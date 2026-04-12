Cuánto tiene que ganar por mes una familia para formar parte del 10% de mayor poder adquisitivo

Se redujo la desigualdad durante el cuarto trimestre de 2025. Sarah Pabst/Bloomberg

Una familia tipo en Argentina tiene que percibir un ingreso mensual superior a $3.644.000 para formar parte del 10% de los hogares con mayores recursos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este umbral, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, marca el ingreso mínimo necesario para acceder al decil más alto de la escala en los 31 principales aglomerados urbanos.

Dentro de este decil, los ingresos familiares van desde ese piso hasta los $25.900.000 al mes, y el promedio se ubica en 5.621.438 pesos. El décimo decil está compuesto por 1.004.001 hogares, lo que representa el 10% del total, e incluye a 3.460.545 personas, es decir, el 11,6% de la población relevada.

El 62,6% de la población —lo que equivale a 18,8 millones de personas, según el Indec— percibió algún tipo de ingreso, con un promedio general de 1.011.863 pesos. Al dividir por nivel de ingresos individuales, el grupo de menores ingresos (deciles 1 a 4) tuvo un promedio de $351.028, el grupo medio (deciles 5 a 8) llegó a $940.586 y el estrato superior (deciles 9 y 10) alcanzó los 2.476.247 pesos.

Entre quienes recibieron ingresos, los varones tuvieron un promedio de $1.191.364, mientras que las mujeres percibieron 838.336 pesos.

Una familia tiene que ganar más de $3,6 millones para pertenecer al 10% con más recursos del país. REUTERS/Francisco Loureiro/

Al comparar con el resto de los deciles, la diferencia en los ingresos resulta aún más clara. El noveno decil abarca hogares con ingresos entre $2.670.000 y $3.644.000, con un promedio de 3.095.222 pesos. El octavo decil va desde $2.100.000 hasta $2.670.000, con un ingreso medio de 2.367.780 pesos. En el extremo inferior, el primer decil —que reúne al 10% de los hogares con menores ingresos— muestra un rango de $3.000 a $566.000 y un promedio de 374.278 pesos.

Este segmento presenta una gran diversidad interna, ya que incluye hogares apenas por encima de los $3.644.000 y otros con ingresos que pueden multiplicar ese valor hasta cien veces. El ingreso promedio de $5.621.438 registrado en el décimo decil pone en evidencia la brecha respecto al resto de la escala.

Escala de ingreso familiar por decil

Primer decil

Ingreso total familiar: desde $3.000 hasta $566.000

Hogares: 1.008.514 (10%)

Personas: 2.012.875 (6,7%)

Ingreso total decil: $377.464.765.000 (2%)

Ingreso medio: $374.278

Segundo decil

Ingreso total familiar: desde $566.076 hasta $796.266

Hogares: 1.016.227 (10%)

Personas: 2.421.692 (8,1%)

Ingreso total decil: $692.796.540.000 (3,6%)

Ingreso medio: $681.734

Tercer decil

Ingreso total familiar: desde $796.298 hasta $1.000.000

Hogares: 1.000.770 (10%)

Personas: 2.576.615 (8,6%)

Ingreso total decil: $882.976.579.000 (4,6%)

Ingreso medio: $882.297

Cuarto decil

Ingreso total familiar: desde $1.000.000 hasta $1.200.000

Hogares: 1.007.761 (10%)

Personas: 2.738.970 (9,2%)

Ingreso total decil: $1.093.961.889.000 (5,7%)

Ingreso medio: $1.085.537

Quinto decil

Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.480.000

Hogares: 1.008.409 (10%)

Personas: 3.052.768 (10,2%)

Ingreso total decil: $1.336.066.985.000 (7%)

Ingreso medio: $1.324.926

Sexto decil

Ingreso total familiar: desde $1.480.000 hasta $1.780.000

Hogares: 1.008.278 (10%)

Personas: 3.212.912 (10,7%)

Ingreso total decil: $1.610.287.437.000 (8,4%)

Ingreso medio: $1.597.067

Séptimo decil

Ingreso total familiar: desde $1.780.000 hasta $2.100.000

Hogares: 1.008.847 (10%)

Personas: 3.420.311 (11,4%)

Ingreso total decil: $1.944.010.232.000 (10,2%)

Ingreso medio: $1.926.962

Octavo decil

Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.670.000

Hogares: 1.008.641 (10%)

Personas: 3.465.834 (11,6%)

Ingreso total decil: $2.388.240.105.000 (12,5%)

Ingreso medio: $2.367.780

Noveno decil

Ingreso total familiar: desde $2.670.000 hasta $3.640.000

Hogares: 1.011.508 (10%)

Personas: 3.543.452 (11,8%)

Ingreso total decil: $3.130.841.606.000 (16,4%)

Ingreso medio: $3.095.222

Décimo decil

Ingreso total familiar: desde $3.644.000 hasta $25.900.000

Hogares: 1.004.001 (10%)

Personas: 3.460.545 (11,6%)

Ingreso total decil: $5.643.929.264.000 (29,5%)

Ingreso medio: $5.621.438

El ingreso promedio se ubicó en $1.068.540 y la mediana en $800.000. REUTERS/Agustin Marcarian

En la población ocupada, el ingreso promedio fue de $1.068.540 y la mediana de $800.000, cifra que coincide con el umbral superior del decil 5. En los cuatro deciles más bajos, el promedio fue de $392.439; para los deciles 5 a 8, de $1.016.016; y para los deciles 9 y 10, de 2.526.316 pesos.

El conjunto de asalariados sumó 9,5 millones de personas, con un ingreso promedio de 1.082.635 pesos. Entre ellos, quienes aportan al sistema jubilatorio percibieron en promedio $1.321.353, mientras los que no realizan aportes alcanzaron los 651.484 pesos.

En cuanto a los hogares, los ingresos laborales representaron el 79,2% del total, mientras que los ingresos no laborales abarcaron el 20,8 por ciento. En los deciles familiares más bajos, la proporción de ingresos no laborales fue del 67,7% en el primero y del 12,3% en el décimo.

Se redujo la desigualdad

El índice de Gini del ingreso per cápita familiar, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, se ubicó en 0,427, frente al 0,430 registrado en el mismo período de 2024 y al 0,431 del tercer trimestre del año pasado. La diferencia entre la mediana del decil 10 y la del decil 1 en ingresos per cápita familiar fue de 13 y permaneció sin cambios en comparación con el cuarto trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025, último sin aguinaldo.

Este indicador es una herramienta estadística que permite medir la desigualdad en la distribución del ingreso en la sociedad. El valor puede variar entre 0 y 1: un índice de 0 implica distribución totalmente igualitaria (todos perciben el mismo ingreso), mientras que 1 señala máxima desigualdad (una sola persona concentra todos los ingresos y el resto ninguno).