 18,7% no justificó su inasistencia, el 10,3% invocó razones personales y el 5,2% lo hizo por accidentes laborales. El restante 15,4% del personal se ausentó por múltiples razones con bajos niveles de participación, tales como estudios, nacimientos, defunciones, matrimonio, motivos gremiales o sanciones.

Diferencias por sectores y tamaño de empresa

A pesar de la caída generalizada, los datos de la EIL muestran que existen variaciones según la actividad económica y la dimensión de la compañía. Transporte, almacenaje y comunicaciones es el sector que registra el mayor nivel de ausentismo, donde el 16% del personal se ausenta al menos una jornada en el mes. La industria es otro sector que muestra un nivel de ausentismo superior a la media, con un 15% de la dotación de personal afectada. En cambio, Comercio, restaurantes y hoteles es el sector menos afectado por el fenómeno, con un 10,9% de la nómina de personal.

Asimismo, el informe ratifica una tendencia relacionada con el tamaño de las organizaciones, advirtiendo que la incidencia del ausentismo es directamente proporcional al número de trabajadores. Según la encuesta, en la medida que el tamaño de la empresa crece, mayor es el porcentaje de la dotación de personal afectada por las inasistencias.

Productividad y costos laborales

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social enfatiza que la reducción de estos indicadores tiene un correlato directo en la eficiencia económica. El diagnóstico subraya que la inasistencia de un trabajador afecta a la productividad, dado que en la jornada laboral perdida no se desarrollará la actividad productiva prevista para ese puesto de acuerdo a la organización del trabajo pautada.

De acuerdo con el documento, un nivel elevado de ausentismo perjudica tanto a empresas como a trabajadores: las firmas reducen su capacidad de generar ingresos por la contracción de la productividad y los trabajadores se exponen a descuentos salariales por inasistencias no cubiertas por el marco normativo. Si bien el informe reconoce que una proporción de las inasistencias se vinculan al hecho de que el trabajo es una acción humana expuesta a riesgos y contingencias como enfermedades o problemas familiares , también identifica factores que podrían evitarse. Las ausencias provocadas por accidentes laborales o las que no se encuentran justificadas son ejemplos de inasistencias que podrían reducirse a partir de la acción articulada entre los actores del proceso productivo.

Los trabajadores se exponen a descuentos salariales por inasistencias no cubiertas por el marco normativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La serie estadística analizada muestra que el registro de 12,6% del tercer trimestre de 2025 constituye una de las marcas más bajas del período comprendido entre 2012 y 2025. Tras el pico del tercer trimestre de 2020, cuando el indicador llegó al 17,2% , el ausentismo inició una trayectoria descendente que se profundizó en los últimos años. Los registros del tercer trimestre de 2024 marcaron un 12,7% , antecediendo a la cifra actual que consolida la tendencia a la baja en un contexto de inestabilidad laboral.

Los factores determinantes

La caída del ausentismo responde a una combinación de causas estructurales y coyunturales que han modificado la conducta de la fuerza de trabajo en Argentina. El diagnóstico principal indica que la menor predisposición de las compañías para contratar personal formal, sumada a la rigidez de las normativas vigentes y a la incertidumbre macroeconómica sobre la reforma de la legislación laboral, ha generado un impacto en la conducta de los empleados.

Uno de los puntos de la reforma que hizo ruido en las últimas horas es justamente el que tiene que ver con las licencias por enfermedad y el ausentismo. El Gobierno anticipó que eliminaría el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que introducía un nuevo régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario a los trabajadores que solicitaban permiso para ausentarse del trabajo por estar enfermos.

Este escenario actuó como un factor de disuasión que impulsa a los trabajadores a priorizar la asistencia efectiva a sus puestos frente al temor a la pérdida del empleo.

De forma complementaria, se observa una evolución en la gestión interna de los recursos humanos a través de la digitalización de los registros y el perfeccionamiento de los sistemas de monitoreo de licencias. El informe de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) refleja esta tendencia al mostrar que la proporción de faltas sin motivo justificado ha cedido terreno frente a las inasistencias por salud debidamente certificadas. En este sentido, mientras que la enfermedad sigue siendo el motivo principal con un 50,5%, la reducción generalizada de las ausencias injustificadas sugiere un mayor control administrativo y una mayor responsabilidad presencial por parte del personal.

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

En Irán se vive un ambiente de miedo, duelo e ira

La creación de una comisión impulsada por Irán para investigar las protestas genera escepticismo sobre su credibilidad

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural de 800 capítulos: “Seguiremos hasta dentro de mil años”, desafía Matt Groening

La reedición de ‘Posesión’, de A. S. Byatt, es una invitación a apreciar el poder de la literatura

Un videojuego convierte a los museos en escenario de robos “con justa causa”