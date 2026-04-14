Economía

La apuesta por el nuevo Vaca Muerta: una misión a Canadá impulsa el atractivo internacional de Palermo Aike

El viaje oficial está integrado por autoridades de Santa Cruz, ejecutivos de CGC y dirigentes sindicales. El objetivo es posicionar a esta formación como el próximo proyecto relevante en hidrocarburos no convencionales en el país

Guardar
Palermo Aike - YPG-CGC
Uno de los yacimientos de Palermo Aike

Compañía General de Combustibles (CGC) inició esta semana una misión conjunta con el Gobierno de Santa Cruz y representantes sindicales en Canadá.

El objetivo prioritario de esta misión, que incluye foros, encuentros institucionales y visitas a desarrollos tecnológicos, es colocar a Palermo Aike en el mapa global de la energía como el próximo gran recurso de shale en Argentina y atraer inversiones que aceleren su desarrollo. La provincia, además, ha adoptado recientemente un esquema diferencial de baja de regalías, que otorga a Palermo Aike la tasa más baja del país para hidrocarburos no convencionales, en busca de aumentar la competitividad y el atractivo del proyecto.

El anuncio de este esquema de regalías, que redujo la carga para los futuros desarrollos en Palermo Aike del 12% al 5%, tiene una vigencia de diez años y marca un hito en el sector energético nacional. Con esta política, la provincia de Santa Cruz se propone competir de manera directa con otros proyectos internacionales y nacionales, al mismo tiempo que acompaña la incorporación de la actividad de exploración upstream al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), también orientado a reforzar la posición estratégica del shale santacruceño.

La relevancia de estas medidas fue subrayada en el foro organizado por el Gobierno de Alberta y el Canadian Global Energy Forum, celebrado en el McDougall Centre de Calgary, ante más de cien referentes de la industria energética internacional —incluyendo empresas, financiadores y representantes gubernamentales—.

Claudio Vidal gobernador de Santa Cruz
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

En el encuentro, Pablo Chebli, miembro del directorio de CGC, fue enfático al comparar el potencial geológico de Palermo Aike con algunos de los principales desarrollos de Estados Unidos: “Palermo Aike tiene el potencial para convertirse en el próximo desarrollo shale de la Argentina. Las características de la roca son similares e incluso mejores en ciertos casos que algunos shales de cuencas de Estados Unidos que han sido desarrolladas exitosamente”.

Chebli detalló que la formación cuenta con infraestructura de producción y transporte ya existente y acceso tanto al Atlántico como al Pacífico, lo que “reduce significativamente las inversiones requeridas”.

Santa Cruz ofrece el menor esquema de regalías para producción no convencional

La reducción de regalías del 12% al 5% para proyectos en Palermo Aike, vigente por diez años, sitúa a Santa Cruz en una posición única dentro del panorama energético argentino. Esta ventaja fiscal, junto con la integración de la actividad exploratoria al RIGI, busca atraer inversores internacionales para el desarrollo de shale en el sur del país.

Durante la misión en Canadá, el gobernador Claudio Vidal resaltó el interés generado en el auditorio y anticipó que “en la segunda parte del año, YPF retomará la perforación en Palermo Aike, lo que permitirá contar con más y mejor información para reducir riesgos y atraer nuevos interesados”. Este avance en la exploración constituye la base para la llegada de potenciales socios a los pozos exploratorios, tal como mostró la compañía ante los asistentes al foro.

Hugo Eurnekian
Hugo Eurnekian, presidente de CGC

El encuentro también marcó una novedad institucional, al reunir por primera vez a la empresa, el gobierno provincial y los sindicatos con una estrategia común ante inversores internacionales. Rodrigo Fernández, Chief Of Staff de CGC, sintetizó este punto: “La presencia conjunta de la empresa, el gobierno provincial y los sindicatos marca un hito. Estamos mostrando una visión alineada y un compromiso común para impulsar este proyecto”.

La delegación argentina recaba tecnología y modelos operativos en Canadá

La agenda de la delegación argentina, que se extiende hasta este jueves, incluye visitas a operaciones de shale con tecnologías avanzadas, proveedores energéticos y centros de investigación en Canadá. El itinerario contempla el análisis de nuevas tecnologías para perforación y diseño operativo, así como soluciones logísticas para operar en entornos de bajas temperaturas, uno de los desafíos técnicos centrales para el desarrollo de Palermo Aike.

El evento inaugural en Calgary, que reunió a más de cien participantes, sirvió como plataforma para que Argentina invite a empresas extranjeras a aportar experiencia y asociarse en los próximos pozos exploratorios. Al recalcar la existencia de vías de exportación tanto al océano Atlántico como al Pacífico, los responsables provinciales y de la compañía destacaron la capacidad logística que diferencia a Palermo Aike de otras cuencas sudamericanas.

En su proyección internacional, Palermo Aike se perfila como la principal apuesta nueva de Argentina en energía no convencional, en paralelo al desarrollo de Vaca Muerta, y ahora busca apalancarse en tecnología, inversión extranjera y competitividad fiscal para transformarse en una nueva fuente de crecimiento sectorial.

Temas Relacionados

Palermo AikeSanta CruzEnergía No ConvencionalInversión ExtranjeraCompañía General de CombustiblesCGCShaleVaca MuertaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dólar minorista debajo de los $1.400: a cuánto lo vende cada banco

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promediaba $1.382,40 para la venta y $1.331,78 para la compra

Dólar minorista debajo de los $1.400: a cuánto lo vende cada banco

Cuáles son los 3 autos más vendidos con planes de ahorro y de cuánto es la cuota que pagan los suscriptores

El 40% de los autos 0 km que se venden cada mes se hacen por medio de esta modalidad, que ofrece cuota más baja que una financiación de tasa 0% gracias a plazos de hasta 10 años. El vehículo sale más caro pero el método resulta accesible

Cuáles son los 3 autos más vendidos con planes de ahorro y de cuánto es la cuota que pagan los suscriptores

Otro elogio del secretario del Tesoro de Estados Unidos a Milei: aseguró que Argentina tuvo un “éxito fantástico” con sus reformas

Scott Bessent habló en un evento del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en Washington. Críticas a las previsiones del FMI para la economía mundial

Otro elogio del secretario del Tesoro de Estados Unidos a Milei: aseguró que Argentina tuvo un “éxito fantástico” con sus reformas

Golpe judicial a las apps de reparto: la Corte bonaerense reconoció a los repartidores como empleados

Un reciente fallo ratificó sanciones económicas y validó controles oficiales sobre empresas digitales por irregularidades detectadas en trabajadores del sector

Golpe judicial a las apps de reparto: la Corte bonaerense reconoció a los repartidores como empleados

El CEO de AES Argentina destacó el potencial energético, pero alertó por la falta de estabilidad

Martín Genesio, CEO de la empresa responsable de generación de energía en Argentina, señaló que el país cuenta con recursos estratégicos en distintas regiones, pero advirtió que la falta de previsibilidad regulatoria sigue siendo un obstáculo

El CEO de AES Argentina destacó el potencial energético, pero alertó por la falta de estabilidad
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por un lugar en las semis de la Champions League

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

TELESHOW
Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

El desafío de Juana Viale en bicicleta a 2 mil metros de altura: “Es hermoso ver lo que el cuerpo puede”

Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

El accidente de la hija de Barby Silenzi: “Mi reina hermosa se fracturó ”

Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

INFOBAE AMÉRICA

Empieza en Bolivia el juicio por la desaparición de Odalys Vaquiata, tras cuatro años de investigaciones

Empieza en Bolivia el juicio por la desaparición de Odalys Vaquiata, tras cuatro años de investigaciones

Google Lab llega a Trujillo: comunidad universitaria podrá acceder a formación en tecnologías avanzadas

Científicos crearon una “biblioteca” de mutaciones de ADN para estudiar el envejecimiento y la longevidad

Solo uno de cada tres motociclistas usa correctamente el casco en El Salvador

Estas son las ciudades de EEUU donde los jóvenes graduados ganan más y la vivienda es más accesible