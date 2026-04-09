El Gobierno se reunió con empresas de colectivos en medio del conflicto en el transporte

Funcionarios del Gobierno y representantes de empresas de colectivos se reunieron para abordar el conflicto por la reducción de frecuencias, motivado por el aumento del gasoil.

En medio del conflicto por la reducción de la frecuencia de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el reclamo de mayores subsidios, las autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte mantuvieron un encuentro este jueves con representantes de las empresas, pero no llegaron a un acuerdo y las reuniones seguirán el próximo martes en una mesa de trabajo. Con dudas sobre cómo continuará la frecuencia de los colectivos.

“Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, destacaron en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Mientras que del sector empresario asistieron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

La reducción de la circulación de las líneas de colectivo se da como una respuesta de las empresas ante el aumento del combustible tras el estallido del conflcito en Oriente Medio. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, comentaron en un comunicado de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Con independencia de estos nuevos reclamos por parte de las empresas, en la Secretaría de Transporte se esmeraron por remarcar que ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026.

Este jueves circulan menos colectivos en el AMBA (Luciano González)

Es que el miércoles por la noche fue la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) la que encendió la alerta sobre la posibilidad de que los choferes de colectivo hagan un paro de sus tareas ante la falta de pago de los salarios como consecuencia de que el Gobierno no le transfirió los subsidios a las empresas. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del AMBA, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente, en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes, como medida de autotutela de los trabajadores representados”, sostuvieron.

A su vez, en el comunicado de la Secretaría de Transporte comentaron que durante la reunión se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes. Pese a que desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas.

Próxima reunión

La próxima reunión entre las autoridades de Transporte y las empresas de colectivos del AMBA se realizará el martes que viene por la mañana; habrá una mesa técnica orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. “Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, destacaron en el comunicado.

La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. La cuestión está en que el Gobierno enfrenta un dilema para resolver el conflicto: si les otorga más subsidios a las empresas de colectivos, como reclaman, implicaría un mayor gasto público. Mientras que si le permite aumentar el boleto de colectivo, impacta sobre la inflación, que en febrero se ubicó en 2,9% y viene con una tendencia de aceleración desde julio del 2025.