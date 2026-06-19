Receta de fideos de sémola y huevo, rápida y fácil

Esta preparación se distingue por una textura firme y por un sabor que sostiene las notas de sémola y huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un domingo cualquiera, el aroma a masa fresca invadiendo la cocina es suficiente para que toda la familia se acerque a curiosear. Nada como ver la simpleza de unos fideos caseros, bien dorados por la sémola y tiernos gracias al huevo, listos para recibir cualquier salsa.

En algunas casas argentinas, los fideos de sémola y huevo forman parte del almuerzo familiar, sobre todo los fines de semana. En esos hogares, se integran al recetario de siempre, como herencia de la inmigración italiana, y se sirven con mucho queso rallado y una buena charla en la mesa.

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En el plato, se reconocen por una textura firme y agradable al masticar, y por un sabor claro, con notas de sémola y huevo, que se sostiene incluso con condimentos simples. No necesitan demasiados acompañamientos para funcionar: con una salsa simple y un buen queso rallado, mantienen el protagonismo sin perder ese perfil casero que los vuelve cercanos.

También son una base versátil. Van con salsas livianas o más intensas, se adaptan a almuerzos tranquilos y a mesas largas con invitados, y se mantienen apetitosos aun cuando el plato llega a la mesa y la comida se estira. En cualquier versión, sostienen una cualidad central: el placer de una comida simple que se siente completa.

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Por eso se repiten en los fines de semana: son prácticos para compartir, fáciles de servir y agradecidos en la mesa. Se disfrutan en familia, en reuniones chicas, o como plato único cuando la idea es comer bien sin complicar el menú.

Receta de fideos de sémola y huevo

Esta receta consiste en una masa simple, amasada a mano, que combina harina de sémola y huevo para lograr fideos con buena textura y sabor. Se estira fina, se corta a gusto (tallarines, cintas) y se cocina brevemente para mantener la frescura.

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Los fideos de sémola y huevo forman parte del recetario de algunas casas argentinas como herencia de la inmigración italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

300 gr de harina de sémola

200 gr de harina 0000

3 huevos grandes

1 cucharada sopera de aceite

1 pizca de sal

Agua (cantidad necesaria, solo si hace falta para unir la masa)

Cómo hacer fideos de sémola y huevo, paso a paso

Formar una corona con la harina de sémola y la harina 0000 en la mesada. Colocar los huevos, el aceite y la sal en el centro. Con un tenedor, comenzar a integrar los huevos con la harina, desde el centro hacia afuera. Amasar energéticamente hasta obtener un bollo liso y firme. Si la masa está muy dura, agregar un poquito de agua. Tapar la masa y dejarla descansar 20 minutos para que se relaje el gluten. Dividir la masa en porciones y estirar bien fina con palo de amasar o máquina de pastas. Espolvorear con harina, enrollar la masa y cortar tiras del ancho deseado (tallarines, cintas, pappardelle). Sacudir el exceso de harina y dejar secar sobre un repasador limpio durante 30 minutos. Cocinar los fideos en abundante agua hirviendo con sal durante 3 a 4 minutos, hasta que estén al dente. Retirar y servir con salsa a elección y bastante queso rallado.

La preparación de los fideos de sémola y huevo requiere 45 minutos en total, con 30 minutos de trabajo y 15 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 65 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 2 días, tapados con film o en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, bien separados y en bolsa apta para freezer. Cocinar directo sin descongelar.