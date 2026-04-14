La apuesta por el nuevo Vaca Muerta: una misión a Canadá impulsa el atractivo internacional de Palermo Aike

Uno de los yacimientos de Palermo Aike

Compañía General de Combustibles (CGC) inició esta semana una misión conjunta con el Gobierno de Santa Cruz y representantes sindicales en Canadá.

El objetivo prioritario de esta misión, que incluye foros, encuentros institucionales y visitas a desarrollos tecnológicos, es colocar a Palermo Aike en el mapa global de la energía como el próximo gran recurso de shale en Argentina y atraer inversiones que aceleren su desarrollo. La provincia, además, ha adoptado recientemente un esquema diferencial de baja de regalías, que otorga a Palermo Aike la tasa más baja del país para hidrocarburos no convencionales, en busca de aumentar la competitividad y el atractivo del proyecto.

El anuncio de este esquema de regalías, que redujo la carga para los futuros desarrollos en Palermo Aike del 12% al 5%, tiene una vigencia de diez años y marca un hito en el sector energético nacional. Con esta política, la provincia de Santa Cruz se propone competir de manera directa con otros proyectos internacionales y nacionales, al mismo tiempo que acompaña la incorporación de la actividad de exploración upstream al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), también orientado a reforzar la posición estratégica del shale santacruceño.

La relevancia de estas medidas fue subrayada en el foro organizado por el Gobierno de Alberta y el Canadian Global Energy Forum, celebrado en el McDougall Centre de Calgary, ante más de cien referentes de la industria energética internacional —incluyendo empresas, financiadores y representantes gubernamentales—.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

En el encuentro, Pablo Chebli, miembro del directorio de CGC, fue enfático al comparar el potencial geológico de Palermo Aike con algunos de los principales desarrollos de Estados Unidos: “Palermo Aike tiene el potencial para convertirse en el próximo desarrollo shale de la Argentina. Las características de la roca son similares e incluso mejores en ciertos casos que algunos shales de cuencas de Estados Unidos que han sido desarrolladas exitosamente”.

Chebli detalló que la formación cuenta con infraestructura de producción y transporte ya existente y acceso tanto al Atlántico como al Pacífico, lo que “reduce significativamente las inversiones requeridas”.

Santa Cruz ofrece el menor esquema de regalías para producción no convencional

La reducción de regalías del 12% al 5% para proyectos en Palermo Aike, vigente por diez años, sitúa a Santa Cruz en una posición única dentro del panorama energético argentino. Esta ventaja fiscal, junto con la integración de la actividad exploratoria al RIGI, busca atraer inversores internacionales para el desarrollo de shale en el sur del país.

Durante la misión en Canadá, el gobernador Claudio Vidal resaltó el interés generado en el auditorio y anticipó que “en la segunda parte del año, YPF retomará la perforación en Palermo Aike, lo que permitirá contar con más y mejor información para reducir riesgos y atraer nuevos interesados”. Este avance en la exploración constituye la base para la llegada de potenciales socios a los pozos exploratorios, tal como mostró la compañía ante los asistentes al foro.

Hugo Eurnekian, presidente de CGC

El encuentro también marcó una novedad institucional, al reunir por primera vez a la empresa, el gobierno provincial y los sindicatos con una estrategia común ante inversores internacionales. Rodrigo Fernández, Chief Of Staff de CGC, sintetizó este punto: “La presencia conjunta de la empresa, el gobierno provincial y los sindicatos marca un hito. Estamos mostrando una visión alineada y un compromiso común para impulsar este proyecto”.

La delegación argentina recaba tecnología y modelos operativos en Canadá

La agenda de la delegación argentina, que se extiende hasta este jueves, incluye visitas a operaciones de shale con tecnologías avanzadas, proveedores energéticos y centros de investigación en Canadá. El itinerario contempla el análisis de nuevas tecnologías para perforación y diseño operativo, así como soluciones logísticas para operar en entornos de bajas temperaturas, uno de los desafíos técnicos centrales para el desarrollo de Palermo Aike.

El evento inaugural en Calgary, que reunió a más de cien participantes, sirvió como plataforma para que Argentina invite a empresas extranjeras a aportar experiencia y asociarse en los próximos pozos exploratorios. Al recalcar la existencia de vías de exportación tanto al océano Atlántico como al Pacífico, los responsables provinciales y de la compañía destacaron la capacidad logística que diferencia a Palermo Aike de otras cuencas sudamericanas.

En su proyección internacional, Palermo Aike se perfila como la principal apuesta nueva de Argentina en energía no convencional, en paralelo al desarrollo de Vaca Muerta, y ahora busca apalancarse en tecnología, inversión extranjera y competitividad fiscal para transformarse en una nueva fuente de crecimiento sectorial.