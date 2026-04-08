Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 en abril 2026

Diferencias de tasas entre bancos y financieras determinan el capital necesario para obtener intereses mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los plazos fijos en Argentina aumentó en las últimas semanas, después de que las tasas informadas por los bancos al Banco Central presentaran una dispersión considerable. El objetivo de obtener $200.000 en intereses en 30 días despertó consultas sobre qué monto inicial se requiere según la tasa ofrecida por cada entidad. La comparación actualizada permite observar cómo varía la inversión necesaria y cuáles son los bancos que exigen un mayor o menor capital de partida para lograr ese resultado.

La información surge del relevamiento de tasas informadas por bancos y entidades financieras al Banco Central de la República Argentina. Se incluyeron tanto bancos tradicionales como entidades digitales y compañías financieras que permiten la constitución de plazos fijos, ya sea para clientes como para el público general.

El cálculo utilizado para determinar el monto necesario a invertir se basa en la tasa nominal anual (TNA) que cada banco informa para depósitos a 30 días. Para igualar un interés de $200.000 en ese período, la fórmula toma la tasa anual, la divide por doce para obtener el rendimiento mensual y calcula el capital requerido. Así, por ejemplo, una tasa del 21% anual implica que la ganancia mensual será menor que la de una entidad que ofrezca el 27,5% u otra tasa superior.

El cuadro de inversiones necesarias para alcanzar $200.000 de intereses en 30 días, banco por banco, muestra las siguientes cifras según la tasa más alta informada:

El cuadro de tasas relevadas abarca bancos de primera línea y entidades regionales y digitales. El rango de tasas va desde el 19% hasta el 27,75%, con diferencias sustanciales en el capital inicial necesario para alcanzar el objetivo de $200.000 en intereses. Las entidades que ofrecen tasas más bajas requieren montos significativamente mayores para llegar a esa cifra mensual, mientras que las que ofrecen las tasas más altas permiten obtener el mismo resultado con una inversión menor.

El Banco de la Nación Argentina, uno de los más consultados por ahorristas, informa una tasa máxima de 21%. Para obtener $200.000 de intereses en 30 días con esa tasa, se necesita invertir $11.587.301,59. En el caso de Banco Santander Argentina S.A., que ofrece una tasa de 20%, el monto requerido asciende a $12.166.666,67. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. publica una tasa de 19,5%, lo que eleva la inversión necesaria a $12.478.632,48 para alcanzar el mismo objetivo de interés mensual.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires informa una tasa máxima de 23%. Para quienes buscan obtener $200.000 de intereses en 30 días, el capital necesario baja a $10.579.710,14. Por su parte, Banco BBVA Argentina S.A. ofrece una tasa de 22%, por lo que la inversión requerida se ubica en $11.060.606,06. El Banco Macro S.A. maneja una tasa de 24%, y en este caso, el monto necesario es de $10.138.888,89.

Entre las entidades que informan tasas superiores, los valores de inversión bajan de manera visible. El Banco Bica S.A. publica una tasa del 27%, donde el capital necesario para obtener $200.000 de intereses en 30 días es de $9.012.345,68. El Banco CMF S.A. alcanza una tasa de 27,5%, lo que reduce la inversión a $8.848.484,85. El Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. llegan a una tasa del 27,75%, donde el monto requerido es de $8.768.768,77.

El listado evidencia que la diferencia entre la tasa más baja y la más alta implica una variación superior a $4 millones en el monto a invertir para alcanzar el mismo objetivo de interés mensual. Por ejemplo, mientras que una inversión en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. exige $12.478.632,48 para conseguir $200.000 de intereses a 30 días, en Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. se requiere un capital de $8.768.768,77 para lograr ese mismo resultado.

Las tasas del 19% y 19,5%, las más bajas de la lista, corresponden a los bancos que exigen el mayor capital inicial para obtener los $200.000. En cambio, las tasas superiores al 27% permiten acceder al mismo interés mensual con la menor inversión. La dispersión de tasas refleja la estrategia de cada entidad para captar ahorros y la política de tasas comunicada al Banco Central en abril de 2026.

Al comparar las tasas informadas se observa que, además de los bancos tradicionales, varias entidades financieras y digitales participan activamente en el mercado de plazos fijos. El Banco Bica S.A., el Banco CMF S.A., el Banco Meridian S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., Banco VOII S.A., entre otros, ofrecen tasas superiores al 27%, lo que reduce el capital requerido respecto a la oferta de bancos de mayor tamaño y presencia nacional.

La metodología de cálculo utilizada para todos los casos es idéntica. Se toma el objetivo de $200.000 de intereses para un plazo de 30 días y se divide por el rendimiento mensual efectivo de la tasa nominal anual informada por cada banco. De este modo, la comparación es directa y permite evaluar la conveniencia de cada alternativa según el monto disponible para invertir.

El listado de tasas relevadas, en orden ascendente, incluye los siguientes valores: 19%, 19,5%, 20%, 21%, 22%, 22,5%, 23%, 23,5%, 24%, 25%, 25,5%, 26%, 27%, 27,25%, 27,5% y 27,75%. A cada tasa le corresponde un capital necesario diferente, que varía entre $12.807.017,54 en el caso de la tasa más baja y $8.768.768,77 para la más alta.

La información utilizada en este relevamiento se basa exclusivamente en los datos provistos y los cálculos realizados para cada nivel de tasa. El objetivo fue mostrar de manera concreta la relación entre la tasa ofrecida y el monto necesario para alcanzar un resultado de interés mensual definido. Cada cifra responde al mismo criterio de cálculo, sin estimaciones adicionales ni proyecciones sobre la evolución futura de las tasas o del mercado de plazos fijos.

El contexto actual de tasas de interés en abril de 2026 presenta un abanico amplio de alternativas para quienes buscan rendimiento en pesos. La selección de la entidad y la tasa informada impacta de manera directa sobre el capital requerido para alcanzar objetivos concretos de rentabilidad en un plazo fijo tradicional.