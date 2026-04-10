Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 10 de abril

El dólar blue se sostiene a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal resta a 140 pesos o 9,1% la pérdida desde que empezó 2026.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la mayor compra de divisas en más de un año, tras adquirir USD 281 millones este jueves. En 2026, la autoridad monetaria sumó casi USD 5.000 millones , aunque eso no se tradujo en una suba lineal de las reservas internacionales. El stock de moneda extranjera volvió a superar los USD 45.000 millones por la fuerte adquisición diaria.

El volumen de negocios en el mercado de cambios no destacó y alcanzó magros USD 353 millones en el segmento de contado, aunque la oferta fue suficiente para presionar a una modesta baja del tipo de cambio aún con las compras que efectúa el Banco Central en la plaza.

En un contexto de calma del dólar , el gobierno de Javier Milei tomó una serie de medidas que flexibilizan el cepo cambiario para las personas físicas y para transferencias de valores negociables al exterior por parte de inversores no residentes.

El dólar al público permanece esta mañana a $1.405 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.409,92 para la venta y $1.359,30 para la compra.

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