El Fondo explicó los motivos por los que espera menos crecimiento y más inflación para la Argentina

Petya Koeva Brooks atribuyó la rebaja del crecimiento argentino al menor impulso de la actividad local (Reuters)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer sus nuevas proyecciones económicas para la Argentina y el mundo este martes. Y en conferencia de prensa los técnicos del organismo explicaron los motivos por los que espera un crecimiento menor y una inflación superior a la prevista seis meses atrás. Durante la presentación del último World Economic Outlook, Petya Koeva Brooks, vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI, detalló la dinámica que llevó al organismo a modificar sus estimaciones para el país.

En el escenario internacional, el FMI identificó un contexto dominado por el encarecimiento de la energía, la persistencia de conflictos y el impacto de los precios internacionales en las economías emergentes. En ese marco, la Argentina mostró un ajuste tanto en las previsiones de crecimiento como en las de inflación, en línea con la tendencia observada en otras naciones de la región.

Petya Koeva Brooks explicó que la corrección en la proyección de crecimiento para la Argentina responde, en primer lugar, a la pérdida de impulso en la actividad económica local hacia el cierre del año pasado. En sus palabras: “Allí tenemos una rebaja del crecimiento este año de medio punto. Así que ahora estamos esperando que el crecimiento sea de 3,5 por ciento. Esto se debe en gran medida al menor impulso en la actividad que vimos en la segunda mitad del año pasado. Y creo que ese es el factor principal”.

El informe actualizado del FMI, publicado en abril de 2026, ubicó la expectativa de crecimiento de la Argentina en 3,5% para este año. En octubre pasado, el organismo había estimado un avance del 4,0%, por lo que el recorte representa medio punto porcentual. Este ajuste coloca al país todavía por encima del promedio regional, ya que el FMI proyectó un crecimiento de 2,3% en América Latina y el Caribe, pero señala una desaceleración respecto a lo anticipado seis meses atrás.

Según la funcionaria, la condición de exportador neto de la Argentina juega un papel relevante en el impacto de los términos de intercambio globales. “Argentina es un exportador neto [de petróleo]. Así que el impacto positivo de la mejora en los términos de intercambio también se ve compensado por el hecho de que, con los precios más altos de las materias primas y la inflación que está erosionando el ingreso real, y como en otros países, eso opera en la dirección opuesta”, indicó.

El FMI detectó que la mejora de los precios internacionales de las commodities, que suele beneficiar a los países exportadores como la Argentina, no logró contrarrestar el efecto negativo de la inflación interna. El encarecimiento de los bienes básicos, sumado a la suba de los costos internacionales de transporte y energía, generó un escenario de precios más persistentes y erosión del poder adquisitivo para los hogares.

En relación a los precios internos, el informe del FMI marcó un salto significativo de la inflación esperada en la Argentina para 2026. La proyección subió del 16,4% reportado en octubre a un 30,4% en la última actualización, lo que implica un aumento de 14 puntos porcentuales en las previsiones para 2026. Para explicar este fenómeno, Koeva Brooks describió la dinámica observada en los últimos meses: “Vimos que la inflación bajó de 118% a finales de 2024 a 31,5% a finales de 2025. Esperamos que el proceso de desinflación continúe, pero un poco más gradualmente que en nuestra previsión anterior”.

La funcionaria atribuyó el ritmo más lento de la desinflación a la presión de los precios internacionales y a la persistencia de factores externos adversos. El informe del FMI advierte que la convergencia hacia niveles de inflación de un solo dígito, que se vislumbraba en octubre, quedó postergada por el “shock de oferta negativo” y el encarecimiento global de insumos estratégicos.

La conferencia de prensa del FMI incluyó la participación de Pierre-Olivier Gourinchas, director del Research Department; Deniz Igan, Division Chief, Research Department; y Jose Luis De Haro, Communications Officer, además de la intervención de Petya Koeva Brooks. El organismo remarcó que la volatilidad internacional y la evolución de los conflictos seguirán definiendo el escenario para los próximos meses.