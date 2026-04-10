Martín Rapetti: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible es menor y hay malestar social”

El economista Martín Rapetti explicó los motivos del malestar social

El economista Martín Rapetti hizo referencia a las declaraciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien aseguró que todos los sectores, incluyendo los medios, aumentaron su nivel de ingresos en relación con la canasta básica. En diálogo con Infobae en Vivo, el director de Equilibra explicó los motivos metodológicos por los cuales se observa una mejora en los registros oficiales, pero al mismo tiempo hay malestar en la calle. También planteó dudas sobre el modelo económico.

En primer lugar, explicó las diferencias entre las fuentes de información sobre ingresos en el país y los desafíos que esto plantea para analizar la evolución de la pobreza. “En Argentina hay dos fuentes. Una es el SIPA, que son registros administrativos, son datos concretos. Y otra es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se publica trimestralmente. Esa encuesta le pregunta a la gente cuánto está ganando”.

Rapetti señaló que históricamente los ingresos declarados en la EPH eran menores que los registrados en el SIPA debido a la subdeclaración, fenómeno que, según los análisis, “se mantiene estable en el tiempo”. y está asociado a la alta inflación.

El economista Martín Rapetti

Sin embargo, señaló que “una cosa que los economistas empezamos a notar es que subían mucho más fuerte los ingresos que declaraban en la EPH todas las personas que lo que se subían en los registros administrativos. Eso nos llamó la atención”.

El economista sostuvo que existen “indicios muy importantes que, en 2022 y 2023 específicamente, la subdeclaración aumentó mucho producto de la inflación”. Explicó que “no es porque sea una cosa hecha adrede, sino que producto de la alta inflación, ante cambios de precios tan fuertes y tan rápidos en el tiempo; la gente subdeclaraba”.

A medida que la inflación comenzó a bajar, la subdeclaración cayó: “Si yo ganaba $100 en 2023, probablemente declaraba $60. Ahora sigo ganando 100, y declaro $80”.

Rapetti remarcó que “la EPH capta mejor el ingreso de la persona, aunque este no haya subido”. Aclaró que ninguno de todos los estudios realizados señala que hay manipulación de estadísticas. Probablemente hay un problema de captación de ingresos que hace muy difícil las comparaciones en el tiempo”.

“Los datos oficiales muestran una caída del empleo formal y un aumento de los puestos informales y sin relación de dependencia. También se observa una pérdida de empleo asalariado incluso dentro del sector privado, incluyendo trabajos no registrados. En paralelo, crece el cuentapropismo”, destacó.

Rapetti: “Los datos oficiales muestran una caída del empleo formal y un aumento de los puestos informales y sin relación de dependencia"

“Si se analizan los ingresos registrados formalmente —tanto del sector privado como del sector público, incluyendo jubilaciones, es decir, un universo de aproximadamente 14,5 millones de personas— se observa que el poder de compra, medido contra el IPC y la canasta de consumo del INDEC, cayó respecto de los primeros nueve meses de 2023. En la actualidad, se ubica entre un 10% y un 14% por debajo de ese nivel", añadió.

En cuanto al impacto social, sostuvo: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible que tiene la gente es menor, y hay un malestar social producto de que o tienen que trabajar más o tienen que ajustar gastos para hacer otro”.

Por otro lado, en cuanto a la reconversión económica, Rapetti dijo que “la posición del Gobierno refleja una transición en la que, al analizar la narrativa económica, surgen interrogantes. En el caso de un país como Argentina, con una población de alrededor de 46 millones de personas, resulta difícil pensar que una estrategia centrada casi exclusivamente en minería, energía y agricultura —los principales ejes del modelo— pueda dar respuesta, en términos de inclusión productiva, a la magnitud de la fuerza laboral existente".

Consideró que si bien estos sectores concentran un alto potencial de crecimiento y son, sin duda, relevantes, el problema aparece si esos motores no se articulan con una mayor integración productiva. Es decir, si no generan encadenamientos hacia arriba y hacia abajo con la industria y los servicios.

En ese escenario, el economista sostuvo podrían consolidarse sectores dinámicos con mejoras en el bienestar material asociadas a esas actividades, pero una parte significativa del resto del entramado productivo quedaría rezagada y en una situación de fuerte deterioro. “Esta es una economía que achica al sector industrial”, aseguró Rapetti.

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