Economía

La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

El sindicato anima a los inquilinos a ejercer un derecho “plenamente vigente” y advierte de posibles conflictos con propietarios y fondos de inversión

Guardar
Imagen EECYQPGFQFGHDCM5WKQNOA6H5Y

El sindicato Comisiones Obreras ha defendido la plena legalidad del Real Decreto-ley 8/2026, que permite prorrogar contratos de alquiler hasta dos años, y ha hecho un llamamiento directo a los inquilinos para que ejerzan este derecho incluso ante posibles litigios impulsados por propietarios o fondos de inversión.

La norma, aprobada por el Gobierno en un contexto de crisis derivada del conflicto bélico de Irán, establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán ampliarse manteniendo sus condiciones actuales. Se trata de una medida extraordinaria diseñada para contener el impacto del alza de precios.

Desde Comisiones Obreras insisten en que no se trata de una opción sujeta a negociación, sino de un derecho legal que puede ejercer el inquilino de forma unilateral y que el propietario está obligado a respetar, salvo en situaciones muy concretas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo. Eduardo Parra - Europa Press
El secretario general de CCOO, Unai Sordo. Eduardo Parra - Europa Press

Un derecho que puede ejercerse de forma inmediata

El sindicato subraya que la aplicación de la prórroga no requiere procesos complejos. Basta con que el arrendatario comunique de forma fehaciente —por ejemplo, mediante burofax— su intención de acogerse a la extensión del contrato para que esta tenga efectos jurídicos.

Además, recalca que este derecho está en vigor desde la entrada en funcionamiento del decreto y no depende de su convalidación parlamentaria para ser aplicado. Por tanto, todas las solicitudes realizadas en este periodo son consideradas válidas y generan una posición jurídica sólida para los inquilinos.

Este punto es clave en un contexto de incertidumbre política, donde la norma podría no reunir los apoyos necesarios en el Congreso. Aun así, el sindicato insiste en que la validez de las solicitudes no queda anulada por esa eventualidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Subida de precios y presión sobre las familias

La medida llega en un momento de fuerte tensión en el mercado del alquiler. Según el sindicato, los precios han llegado a incrementarse hasta un 40% en algunas zonas, provocando la expulsión de miles de familias de sus viviendas habituales.

En este escenario, la prórroga extraordinaria se plantea como un mecanismo de protección frente a dinámicas especulativas y como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda. Para Comisiones Obreras, la iniciativa no solo es legítima, sino necesaria ante un mercado que consideran cada vez más inaccesible para amplias capas de la población.

El riesgo de una batalla judicial

La aplicación de la medida no está exenta de conflictos. El sindicato reconoce que algunos propietarios y grandes tenedores podrían recurrir a los tribunales para intentar frenar o limitar su alcance.

Estos litigios, sin embargo, podrían jugar a favor de los inquilinos en el corto plazo. Los procedimientos judiciales suelen prolongarse en el tiempo, lo que permitiría a muchas familias mantenerse en sus viviendas mientras se resuelve la disputa.

Lejos de desalentar, Comisiones Obreras considera que este contexto debe reforzar la decisión de acogerse a la prórroga, ya que ofrece una oportunidad real de estabilidad residencial en un momento de alta incertidumbre.

Cuerpo espera un ‘imposible’

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera el apoyo de los grupos en el Congreso para la convalidación de Real Decreto-Ley, ya que hay encuestas que apuntan a que una mayoría de ciudadanos se muestran favorable a esta medida.

Cuerpo ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo cuando presentó el Real Decreto-Ley, que ahora mismo no se daban las condiciones en el Congreso para tener una mayoría a favor de la prórroga de los alquileres. Sin embargo, “estamos viendo algún desarrollo interesante estos días”, ha advertido el vicepresidente primero en unas declaraciones recogidas por Europa Press, tras apuntar a una encuesta en el diario El Mundo en la que se constata que una mayoría, más del 50% de la ciudadanía, se muestra favorable a las medidas relativas a la prórroga de alquiler.

“Yo creo que es algo que todos los partidos tendríamos que empezar a interiorizar para dar también un mensaje de tranquilidad”, ha insistido Carlos Cuerpo. Considera que los políticos deben “leer” estas noticias y estas encuestas que reflejan que existe una mayoría de ciudadanos en España favorable a la medida.

“Esperamos que este tipo de información pueda ayudar a que consigamos esa mayoría suficiente para la convalidación en los 30 días que tenemos que hacerlo desde que se aprobó y que, por lo tanto, podamos garantizar un escenario de normalidad y de predecibilidad para inquilinos y caseros”, ha remarcado Cuerpo.

Temas Relacionados

AlquileresAlquileres EspañaViviendaMercado InmobiliarioCCOOEspeculación InmobiliariaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Préstamos bancarios: hasta el 77% de la tasa de interés corresponde a impuestos

El alto peso de los tributos en operaciones financieras impacta en quienes buscan acceder a créditos. El sistema distribuye los ingresos fiscales entre distintas jurisdicciones y repercute en el costo total del financiamiento

Préstamos bancarios: hasta el 77% de la tasa de interés corresponde a impuestos

Aceleran el retiro del Estado en energía: se presentaron dos ofertas para importar GNL y avanza la venta de Transener

Enarsa recibió dos ofertas para operar la importación de gas en invierno, mientras el Gobierno avanza con la venta de su participación en la principal transportadora eléctrica

Aceleran el retiro del Estado en energía: se presentaron dos ofertas para importar GNL y avanza la venta de Transener

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un proyecto de litio en Catamarca por USD 251 millones

La iniciativa pertenece a la firma Minera del Altiplano y busca aumentar la producción anual a casi 40.000 toneladas de litio

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un proyecto de litio en Catamarca por USD 251 millones

Bajaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Las tasas por colocaciones a 30 días muestran una diferencia de hasta 7% entre bancos tradicionales y digitales

Bajaron las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Lecciones de la apertura australiana y las 4 razones por las que la Argentina no puede crecer tan rápido como post 2001

La herencia de 15 años de cepos, la mayor presión de los impuestos distorsivos y la baja capacidad instalada industrial son diferencias clave respecto de la recuperación tras la explosión del uno-a-uno, según un informe privado

Lecciones de la apertura australiana y las 4 razones por las que la Argentina no puede crecer tan rápido como post 2001
DEPORTES
Una figura de Colón presentó a su novio y se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad

Una figura de Colón presentó a su novio y se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad

Luisina Giovannini volvió a coronarse en Junín, ingresó al Top 200 y sueña con los Grand Slams

La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La historia de Tomás Galván: de ser cedido a préstamo cuatro veces a ganarse un lugar en River

La divertida secuencia entre Coudet y una figura de River para que se haga amonestar: “Lo voy a matar”

TELESHOW
El insólito encuentro de Marta Fort con un famoso deportista internacional en el aeropuerto: “Muy feliz”

El insólito encuentro de Marta Fort con un famoso deportista internacional en el aeropuerto: “Muy feliz”

El divertido video de Luisana Lopilato que se volvió viral y enterneció a todos: “No están preparados para lo que viene”

El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

Coca Calabró compartió un domingo especial con sus hijas Iliana y Marina a un mes de su internación: las imágenes

Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron una cena romántica que terminó en una fuerte discusión y llanto

INFOBAE AMÉRICA

Un medicamento para la diabetes podría ayudar a controlar el peso en hombres con cáncer de próstata

Un medicamento para la diabetes podría ayudar a controlar el peso en hombres con cáncer de próstata

El día más tenso en la misión Artemis II a la Luna: cuánto tiempo pasarán los astronautas sin contacto con la Tierra

El comandante de la Fuerza Aérea rusa Alexander Otroshchenko murió en un accidente aéreo en Crimea

Uruguay prorroga la firma por la planta de hidrógeno verde en Paysandú: cuál es el “cuello de botella”

La crisis y la caída de los gobiernos paradictatoriales en las Américas