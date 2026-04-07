Desde que asumió Milei, el costo del transporte en el AMBA subió 1.000%

Los servicios interjurisdiccionales del AMBA registraron un aumento acumulado del 41,5% entre febrero y marzo de 2026. (NA)

Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que integran la UBA y el Conicet, el gasto que los hogares destinan a movilizarse aumentó un 1.000% en lo que va de la gestión Milei (diciembre de 2023 a marzo de 2026).

Este incremento, que posiciona al transporte como el rubro de mayor peso dentro del presupuesto familiar, responde a una combinación de factores que incluyen la quita de subsidios nacionales, la desregulación de las tarifas locales y un cambio drástico en la política de financiamiento del sector.

El salto en la canasta de servicios

De acuerdo con el reporte del IIEP correspondiente a marzo de 2026, el gasto en transporte explica actualmente el 47% de la canasta de servicios públicos de un hogar promedio en el AMBA. El informe detalla que, en el último mes, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos aumentó un 16,3%, lo que derivó en un incremento del gasto total en transporte del 14,8% respecto de febrero.

“El gasto en Transporte es el rubro con mayor peso y que tuvo un incremento del 14,8% respecto del mes anterior”, señala el documento técnico. Esta dinámica ha llevado a que una familia tipo en el AMBA deba destinar, en promedio, $101.026 mensuales solo para cubrir sus necesidades de movilidad, frente a los $59.370 que requería en marzo de 2025.

El valor del pasaje mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $52,96 en diciembre de 2023 a $715,24 en abril de 2026 (Ministerio de Transporte)

Si se analiza la evolución desde el inicio de la actual administración en diciembre de 2023, se observa que el salto en el costo total para los usuarios alcanza el 1.000 por ciento.

Ahora bien, si se hace foco únicamente en la tarifa, se encuentran subas aún más pronunciadas. Por citar un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires los pasajeros pagaban un pasaje mínimo de $52,96 en diciembre de 2023 y pasaron a abonar $681,85 en marzo de 2026 —incremento del 1.187%—. Este mes, el boleto de menor costo en CABA llegó a los $715,24, acumulando un 1.250% de incremento con el actual Gobierno.

Descoordinación tarifaria y fin de los subsidios

Hay varios factores que explican por qué el transporte público subió 1.000% en el AMBA. Uno de los puntos más destacados por el IIEP es la ruptura de la armonización tarifaria que regía en el AMBA. “La descoordinación tarifaria para los colectivos del AMBA es una política novedosa y sin precedentes”, advierte el informe. Desde febrero de 2025, la evolución de los precios en CABA, la Provincia de Buenos Aires y las líneas de jurisdicción nacional ha respondido a las necesidades financieras de cada administración por separado.

En marzo de 2026, el boleto mínimo para servicios con recorrido exclusivo en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en $681,85, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el costo ascendió a $832,57. Por su parte, los servicios interjurisdiccionales que conectan la capital con el conurbano elevaron su mínimo a 700 pesos.

Esta fragmentación se da en un contexto de retiro del Estado Nacional en el financiamiento del sistema. El sector transporte explica el 26% de las transferencias totales, pero ha sufrido una reducción de los devengamientos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) del 25% nominal anual, lo que equivale a una caída del 43% en términos reales.

“Desde el año 2023, se observa una reducción real de las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y Subte en el orden del -34%”, precisa el reporte de UBA-Conicet. Esto ha obligado a las jurisdicciones a incrementar la cobertura tarifaria, es decir, la proporción del costo que paga el pasajero. Actualmente, los colectivos de la Provincia de Buenos Aires cubren más del 45% de sus costos vía tarifas, mientras que en las líneas de Nación y CABA esa cobertura es del 34 por ciento.

El costo real frente a la tarifa pagada

El informe del IIEP también introduce un índice propio para calcular el “costo técnico” del servicio, es decir, cuánto debería costar el boleto si no existiera ningún tipo de subsidio estatal. Según estos cálculos, el valor por pasajero transportado ascendió a $1.811 en febrero de 2026. Si se incluye el IVA, la tarifa técnica llega a los 2.001 pesos.

Existe, sin embargo, una brecha entre lo que calculan los especialistas de la UBA y lo que reconoce el Gobierno. El Estado Nacional sitúa el costo reconocido en $1.728 por pasajero. Esta diferencia metodológica es clave para entender la presión constante sobre el sistema y las futuras actualizaciones tarifarias.

Para 2026, el esquema de ajustes ha regresado a una indexación mensual. Tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires mantendrán una regla de actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 por ciento. En el caso del Subte, tras un intento inicial de moderar las subas, se retomó el sendero de ajuste, alcanzando los $1.363 en marzo y proyectando $1.414 para el mes de abril.

Impacto en el poder adquisitivo

El encarecimiento del transporte ha erosionado de manera significativa el poder de compra de los salarios. Según los datos procesados por el Observatorio, la canasta total de servicios públicos (que incluye además de transporte, luz, gas y agua) representa ahora el 12,3% del salario promedio registrado.

“En marzo de 2025, un salario alcanzaba para 9,3 canastas de servicios; hoy solo alcanza para 8,1”, precisa el estudio. El rubro transporte es el principal responsable de esta caída, habiendo aportado 28 puntos porcentuales de los 46 totales del incremento interanual de la canasta de servicios, superando ampliamente el aporte del gas (5 puntos), la electricidad (8 puntos) y el agua (4 puntos).

En términos comparativos con el resto del país, el AMBA ha comenzado a cerrar la brecha histórica que mantenía con el interior, aunque todavía persisten diferencias. Mientras el boleto promedio ponderado en el interior del país se ubica en $1.490, las tarifas del AMBA se han aproximado a sus valores reales de 2019, perdiendo el beneficio del subsidio extraordinario que caracterizó a la región durante la última década.

El escenario hacia adelante marca una consolidación de esta tendencia. Con la restauración del mecanismo de actualización mensual por inflación y la decisión política de reducir el déficit fiscal mediante el recorte de transferencias a las empresas operadoras, el costo del transporte continuaría siendo el principal factor de presión sobre la inflación de servicios y el presupuesto de los trabajadores en la región metropolitana.