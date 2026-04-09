Paro de colectivos: por qué reclaman las empresas, qué pasó con los subsidios y cómo sigue el conflicto

Usuarios del AMBA enfrentaron demoras y complicaciones por la reducción de servicios de colectivos en distintas líneas.

En medio de los reclamos por mayores subsidios, este jueves las empresas de colectivos llevaron a cabo una reducción de los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como respuesta a la crisis financiera que atraviesa el sector. Una medida que afectó a decenas de líneas y a miles de usuarios con versiones cruzadas entre los empresarios, el sindicato y el Gobierno. Pero alertan de que la medida podría replicarse en los próximos días en los viajes de larga distancia.

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

Empresarios del transporte advirtieron sobre el impacto del aumento del gasoil y la falta de actualización de subsidios oficiales

La cuestión está en que tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

El rol de la UTA y el pago de subsidios

Pero las horas antes de que se llevara a cabo la reducción de los servicios de colectivo en el AMBA, fue la Unión de Traviarios Automotor (UTA) quien encendió las alertas sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. Lo que formó parte de las versiones cruzadas.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvo el gremio el miércoles por la tarea.

La UTA remarcó que los trabajadores buscan cobrar sus sueldos y defender los puestos de trabajo. Según el sindicato, los empresarios argumentaron que la falta de pago de subsidios nacionales y provinciales les impidió cumplir con sus obligaciones salariales. Esta situación, sumada a la reducción de servicios, profundizó el clima de tensión en el sector.

El gremio UTA dispuso una retención de tareas en empresas que no completaron el pago de salarios a sus trabajadores.

Pero la Secretaría de Transporte brindó su observación en diálogo con Infobae. Afirmaron que el Gobierno Nacional realizó el pago de los subsidios como corresponde habitualmente el cuarto día hábil, que fue ayer. La cuestión está en que con los feriados de Semana Santa (jueves y viernes) la fecha se corrió hasta el pasado miércoles 8 de abril.

Hoy Transporte informó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros y hoy detectó una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer. ”Esta situación se verificó luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios", agregaron en el comunicado.

Funcionarios del Gobierno y representantes de empresas de colectivos se reunieron para abordar el conflicto por la reducción de frecuencias, motivado por el aumento del gasoil. (Secretaría de Transporte de la Nación)

El contrapunto entre las declaraciones de los distintos actores dejó en evidencia la falta de consenso sobre las causas y la responsabilidad de la crisis. Mientras los empresarios pusieron el foco en la insuficiencia de los subsidios y el desfase en la actualización de los costos, el Gobierno defendió la regularidad de los pagos y la apertura al diálogo.

El conflicto también puso en debate la sostenibilidad del actual esquema de subsidios al transporte público. Los empresarios reclamaron una actualización que contemple los precios de mercado y permita cubrir los costos operativos. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que los fondos se transfieren en tiempo y forma, y en la necesidad de mantener canales de diálogo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes de la Secretaría de Transporte, no pudieron dar precisiones sobre el monto que se transfiere a las empresas de colectivos que operan en el AMBA en concepto de subsidios. “Es una torta gigante”, afirmaron y que no van a dar a conocer los datos. Según el Presupuesto Abierto, para 2026, la Secretaría de Transporte, tiene a disposición $3,8 billones, de los cuales a la fecha hizo uso de $672.176,47 millones.

Próximo conflicto

La situación generó un fuerte impacto entre los usuarios, que afrontaron demoras y complicaciones para trasladarse en una de las zonas urbanas más pobladas del país. Pero la preocupación no se limitó al presente inmediato: tras la reunión de este jueves no hubo acuerdo y no se sabe cómo va a continuar la frecuencia en los próximos días.

A su vez, una fuente del sector, adelantó a Infobae, un nuevo frente de conflicto en el transporte de larga distancia. “Ahora viene el problema de larga distancia, que quiere bajar un monto de rutas, servicios a Mar del Plata, Córdoba, que van vacíos. Un relevamiento expuso que a los empresarios no les cierra el número del negocio”, afirmó el interlocutor. Este dato plantea un escenario de incertidumbre para el futuro del transporte interurbano.

El sector del transporte atraviesa una coyuntura de alta conflictividad, con demandas cruzadas y un escenario de incertidumbre sobre la evolución de los subsidios y la actualización de los costos. El desenlace de la negociación en la Secretaría de Transporte marcará el rumbo de las próximas semanas, en las que todos los actores buscarán imponer su posición en el debate público.