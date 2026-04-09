Economía

La construcción cayó 0,7% en febrero, pero se mantuvo estable en el primer bimestre del año

El desempeño de los insumos y las expectativas del sector reflejan un inicio de año sin cambios significativos en el nivel de actividad.

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Los puestos de trabajo registrados en la construcción crecieron 3,6% interanual en enero. (EFE)
Los puestos de trabajo registrados en la construcción crecieron 3,6% interanual en enero. (EFE)

La actividad de la construcción registró en febrero una leve contracción en la comparación interanual, aunque el desempeño del primer tramo del año mostró estabilidad. De acuerdo con el último informe del INDEC, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 0,7% frente a igual mes de 2025, y 1,3% respecto de enero, lo que da cuenta de un retroceso en la actividad en la comparación inmediata.

El dato mensual refleja una desaceleración respecto de la dinámica que había mostrado el sector en distintos tramos del año pasado, pero el resultado acumulado permite observar un comportamiento prácticamente sin cambios en el inicio de 2026.

La evolución del indicador muestra así un escenario de estabilidad en términos generales, con variaciones acotadas tanto en el nivel mensual como en el acumulado. En el primer bimestre, se verificó una variación positiva de 0,3 por ciento para el rubro constructor.

Los números que delatan la caída

Para analizar el comportamiento de la actividad de la construcción, el Indec mide la evolución de la demanda de los principales insumos de construcción. En esta oportunidad, se observaron resultados muy dispares. Entre los materiales que registraron incrementos interanuales se destacaron el “resto de los insumos” —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción— con una suba de 17,0%, el hormigón elaborado con 15,7% y las pinturas para construcción con 14,0%. También se observaron aumentos en cales (7,9%), asfalto (3,8%), artículos sanitarios de cerámica (1,9%) y hierro redondo y aceros para la construcción (0,8%).

Hecho de tierra, agua y cartón, podría transformar el futuro de la construcción. (Canva)
El mercado demandó más hormigón y pinturas, pero menos cerámicos y ladrillos.

En contraste, otros insumos presentaron caídas en la comparación con febrero de 2025. Las bajas más pronunciadas se registraron en pisos y revestimientos cerámicos (-25,0%), mosaicos graníticos y calcáreos (-21,5%) y yeso (-18,9%). También retrocedieron los ladrillos huecos (-12,1%), el cemento portland (-5,3%) y las placas de yeso (-2,1%).

En paralelo, otros indicadores vinculados al sector mostraron variaciones positivas. En enero de 2026, los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado alcanzaron los 386.177, lo que representó un aumento de 3,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En cuanto a la actividad futura, la superficie autorizada por los permisos de edificación también evidenció un crecimiento. En enero se registraron 1.322.763 metros cuadrados autorizados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de municipios, lo que implicó una suba de 3,1% interanual.

Qué se espera a futuro

Las expectativas empresarias relevadas por el Indec para el período marzo-mayo muestran un predominio de previsiones de estabilidad. Entre las empresas que se dedican principalmente a obras privadas, el 69,3% anticipó que el nivel de actividad no variará en los próximos tres meses, mientras que el 17,8% espera un aumento y el 12,9% proyecta una caída.

La mayoría de las empresas prevé que la actividad se mantendrá sin cambios en el corto plazo. (EFE)
La mayoría de las empresas prevé que la actividad se mantendrá sin cambios en el corto plazo. (EFE)

En el caso de las firmas vinculadas mayormente a la obra pública, el 63,2% también prevé que la actividad se mantendrá sin cambios, al tiempo que el 20,0% estima un crecimiento y el 16,8% anticipa una disminución.

En relación con el empleo, la mayoría de las empresas consultadas no proyecta modificaciones en la dotación de personal. El 67,4% de las compañías orientadas a obras privadas y el 67,7% de las dedicadas a obra pública consideraron que la cantidad de trabajadores se mantendrá estable en el corto plazo.

De esta manera, los datos del segundo mes del año muestran una caída puntual en la comparación interanual, pero con un nivel de actividad que se mantiene prácticamente sin cambios en el acumulado del primer bimestre. La evolución de los insumos, el empleo y las expectativas empresarias configuran un escenario de estabilidad en el inicio de 2026.

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