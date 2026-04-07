Caputo redobló la apuesta y defendió la gestión económica: “El cambio es inexorable, no hay marcha atrás”

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el cierre del Atlantic Council 2026. (Jaime Olivos)

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el cierre del Atlantic Council, un encuentro que reunió a referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las reformas en marcha. Durante su disertación, en el Palacio Libertad, defendió la gestión económica y enumeró las reformas que está llevando adelante el Gobierno para bajar el “costo argentino” con criticas a quienes insisten con que hay que devaluar.

“Creer que la mayoría de la gente puede votar volver al infierno es algo descabellado. Llegamos con la misión de generar un cambio profundo y eso genera resistencia. Hoy estamos viendo la resistencia de un sector del periodismo que está intentando instalar una situación que poco tiene que ver con la realidad”, comenzó diciendo el titular del Palacio de Hacienda.

Sobre la política económica actual, Caputo aseguró que están avanzando en la reglamentación de la reforma laboral, a pesar de la medida cautelar que dictó la Justicia y que frenó 83 artículos. “Lo que buscamos es que haya una mayor formalización. Eso va a implicar una mayor recaudación, lo que nos va a permitir seguir bajando impuestos. También mandamos la ley de Inocencia Fiscal. Buscamos que se desarrolle el mercado de capitales en Argentina al servicio de la economía real”.

En materia de infraestructura, el ministro sostuvo que para junio de este año van a estar licitados los 9.000 kilómetros de los corredores viales y las obras van a estar en marcha. ”Adicionalmente, estamos trabajando con el equipo de Federico (Sturzenegger) en concesionar 12.000 kilómetros más de rutas nacionales. Y además le estamos transfiriendo rutas provinciales a las provincias, muchas de ellas con financiamiento. Se van a ver cambios fenomenales en la estructura vial argentina en los próximos dos años”.

En esa línea, el ministro volvió a apuntar contra los economistas que insisten en que hay que devaluar para ganar competitividad. “Eso para nosotros es bajar el costo argentino. Atacar el costo argentino es atacar el tema impositivo, bajar impuestos y regulaciones, y mejorar la logística. Esa es la forma de bajarlo. En el pasado, Argentina siempre eludió la raíz del problema”, opinó.

Y aseguró que ese va a ser el camino que va a seguir el Gobierno: bajar impuestos, regulaciones y mejorar la logística. “Esa va a ser la forma de bajar el famoso costo argentino. El camino del cambio es inexorable: vino para quedarse. No hay marcha atrás. No hay forma de que nosotros corrijamos el rumbo. “No importa lo que diga la prensa ni la oposición”, insistió.

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