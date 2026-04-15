Para el Financial Times, “la pelea de Milei contra la inflación está estancada”

FILE PHOTO: The cover of the Financial Times newspaper is seen with other papers at a news stand in New York, U.S., November 9, 2016. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El reconocido diario británico Financial Times se hizo eco del dato de inflación en Argentina, cuestionó la falta de actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y puso foco en la caída del salarios.

“El esfuerzo de Javier Milei por reducir la inflación crónica de Argentina se está estancando, con la tasa mensual alcanzando el 3,4 por ciento en marzo —su nivel más alto en un año— mientras los economistas advierten que abordar el tramo final podría ser mucho más difícil que frenar la crisis en su punto máximo", inició el artículo.

La inflación cayó “drásticamente” desde los índices mensuales de dos dígitos que Milei heredó cuando asumió la presidencia en 2023. Sin embargo, la tasa mensual tocó fondo en mayo, con un 1,5 por ciento, y alcanzó el 2,9 por ciento tanto en enero como en febrero.

“El número es malo. No nos gusta el número porque la inflación nos resulta repugnante”, dijo Milei tras la publicación de los datos el martes. “Sin embargo, factores duros nos permiten explicar lo que ha sucedido y, sobre todo, esperar que en el futuro la inflación retome su sendero descendente”, agregó.

Financial Times: “El esfuerzo de Javier Milei por reducir la inflación crónica de Argentina se está estancando". REUTERS/Stefan Wermuth/File Photo

El Financial Times también señaló: “El presidente libertario, quien escribió un libro titulado El fin de la inflación como parte de su propuesta a los votantes en 2023, ha dicho que la inflación podría pronto ‘comenzar con un cero’, es decir, una tasa mensual inferior al 1 por ciento. Pero los economistas son escépticos, especialmente porque el alza de los precios de la energía causada por la guerra en Irán añade nuevas presiones a una dinámica de precios ya difícil de modificar”.

“Su tasa anual, de casi un 33 por ciento, está lejos de su pico de casi un 300 por ciento, pero sigue siendo de las más altas del mundo”, remarcó.

Asimismo, el artículo explica que “Milei, quien se autodefine como anarcocapitalista, recurrió a una herramienta tradicional para impulsar la caída inicial de la inflación: mantener estable el tipo de cambio del peso para anclar los precios. Pero cuando el gobierno permitió que la moneda se moviera con mayor libertad como parte de un acuerdo con el FMI en abril pasado, la inflación pronto comenzó a aumentar nuevamente”.

El artículo enfatizó que la aprobación de Milei cayó al 36,4 por ciento y que las preocupaciones sobre el estancamiento de los salarios y el desempleo ahora superan a la inflación.

Desde el Financial Times enfatizaron que la aprobación de Milei cayó al 36,4 por ciento y que las preocupaciones sobre el estancamiento de los salarios y el desempleo ahora superan a la inflación

“Sin un ancla firme, el gobierno debe ahora romper la inercia arraigada que se ha acumulado durante años de inflación crónica. En Argentina, esos hábitos son difíciles de erradicar: muchos comerciantes aumentan los precios de forma preventiva, las familias acopian productos básicos antes de la próxima subida y los contratos de alquiler incluyen incrementos automáticos trimestrales”, consideró el Financial Times.

Aseguró que los salarios suelen negociarse en función de la inflación pasada y no de la actual, una política que puede alimentar futuras subas de precios cuando las empresas trasladan el costo de los salarios más altos a los consumidores.

“Los costos de los servicios públicos y otros servicios, algunos de los cuales se ajustan automáticamente a la inflación pasada, siguen subiendo después de años de subsidios. Esto contrasta con los precios de los productos manufacturados, que en gran medida se mantienen bajos gracias al tipo de cambio semiflotante y la eliminación de algunas barreras comerciales”, precisó.

El diario, además, consignó algunos datos relevantes para describir un panorama en el que “los argentinos han estado sintiendo la presión”. En Buenos Aires, por ejemplo, la carne registró un incremento del 6,9 por ciento solo en marzo. A nivel nacional, los alimentos aumentaron un 3,4% ese mismo mes, tras subas del 3,3% en febrero y del 4,7 por ciento en enero.

A nivel nacional, los alimentos aumentaron un 3,4% ese mismo mes, tras subas del 3,3% en febrero y del 4,7 por ciento en enero. REUTERS/Agustin Marcarian

En paralelo, los salarios del sector formal avanzaron cerca de un 2% mensual en febrero, quedando por debajo de la inflación.

“El efecto acumulativo es una erosión silenciosa pero significativa del nivel de vida, incluso cuando las tasas de pobreza bajaron el año pasado tras los máximos alcanzados al inicio de la presidencia de Milei”, subrayó.

Los ingresos reales para los trabajadores registrados y jubilados de Argentina —unos 14,5 millones de personas— están aproximadamente entre un 8 y un 10 por ciento por debajo de donde estaban cuando Milei asumió, según Martín Rapetti, profesor de economía en la UBA.

Por otra parte, el Financial Times resaltó que el gobierno también enfrentó cuestionamientos sobre cómo mide la inflación. “A principios de este año, pospuso una actualización prevista de la canasta del índice de precios al consumidor, lo que llevó a la renuncia del titular del instituto nacional de estadísticas”.

“Aunque la decisión generó preocupación en un país con una larga historia de manipulación de datos inflacionarios, los economistas dicen que el impacto numérico real hasta ahora ha sido insignificante”, agregó.