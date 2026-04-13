Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 13 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.395 para la venta en el Banco Nación. El blue se mantiene a $1.390. El BCRA compró lleva comprados más de USD 5.000 millones en el mercado en 2026

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 26 de marzo. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,42 para la venta y $1.349 para la compra.

13:09 hsHoy

Cepo cambiario: cuáles son las restricciones que se mantienen tras los cambios del Gobierno

Pese a la flexibilización anunciada en la semana, persisten regulaciones de fondo que limitan el acceso al mercado de cambios, los plazos de pago de importaciones, el giro de utilidades y la formación de activos externos, tanto para personas humanas como jurídicas

La compra de moneda extranjera para atesoramiento por parte de personas jurídicas se mantiene prohibida en el régimen cambiario actual. (Reuters)
La compra de moneda extranjera para atesoramiento por parte de personas jurídicas se mantiene prohibida en el régimen cambiario actual. (Reuters)

Esta semana, el Gobierno nacional avanzó en un proceso de flexibilización de las regulaciones que pesan sobre el mercado de cambios, aprovechando un escenario de relativa estabilidad en las cotizaciones financieras del dólar. Sin embargo, el “cepo” aún mantiene un entramado de restricciones que condicionan el acceso a las divisas y la operatoria con activos financieros. Las limitaciones rigen tanto para el comercio exterior como para el ahorro y la gestión financiera de las empresas.

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13:09 hsHoy

El agro aportará más de USD 35.000 millones en 2026 pero enfrentará costos más altos

Una proyección de la BCR ajustó las proyecciones a USD 35.375 millones para 2026, pero el alza de insumos como fertilizantes y combustibles por la guerra en Medio Oriente presiona los márgenes del sector

El sector proyecta más divisas por mejores precios y mayor producción, aunque con una estructura de costos más exigente (EMBRAPA)
El sector proyecta más divisas por mejores precios y mayor producción, aunque con una estructura de costos más exigente (EMBRAPA)

Impulsada por mejores precios internacionales y una cosecha récord de maíz, la liquidación de divisas del agro alcanzaría en 2026 los USD 35.375 millones, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La proyección implica un aumento de alrededor de USD 850 millones respecto del cálculo previo de la entidad (USD 34.530 millones) y anticipa un flujo de dólares sostenido para esta campaña.

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13:09 hsHoy

El Banco Central efectuó la mayor compra de dólares en dos años y suma más de USD 5.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 457 millones este viernes y encadenó 64 jornadas consecutivas con saldo comprador. Además, volvieron a subir las reservas internacionales

El BCRA hilvanó 64 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA hilvanó 64 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 64 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario y, con la compra de USD 457 millones de este viernes, la segunda más alta de la gestión Milei, superó los USD 5.000 millones en lo que va del año.

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13:09 hsHoy

El dólar profundizó la caída y volvió a perforar los $1.400

El dólar al público cedió diez pesos, a $1.395 para la venta. El mayorista cayó a $1.370 con un importante aumento de la oferta y quedó a 300 pesos del techo de la banda cambiaria

La brecha entre el dólar mayorista y la banda superior del esquema cambiario se amplió a 22%.
La brecha entre el dólar mayorista y la banda superior del esquema cambiario se amplió a 22%.

La oferta en el segmento de contado se incrementó en más de USD 200 millones (+60,1%) respecto del jueves, a USD 565,2 millones, y volvió a presionar una baja de once pesos o 0,8%, para el dólar mayorista, que cerró a 1.370 pesos.

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