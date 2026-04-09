Por qué tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no volvió a abrir el estrecho de Ormuz

El petrolero Callisto permanece anclado mientras el tráfico marítimo se reduce en el estrecho de Ormuz, en Mascate, Omán, el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz —una ruta vital para las exportaciones de petróleo, gas natural y otras materias primas del golfo Pérsico— sigue gravemente restringido por Irán, incluso después de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán entrara en vigor el 8 de abril.

La tregua de 14 días, que según Estados Unidos está condicionada a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, aún no se ha traducido en un aumento significativo del tráfico marítimo. Apenas se observó un puñado de embarcaciones saliendo del golfo Pérsico el 8 y la mañana del 9 de abril. En condiciones normales, alrededor de 135 embarcaciones atraviesan el estrecho diariamente.

Teherán afirma que el estrecho está abierto, pero que el paso depende de la coordinación con sus fuerzas armadas y del cumplimiento de rutas estrictas y designadas. El control continuo de Irán sobre la vía marítima ha generado recelo entre armadores y tripulaciones, y la escasez mundial de petróleo no se ha aliviado.

¿Por qué el alto el fuego no ha propiciado la reapertura del estrecho de Ormuz?

El tránsito de petroleros por Ormuz

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Irán ha afianzado su control sobre el estrecho y ha paralizado prácticamente todo el tráfico comercial. El país ha atacado esporádicamente buques en el Golfo Pérsico y sus alrededores, y podría haber colocado minas en el estrecho de Ormuz. Ha permitido que ciertos buques crucen el estrecho por una ruta que bordea la costa iraní, a menudo tras negociaciones para garantizar el paso seguro y, en ocasiones, tras solicitar pagos de hasta 2 millones de dólares.

Irán ha continuado transportando su propio petróleo a través de Ormuz, manteniendo sus envíos en niveles cercanos a los previos a la guerra.

Los armadores afirman que estas condiciones no han cambiado claramente a pesar del alto el fuego. El 8 de abril, Irán comunicó al tráfico marítimo que se requería su autorización para transitar por el corredor marítimo. Ha declarado que los buques estarán limitados a dos rutas estrechas que discurren cerca de su costa para evitar las minas antibuque que, según afirma, se encuentran colocadas en las rutas marítimas habituales cerca del lado sur del estrecho.

La mayoría de los armadores se han mantenido reacios a arriesgar vidas, carga y buques. “No se pueden reactivar los flujos marítimos mundiales en 24 horas”, afirmó Jennifer Parker, profesora adjunta del Instituto de Defensa y Seguridad de la Universidad de Australia Occidental. “Los armadores, las aseguradoras y las tripulaciones de los buques cisterna deben creer que el riesgo se ha reducido realmente, no solo suspendido”.

¿Cuál es la importancia del estrecho de Ormuz?

Situado entre Irán al norte y los Emiratos Árabes Unidos y Omán al sur, el estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico. Tiene aproximadamente 161 kilómetros de largo y 38 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Los canales de navegación en cada dirección tienen apenas 3 kilómetros de ancho.

El estrecho es un paso esencial para el mercado petrolero, ya que gestiona aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima. Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos transportan crudo a través de Ormuz, y la mayor parte de sus cargamentos se dirigen a Asia. Los países del Golfo también albergan refinerías que producen grandes volúmenes de diésel, nafta —utilizada para fabricar plásticos y gasolina— y otros productos derivados del petróleo que se exportan a nivel mundial a través del estrecho.

Además de la energía, el estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el transporte de productos como aluminio, fertilizantes e incluso helio, que se utiliza en la producción de semiconductores.

¿Qué se necesitaría para reabrir el estrecho de Ormuz?

El buque Jag Vasant transfiriendo GLP en un puerto tras transitar por el estrecho de Ormuz en medio de interrupciones en el suministro relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bombay, India, el 1 de abril de 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas

Algunos armadores podrían estar dispuestos a negociar el paso con las autoridades iraníes. Teherán ya ha autorizado a buques de países como Pakistán y Malasia a cruzar el estrecho, y Tailandia está solicitando autorización para nueve buques varados en el Golfo Pérsico.

La reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico internacional requerirá que los armadores se convenzan de la seguridad de sus tripulaciones y buques. También podría ser necesario que Teherán abandone su exigencia de que los buques utilicen la ruta a través de aguas iraníes y paguen una tasa para cruzar el estrecho.

Además, si los buques van a regresar a la ruta sur, los armadores y las tripulaciones deberán asegurarse de que esté libre de minas.

Incluso si se cumplen estas condiciones, la gran cantidad de buques que esperan para cruzar el estrecho en ambas direcciones generará sus propias dificultades. Al no existir un sistema de gestión del tráfico, será necesario algún método para programar los tránsitos. Existen carriles de separación de tráfico designados tanto en la ruta sur tradicional como en el nuevo paso norte de Irán, lo que debería reducir el riesgo de colisiones.

¿Tiene Irán derecho a controlar el estrecho de Ormuz?

Irán ha dado señales de que pretende seguir ejerciendo control sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz y sacar provecho de esta influencia incluso después de que termine la guerra. Un proyecto de ley que consagra la soberanía iraní sobre el estrecho en la legislación nacional y formaliza un sistema de peaje para los buques que lo atraviesan, según la agencia de noticias semioficial Fars, se encuentra en trámite parlamentario.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países pueden ejercer soberanía hasta 12 millas náuticas (14 millas) desde su costa, una zona conocida como sus aguas territoriales. El estrecho de Ormuz atraviesa las aguas territoriales de Irán y Omán. Sin embargo, las naciones deben permitir el paso inocente de buques extranjeros por sus aguas territoriales y no deben impedir el paso inocente o de tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional. El tratado también establece que los países no pueden cobrar a los buques extranjeros simplemente por el paso por sus aguas territoriales.

Si bien Irán firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) en 1982, su parlamento nunca ratificó el tratado.

El director de la principal agencia marítima mundial, la Organización Marítima Internacional (OMI), declaró el 9 de abril que cualquier intento de Teherán por imponer permanentemente un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz es inaceptable y sentaría un precedente peligroso.

(Bloomberg)