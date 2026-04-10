Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 10 de abril

El dólar al público se mantiene a $1.405 para la venta en el Banco Nación. El blue es operado a $1.390. En 2026 el BCRA lleva comprados casi USD 5.000 millones en el mercado

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13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece esta mañana a $1.405 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.409,92 para la venta y $1.359,30 para la compra.

13:07 hsHoy

El Gobierno aprovechó la calma del dólar para relajar el cepo cambiario

Las medidas incluyen menos restricciones para las personas físicas exportadoras de servicios y para las empresas. Se eliminan los topes para extraer divisas en el exterior con tarjeta de crédito

El Gobierno aprovechó la calma cambiaria para flexibilizar el cepo. (Reuters)
El Gobierno aprovechó la calma cambiaria para flexibilizar el cepo. (Reuters)

En un contexto de calma del dólar, el gobierno de Javier Milei tomó una serie de medidas que flexibilizan el cepo cambiario para las personas físicas y para transferencias de valores negociables al exterior por parte de inversores no residentes.

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13:06 hsHoy

El dólar volvió a bajar y marca la distancia más amplia con el techo de la banda cambiaria en 10 meses

La divisa mayorista bajó a $1.381, mínimo desde el 26 de marzo. Al público cedió a $1.405 en el Banco Nación. Los contratos de dólar futuro para fin de abril, en $1.397,50, quedó a más de 300 pesos del techo de las bandas cambiarias

El dólar sigue calmo y se aleja de la banda superior establecida por el BCRA.
El dólar sigue calmo y se aleja de la banda superior establecida por el BCRA.

El volumen de negocios en el mercado de cambios no destacó y alcanzó magros USD 353 millones en el segmento de contado, aunque la oferta fue suficiente para presionar a una modesta baja del tipo de cambio aún con las compras que efectúa el Banco Central en la plaza.

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13:06 hsHoy

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en más de un año y las reservas superaron los USD 45.000 millones

La autoridad monetaria hilvanó 63 jornadas consecutivas con compras de divisas tras sumar USD 281 millones este jueves

El BCRA compró USD 281 millones, la mayor compra en lo que va de 2026. REUTERS/Enrique Marcarian
El BCRA compró USD 281 millones, la mayor compra en lo que va de 2026. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la mayor compra de divisas en más de un año, tras adquirir USD 281 millones este jueves. En 2026, la autoridad monetaria sumó casi USD 5.000 millones, aunque eso no se tradujo en una suba lineal de las reservas internacionales. El stock de moneda extranjera volvió a superar los USD 45.000 millones por la fuerte adquisición diaria.

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13:06 hsHoy

Sin variantes para el dólar blue

El dólar blue se sostiene a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal resta a 140 pesos o 9,1% la pérdida desde que empezó 2026.

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