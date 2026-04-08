ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 7

El calendario de pagos de ANSES para abril 2026 contempla fechas específicas según la terminación del DNI, con un aumento del 2,9% en todas las prestaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2026, miles de beneficiarios de la ANSES esperan con atención las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros planes sociales.

El organismo oficializó un aumento del 2,9% para todas las prestaciones, en línea con la inflación de febrero, y detalló el calendario completo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acuerdo con el cronograma oficial, aquellas personas cuyo DNI finaliza en 7 recibirán sus haberes y asignaciones en fechas específicas, según el tipo de prestación que cobran.

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobrarán el lunes 21 de abril de 2026. En este mes, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó fijado en $380.319,31, mientras que el monto total a cobrar, incluido el bono extraordinario, asciende a $450.319,31.

Quienes superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobrarán el 29 de abril de 2026, con un tope máximo de $2.559.188,80 establecido por ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y Pensiones que superan el haber mínimo

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyo DNI termina en 7, el pago está previsto para el martes 29 de abril de 2026. En este caso, los montos varían de acuerdo al haber correspondiente de cada beneficiario, pero el tope máximo establecido es $2.559.188,80.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI termina en 7 podrán cobrar el lunes 21 de abril de 2026. El monto actualizado para la AUH es de $136.666 por hijo, mientras que para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad el valor asciende a $445.003 por hijo.

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo se abonarán el 21 de abril de 2026 a beneficiarios con DNI que termina en 7, actualizándose el monto a $136.666 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos) paga $68.341 por hijo y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos) llega a $222.511 por hijo. Todas estas asignaciones están sujetas al incremento del 2,9% y se abonan de acuerdo con el calendario estipulado por ANSES.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 7 cobrarán el lunes 21 de abril de 2026. El monto mensual, tras el aumento, se alinea con el valor de la AUH: $136.666 por embarazo.

Este beneficio se otorga a mujeres embarazadas que cumplen con los requisitos establecidos por la ANSES y se abona mes a mes según el cronograma por terminación de DNI.

Asignación por Prenatal

Para la Asignación por Prenatal, los pagos correspondientes a DNI terminados en 6 y 7 se realizarán el jueves 17 de abril de 2026. El monto de la asignación varía según el rango de ingresos del grupo familiar, pero para el primer rango es de $68.341 por hijo.

La Asignación Familiar por Hijo y por Discapacidad en el primer rango de ingresos paga montos de $68.341 y $222.511 por hijo, respectivamente, tras el aumento de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este beneficio está destinado a trabajadoras registradas y monotributistas embarazadas, quienes deben informar su situación a la ANSES y cumplir con las condiciones exigidas para acceder al cobro.

Asignación por Maternidad

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago para todas las terminaciones de documento (incluidas las que terminan en 7) se extiende del 14 de abril al 12 de mayo de 2026. El monto de la asignación depende del sueldo de la trabajadora y del régimen laboral en el que se encuentre.

Este beneficio protege la continuidad de los ingresos durante la licencia por maternidad, y su liquidación se realiza en función del salario registrado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento o adopción) se abonan entre el 13 de abril y el 12 de mayo de 2026, para todas las terminaciones de DNI, incluido el 7. Los montos varían de acuerdo con la prestación solicitada y los rangos vigentes establecidos por la ANSES para cada caso.

Este tipo de asignaciones corresponde a situaciones puntuales y se pagan en una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos y la presentación de la documentación exigida.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para beneficiarios con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9 serán pagadas el martes 15 de abril de 2026. El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $304.255,45 y la Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $173.978,72.

Las PNC están dirigidas a personas que no cuentan con los años de aportes requeridos para jubilarse, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más, brindando cobertura económica a quienes más lo necesitan.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de documento entre el 10 de abril y el 12 de mayo de 2026. Los montos varían según la asignación específica y la condición del grupo familiar.

Las Pensiones No Contributivas para beneficiarios con DNI finalizado en 7 se pagarán el 15 de abril de 2026, con montos diferenciados según el tipo de prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este esquema asegura que los titulares de PNC también puedan acceder a los beneficios asociados a cargas de familia, siguiendo el mismo calendario para todas las terminaciones de DNI.

Prestación por Desempleo

Finalmente, quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 7 cobrarán el lunes 27 de abril de 2026. El monto depende del salario y los aportes previos del trabajador desempleado, ajustándose a los parámetros fijados por la ANSES cada año.

Este programa proporciona un respaldo temporal a quienes han perdido su empleo formal, permitiéndoles afrontar los gastos básicos mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.