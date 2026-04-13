Se lanza NAVES Argentina 2026: un espacio de apoyo y capacitación para quienes buscan emprender

Emprendedores de todo el país pueden inscribirse hasta el 28 de abril para acceder a capacitación y acompañamiento profesional en el programa que impulsan Banco Macro y el IAE (Crédito: Prensa GCDI)

Queda abierta la inscripción para NAVES Argentina 2026, una iniciativa que tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo de emprendimientos y empresas en todo el país. La propuesta, articulada por Banco Macro junto a EmprendeIAE, se instala como una oportunidad para quienes buscan fortalecer su gestión empresarial y transformar ideas en proyectos sostenibles.

El lanzamiento convoca a personas y equipos de todas las provincias, que podrán inscribirse hasta el 28 de abril a través del sitio oficial de Banco Macro. El programa se dirige tanto a quienes cuentan con una idea inicial como a pequeñas y medianas empresas ya constituidas, además de startups interesadas en innovar dentro de sus rubros.

NAVES Argentina está estructurado para que los participantes accedan a un proceso de formación integral, que incluye capacitación asincrónica, encuentros virtuales y mentorías personalizadas. La dinámica incluye una etapa de profundización, donde los proyectos seleccionados pueden optar por modalidad online o combinada, con actividades presenciales en el Campus del IAE Business School, ubicado en Pilar.

Según datos oficiales, más de 15.900 personas participaron en ediciones anteriores, y más de 8.640 proyectos se beneficiaron de las herramientas y espacios de intercambio que ofrece el programa. Esta alianza entre el sector privado y el ámbito académico busca fortalecer el ecosistema emprendedor nacional y contribuir al crecimiento económico a través de la innovación y la profesionalización.

Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro, expresó al respecto: “Creemos en el potencial del talento emprendedor argentino como motor de desarrollo. Por eso, en Banco Macro reafirmamos nuestro compromiso impulsando iniciativas de alcance nacional con impacto real. La alianza con EmprendeIAE es clave para consolidar a NAVES Argentina como un programa de formación, mentoría y crecimiento, que brinda herramientas y oportunidades a emprendedores de todo el país para pensar en grande”.

El diseño de NAVES contempla una duración aproximada de siete meses, en los cuales los equipos trabajan sobre aspectos fundamentales como el modelo de negocio, la propuesta de valor, la estrategia comercial, las proyecciones económico-financieras y el desarrollo de equipos de trabajo. Al inicio, la formación combina materiales asincrónicos con encuentros virtuales en los que los participantes abordan los primeros desafíos de sus proyectos.

En la siguiente fase, los equipos seleccionados acceden a talleres y mentorías coordinadas por profesores y especialistas del IAE, que acompañan el proceso de identificación de problemas, diseño de soluciones y validación de propuestas. Además, se habilitan espacios grupales para compartir experiencias y analizar desafíos comunes, generando una red de apoyo entre los participantes.

Silvia Torres Carbonell, presidente emérita de EmprendeIAE, remarcó: “El desarrollo emprendedor es clave para generar oportunidades, innovación y prosperidad en un país. Desde NAVES buscamos acompañar a quienes deciden emprender, brindándoles herramientas, formación y una red de apoyo que les permita identificar problemas, diseñar propuestas de valor y transformar sus ideas en proyectos con potencial de crecimiento e impacto”.

El proceso de inscripción contempla tres categorías, de acuerdo al grado de madurez de los proyectos: Idea de Negocio, Empresa Naciente y Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha. Solo se aceptan iniciativas vinculadas a ocho verticales estratégicas: Agronegocios, Economía del Conocimiento, Energías Renovables, Minería, Oil & Gas, Salud, Vitivinícola y Turismo. Entre los requisitos, se incluye la presentación de una descripción del proyecto y la definición del sector en el que se busca innovar o expandirse.

El recorrido por el programa permite que los emprendedores incorporen conocimientos aplicados y reciban orientación de especialistas experimentados, además de vincularse con referentes del sector y otros participantes. Según la organización, el acompañamiento busca potenciar la ejecución de cada proyecto y facilitar el acceso a recursos y contactos clave para su desarrollo.

Fausto García, director de EmprendeIAE, destacó: “NAVES es aprendizaje, ejecución de proyectos soñados y una experiencia compartida junto a profesores, mentores y otros emprendedores. Queremos acompañar a cada postulante en el proceso creativo y contribuir para que cada una de esas iniciativas se hagan realidad y generen todo el valor que la sociedad necesita”.

Los equipos que resulten ganadores en cada categoría accederán a beneficios concretos, como instancias de formación avanzadas, asesoramiento especializado y oportunidades de vinculación con actores relevantes del ecosistema emprendedor. De este modo, el programa apuesta a que los proyectos puedan escalar y consolidarse en el mercado nacional o internacional.

El IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, aporta más de cuatro décadas de experiencia en formación de empresarios y ejecutivos, sumando su red de profesores y mentores al proceso de acompañamiento. El trabajo conjunto con Banco Macro hace posible que el alcance de la convocatoria sea federal y que los recursos lleguen a emprendedores de distintas regiones.

La inscripción para la edición 2026 estará abierta hasta el 28 de abril. La postulación se realiza de forma online a través del sitio oficial de Banco Macro, donde los interesados encontrarán el detalle completo de los requisitos y el formulario de inscripción. El proceso no tiene costo para quienes acceden a las distintas etapas y categorías.

El impacto de NAVES Argentina 2026 se mide tanto en la cantidad de proyectos que avanzan en el programa como en la red de contactos que se genera entre los participantes. Para la organización, el intercambio entre equipos y el acceso a mentorías personalizadas son dos de los diferenciales que explican la convocatoria y la permanencia de la iniciativa a lo largo de los años.