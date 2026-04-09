Paro de colectivos: cuáles son las líneas que no funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano

Demoras de colectivos en Liniers y Constitución: numerosas líneas confirmaron su adhesión al paro

El conflicto en el transporte público suma hoy un nuevo capítulo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde numerosas líneas de colectivos confirmaron su adhesión a la medida de fuerza la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que generará una jornada con serias complicaciones para millones de usuarios.

Una extensa lista de líneas se plegará al paro, afectando tanto recorridos urbanos como interjurisdiccionales. Entre ellas se encuentran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La magnitud de la medida impactará de lleno en la movilidad diaria dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el colectivo, junto al tren, son los principales medios de transporte para trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

El paro se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el sector empresario, los trabajadores y el Gobierno nacional, con reclamos vinculados al financiamiento del sistema, atrasos en los pagos y dificultades para afrontar costos operativos y salariales.

Frente a este escenario, se espera una jornada con largas demoras, paradas colapsadas y alternativas de transporte saturadas. Las autoridades recomiendan a los usuarios prever con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, buscar opciones alternativas.

Qué líneas de colectivos no adhieren al paro

Al mismo tiempo, un grupo de empresas confirmó qué líneas de colectivos no se adhieren a la medida de fuerza y garantizan la prestación del servicio, al menos de manera parcial.

A través de un comunicado, indicaron que las líneas 64, 65 y 151 que operan en la Ciudad de Buenos Aires funcionan con normalidad.

En tanto, el resto de los servicios bajo su órbita, tanto de jurisdicción nacional como provincial, comenzarán a normalizarse progresivamente a partir de este jueves, aunque habrá demoras y menos servicios.

Entre estas líneas se encuentran la 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741. Según explicaron desde el sector, esta mejora en la prestación del servicio responde al ingreso de subsidios que se acreditaron durante las últimas horas.

Conflicto abierto

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y no se descartan nuevas medidas en los próximos días si no se alcanza un acuerdo que permita normalizar el servicio.

La medida de fuerza es llevada adelante por las empresas que aun no recibieron los pagos por parte del gobierno, luego de haber recortado en las últimas horas las frecuencias en un 30 por ciento, lo que originó una merma que perjudicó a miles de pasajeros.

Si bien el gobierno afirmó que ya había girado el dinero, la dirigencia de la UTA advirtió que esos fondos no alcanzado a todas las empresas y por tal motivo convocó al paro.

“Encontrándonos en el cuarto día hábil del mes, y sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, aseguraron desde la UTA en un comunicado.

Las empresas de transporte de pasajeros habían anticipado ayer la gravedad de la situación mediante una nota enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que alertaron que, de no haber una actualización en la estructura de costos y el pago de subsidios adeudados,no podrán garantizar el servicio ni pagarle a los choferes.

Con información de NA