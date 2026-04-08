Qué pasará con los precios de la nafta y el gasoil tras la tregua en Irán y la baja del petróleo

El buffer de precios que estableció YPF evitó subas mayores, pero también limita las posibles bajas (Reuters)

Tras el principio de acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la escalada bélica que bloqueó el estrecho de Ormuz y la consecuente baja de aproximadamente 20% en el precio del petróleo, YPF mantendrá los precios de la nafta.

El congelamiento de precios por 45 días anunciado por la petrolera, a fin de no generar un salto abrupto en los surtidores en un marco en que el barril de crudo superó los USD 100, seguirá y posteriormente no volverá a los niveles previos dado que la empresa debe compensar la pérdida generada.

En la compañía lo definieron como un buffer de precios, o un “amortiguador”. “Cuándo esta situación se tranquilice, nos volvemos a sentar a hacer números“, habían explicado desde YPF.

Vale mencionar que en marzo la nafta subió 20% y quedó a un 15% de distancia de la paridad de exportación.

En marzo la nafta subió 20% y quedó a un 15% de distancia de la paridad de exportación. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Daniel Dreizzen, ex secretario de Planeamiento, advirtió en una entrevista en Infobae en Vivo que el precio de los combustibles en la Argentina aumentó menos que en mercados como EEUU y aseguró que sin la estabilización de precios de YPF la nafta “debería haber subido más del 30%”.

También contribuyó el hecho que el Gobierno suspendiera la suba programada en el impuesto a los combustibles, lo que de haberse implementado habría llevado el litro de nafta súper a $2.250 en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con estimaciones de Nadin Argañaraz.

En el sector indican que solo bajarían los precios en caso que el valor internacional caiga marcadamente, en torno a los USD 60, lo cual se considera poco probable porque, con la guerra, se dañó mucho la infraestructura en Medio Oriente. Es decir, hay una parte de la producción de combustibles que se perdió y que va a llevar años recuperarla.

Cabe recordar que el presidente de YPF, Horacio Marín, había afirmado: “Nos debemos a los consumidores, porque son nuestros clientes. Gracias a ellos facturamos USD 12.000 millones por año. Esta es una situación transitoria (…) Cuando analizás oferta y demanda, trasladarlo (el aumento del precio internacional) de USD 70 a 120 el barril es sacado, muy grande. Íbamos a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad y la gente no lo iba a aguantar e iba a pensar que YPF está especulando".

El presidente de YPF, Horacio Marín. REUTERS/Agustin Marcarian

Durante la cumbre organizada por el Atlantic Council en Buenos Aires, Marín dijo este martes: “La semana pasada tomamos una decisión que después fue acompañada por el resto de la industria; no hay ningún tipo de regulación. La demanda paso de ineslática a elástica porque estaban cayendo muy fuerte los consumos e YPF no podía exportar porque tenía grado de combustibles con mucho azufre; entonces era peor el remedio que la enfermedad y aplicando reglas de mercado”.

“Hicimos un hedge (un seguro) para la gente que luego lo vamos a cobrar cuando los precios bajen, y esto es posible con libre mercado, no hay otra forma de desarrollarlo”, añadió.

Marín: “Hicimos un hedge (un seguro) para la gente que luego lo vamos a cobrar cuando los precios bajen, y esto es posible con libre mercado". REUTERS/Matías Baglietto/Foto de archivo

Por otra parte, en dicho evento, Marín detalló el plan de la petrolera para invertir USD 130.000 millones en Neuquén hasta 2031, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta.

El ejecutivo subrayó la necesidad de pasar de la competencia a la colaboración dentro del sector. “La guerra en Medio Oriente lo que ha hecho es que se va a adelantar la inversión y ahí sí se necesita mucho capital”, señaló.

Expresó también que el trabajo conjunto con EEUU permitirá garantizar energía segura al mundo, y remarcó la importancia de reglas de mercado para atraer inversión. “Argentina está en una zona lejos de conflictos y va a ser un proveedor seguro de energía”, declaró.