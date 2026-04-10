La Argentina resiste la volatilidad global mientras el Gobierno busca reactivar la economía con una baja de tasas

Los bonos argentinos repuntaron y el riesgo país quedó cerca de los 550 puntos básicos, pese a la volatilidad global. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Los inversores le tomaron el pulso a las negociaciones, lo que llevó a que el mercado overnight no reaccionara ante los mensajes de tono amenazante provenientes de Estados Unidos, que rechaza el cobro de peajes por parte de Irán en el estrecho de Ormuz, y de Teherán, que sostiene que la zona está minada y propone rutas alternativas. Esta situación obliga a contar con la autorización de la Guardia Revolucionaria para transitar por ese paso estratégico.

Sin embargo, apareció un nuevo actor que había evitado involucrarse del conflicto. Acosado por la falta de gas y petróleo, la OTAN se ofreció a participar en las conversaciones entre las partes.

Al mismo tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que iniciará negociaciones directas con el Líbano para conseguir el retiro de Hizbolá. De alguna manera, este anuncio está en línea con la demanda de Irán de que la tregua deberá incluir al Líbano.

En medio de este ruido, los mercados comenzaron a calmarse y el petróleo Brent cerró con una suba de 1,75 por ciento. En la noche operaba con escasos aumentos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el dato de PCE (Indice de Gasto de Consumo Personal) de febrero para Estados Unidos no trajo sorpresas, pero aún está lejos del target de la FED del 2% tras arrojar una lectura del 3% anual. La variación del core PCE anualizada para seis meses fue del 3,4% y a 3 meses fue del 4,4% lo que obliga a pensar en un escenario de mayor cautela para la FED cuando pegue de lleno el incremento del costo de la energía producto de la guerra. Sumado a esto cayeron el ingreso personal y el ingreso disponible algo que no es favorable para la actividad”.

La Argentina otra vez redujo el impacto de la crisis del exterior y casi todos los indicadores fueron favorables. El único que cedió fue el S&P Merval de las acciones lideres, que tuvo una mínima baja de 0,4% en pesos y 0,3% en dólares. Brasil fue la contracara porque la Bolsa de San Pablo aumentó 1,52% y acumula ganancias de 23% en el año contra pérdidas de 1,7% del S&P Merval.

El contraste del ETF, fondo de inversión que cotiza en bolsa, que representa a Brasil con el de países emergentes es abrumador. El país vecino subió 27,6% y emergentes, 10 por ciento.

Se destacó el desempeño de los bonos de la deuda, que registraron subas de hasta 2,4% en los Globales de mayor plazo. Este movimiento provocó que el riesgo país, tras iniciar la jornada en alza, finalizara con una baja de 13 unidades (-2,3%), ubicándose en 557 puntos básicos.

La crisis energética permitió que YPF saliera al mercado a buscar USD 122 millones a 4 años por los que pagó una tasa de 5,5% anual, 1,30 puntos porcentuales por arriba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, el equivalente a un riesgo país de 120 puntos básicos.

Mientras tanto, el Gobierno busca de reactivar el consumo. Ante los complicados indicadores de caída de la actividad económica, el equipo económico decidió aliviar el cepo aumentando los plazos para liquidar dólares para empresas y exportadores, al tiempo que cortó el denominado “rulo” en la jerga financiera para aprovechar la brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación (CCL) que alcanza a 7 por ciento. Quienes realicen estas operaciones no podrán operar en el CCL en los siguientes 90 días.

Por el otro lado, la administración libertaria está liberando liquidez para bajar las tasas. Esto se vio en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde el Banco Central hizo la mayor compra del año de 281 millones de dólares. En el MLC operaron USD 353 millones y el dólar mayorista cerró con una baja de $6,50 a 1.381 pesos.

En la plaza financiera, el CCL perdió $1,50 (-0,1%) a $1.478 y el MEP bajó $3,59 (-0,3%) a 1.420 pesos. La brecha o dólar cable se alargo a 4,10 por ciento.

Las tasas descendieron debido a la demanda por las LECAP a tasa fija, ya que el aumento en su cotización redujo su rendimiento. Al cierre de abril, la tasa efectiva mensual bajó a 1,47%; para fines de mayo se ubicó en 1,82% y a fin de junio en 1,95%. Desde julio, la tasa se establece en 2,01% y alcanza su valor máximo de 2,22% a fines de mayo de 2027. En cuanto a los BONCER, los que vencen en noviembre registraron una suba de 0,23%, mientras que los que vencen en noviembre de 2029 avanzaron 0,73%.

Esta reacción se produjo porque la reducción de la tasa de REPO por parte del Banco Central impactó a la baja en el resto de las tasas, incluidos los plazos fijos. Además, la Comisión Nacional de Valores otorgó mayores beneficios a quienes invierten en Money Market a través de Fondos Comunes de Inversión.

Federico Filippini (Head of Research) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero advirtieron que ante la posibilidad de que “el mayor rendimiento de los bonos en pesos frente a los de moneda dura parece estar cerca de agotarse, ya que se viene comprimiendo del 21% al 19% desde fines de enero, recomendamos tomar ganancias en posiciones en pesos y rotar hacia la curva en dólares, donde los bonos están mejor posicionados para beneficiarse de una recuperación en el apetito por riesgo”.

En paralelo, crece la preocupación en el agro. El conflicto con los camioneros está afectando a las zonas alejadas del puerto de Rosario y en el corto plazo podría afectar el ingreso de divisas.

El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, señaló que “está muy convulsionada la zona de Córdoba y Santa Fe, no tanto lo que es la zona aledaña a Rosario. Lo que se está viendo de camiones son de acopios de las zonas cercanas, pero el interior está muy complicado sin demasiada concordancia entre los dadores de carga y los fleteros. Están buscando subas de fletes sustanciales, considerando el aumento del gasoil. Ya se había largado algo de cosecha con la tarifa acordada en febrero”.

“Siempre se termina pactando alguna tarifa de referencia menos algún descuento extra; nunca se termina convalidando lo que en la jerga se denomina tarifa llena, pero más allá de eso en marzo se largó la trilla con aumentos de combustible que no habían sido contemplados en la tarifa anterior. A esto se sumó el conflicto bélico que hizo subir estrepitosamente los combustibles. La situación se volvió bastante crítica porque las tarifas que se estaban negociando en su momento no estaban contemplando esta nueva realidad. Aún no hay grandes novedades. Se empiezan a liberar algunas zonas, pero otras se complican. No es homogénea la situación”, sumó.

Vitelli señaló que la zona más afectada es el interior, aunque la situación se compensó con la lluvia generalizada, que elevó la humedad de los cultivos e impidió el ingreso por los caminos. A la vez, indicó que, pese a que comienzan a verse las primeras actividades de cosecha, el panorama se complica por la falta de tarifas de referencia, la ausencia de fletes y la presencia de paros.

Bajo su perspectiva, hasta el momento, la crisis no se percibe con fuerza porque los exportadores cuentan con acopios cercanos, pero advirtió que, si el conflicto se extiende, su impacto será mayor. En caso de no alcanzarse un acuerdo debido a pedidos de tarifas muy elevadas, los productores optarían por embolsar el grano, lo que demoraría las liquidaciones, aunque el especialista consideró que esta situación aún es poco probable y prevé que se llegará a un acuerdo antes de que eso ocurra.

El mercado overnight mostró cautela entre los inversores, que ya no confían en que las noticias actuales se mantendrán sin cambios en pocas horas. La experiencia con movimientos inesperados les enseñó a no sorprenderse ante posibles giros en el escenario financiero.

De hecho, las bolsas no definían tendencia, el petróleo continuaba estable en alrededor de USD 98, bajaba el oro y el dólar recuperaba una mínima parte de lo que había bajado el día anterior frente a las demás monedas del mundo. Del resultado de las conversaciones que comienzan mañana, dependerá la suerte de los inversores.