Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 13 de abril

El dólar al público es negociado a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 26 de marzo. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,42 para la venta y $1.349 para la compra.
Esta semana, el Gobierno nacional avanzó en un proceso de flexibilización de las regulaciones que pesan sobre el mercado de cambios, aprovechando un escenario de relativa estabilidad en las cotizaciones financieras del dólar. Sin embargo, el “cepo” aún mantiene un entramado de restricciones que condicionan el acceso a las divisas y la operatoria con activos financieros. Las limitaciones rigen tanto para el comercio exterior como para el ahorro y la gestión financiera de las empresas.
Impulsada por mejores precios internacionales y una cosecha récord de maíz, la liquidación de divisas del agro alcanzaría en 2026 los USD 35.375 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La proyección implica un aumento de alrededor de USD 850 millones respecto del cálculo previo de la entidad (USD 34.530 millones) y anticipa un flujo de dólares sostenido para esta campaña.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 64 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario y, con la compra de USD 457 millones de este viernes, la segunda más alta de la gestión Milei, superó los USD 5.000 millones en lo que va del año.
La oferta en el segmento de contado se incrementó en más de USD 200 millones (+60,1%) respecto del jueves, a USD 565,2 millones, y volvió a presionar una baja de once pesos o 0,8%, para el dólar mayorista, que cerró a 1.370 pesos.