Economía

Caputo redobló la apuesta y defendió la gestión económica: “El cambio es inexorable, no hay marcha atrás”

El ministro de Economía disertó en un encuentro organizado por Atlantic Council, donde ratificó el rumbo económico y aseguró que busca reducir el “costo argentino”

Guardar
Atlantic Council 2026 - Luis Toto Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el cierre del Atlantic Council 2026. (Jaime Olivos)

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el cierre del Atlantic Council, un encuentro que reunió a referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las reformas en marcha. Durante su disertación, en el Palacio Libertad, defendió la gestión económica y enumeró las reformas que está llevando adelante el Gobierno para bajar el “costo argentino” con criticas a quienes insisten con que hay que devaluar.

Creer que la mayoría de la gente puede votar volver al infierno es algo descabellado. Llegamos con la misión de generar un cambio profundo y eso genera resistencia. Hoy estamos viendo la resistencia de un sector del periodismo que está intentando instalar una situación que poco tiene que ver con la realidad”, comenzó diciendo el titular del Palacio de Hacienda.

Sobre la política económica actual, Caputo aseguró que están avanzando en la reglamentación de la reforma laboral, a pesar de la medida cautelar que dictó la Justicia y que frenó 83 artículos. “Lo que buscamos es que haya una mayor formalización. Eso va a implicar una mayor recaudación, lo que nos va a permitir seguir bajando impuestos. También mandamos la ley de Inocencia Fiscal. Buscamos que se desarrolle el mercado de capitales en Argentina al servicio de la economía real”.

En materia de infraestructura, el ministro sostuvo que para junio de este año van a estar licitados los 9.000 kilómetros de los corredores viales y las obras van a estar en marcha. ”Adicionalmente, estamos trabajando con el equipo de Federico (Sturzenegger) en concesionar 12.000 kilómetros más de rutas nacionales. Y además le estamos transfiriendo rutas provinciales a las provincias, muchas de ellas con financiamiento. Se van a ver cambios fenomenales en la estructura vial argentina en los próximos dos años”.

En esa línea, el ministro volvió a apuntar contra los economistas que insisten en que hay que devaluar para ganar competitividad. “Eso para nosotros es bajar el costo argentino. Atacar el costo argentino es atacar el tema impositivo, bajar impuestos y regulaciones, y mejorar la logística. Esa es la forma de bajarlo. En el pasado, Argentina siempre eludió la raíz del problema”, opinó.

Y aseguró que ese va a ser el camino que va a seguir el Gobierno: bajar impuestos, regulaciones y mejorar la logística. “Esa va a ser la forma de bajar el famoso costo argentino. El camino del cambio es inexorable: vino para quedarse. No hay marcha atrás. No hay forma de que nosotros corrijamos el rumbo. “No importa lo que diga la prensa ni la oposición”, insistió.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Luis CaputoCaputoAtlantic CouncilÚltimas noticiasInflaciónCosto argentino

Últimas Noticias

El dólar operó estable y se consolida por debajo de $1.400, pese a la volatilidad financiera global

El tipo de cambio mayorista quedó a $1.392,50 y al público cerró por tercer día a $1.415 para la venta en el Banco Nación

El dólar operó estable y se consolida por debajo de $1.400, pese a la volatilidad financiera global

EEUU quiere evitar “inversiones extranjeras corrosivas” y consolidará el apoyo a la Argentina si avanza con reformas

En una cumbre convocada por un think tank estadounidense y que reunió a funcionarios, líderes empresariales y representantes de bancos globales en Buenos Aires, el presidente del Ex-Im Bank John Jovanovic se refirió a la relación económica bilateral

EEUU quiere evitar “inversiones extranjeras corrosivas” y consolidará el apoyo a la Argentina si avanza con reformas

Pablo Quirno: “La alianza con EEUU se apoya en coincidencias políticas y en complementariedad económica”

El Canciller volvió a destacar ante empresarios norteamericanos la relación de la Argentina con el gobierno de Donald Trump y aseguró que la diplomacia económica es el eje de la política exterior de la administración de Javier Milei

Pablo Quirno: “La alianza con EEUU se apoya en coincidencias políticas y en complementariedad económica”

Empresas de colectivos advierten que podría haber paro este miércoles

Según relatan en el sector, el incremento de combustibles y demoras en el pago de subsidios afectan la continuidad del servicio

Empresas de colectivos advierten que podría haber paro este miércoles

La industria textil tocó fondo y alcanzó el nivel más bajo de los últimos diez años

El sector atraviesa una crisis sin precedentes, que agrava la pérdida de empleo. Ocho de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas

La industria textil tocó fondo y alcanzó el nivel más bajo de los últimos diez años
DEPORTES
Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

TELESHOW
El cruce de indirectas entre Wanda Nara y Mauro Icardi encendió las redes: “Quedan expuestos”

El cruce de indirectas entre Wanda Nara y Mauro Icardi encendió las redes: “Quedan expuestos”

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

INFOBAE AMÉRICA

El ‘Guernica’ de Pablo Picasso desata una batalla cultural entre Madrid y el País Vasco

El ‘Guernica’ de Pablo Picasso desata una batalla cultural entre Madrid y el País Vasco

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala