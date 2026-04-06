La prórroga del alquiler es “jurídicamente viable”, según CCOO, mientras Carlos Cuerpo espera un ‘imposible’: su respaldo en el Congreso

El sindicato Comisiones Obreras ha defendido la plena legalidad del Real Decreto-ley 8/2026, que permite prorrogar contratos de alquiler hasta dos años, y ha hecho un llamamiento directo a los inquilinos para que ejerzan este derecho incluso ante posibles litigios impulsados por propietarios o fondos de inversión.

La norma, aprobada por el Gobierno en un contexto de crisis derivada del conflicto bélico de Irán, establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán ampliarse manteniendo sus condiciones actuales. Se trata de una medida extraordinaria diseñada para contener el impacto del alza de precios.

Desde Comisiones Obreras insisten en que no se trata de una opción sujeta a negociación, sino de un derecho legal que puede ejercer el inquilino de forma unilateral y que el propietario está obligado a respetar, salvo en situaciones muy concretas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo. Eduardo Parra - Europa Press

Un derecho que puede ejercerse de forma inmediata

El sindicato subraya que la aplicación de la prórroga no requiere procesos complejos. Basta con que el arrendatario comunique de forma fehaciente —por ejemplo, mediante burofax— su intención de acogerse a la extensión del contrato para que esta tenga efectos jurídicos.

Además, recalca que este derecho está en vigor desde la entrada en funcionamiento del decreto y no depende de su convalidación parlamentaria para ser aplicado. Por tanto, todas las solicitudes realizadas en este periodo son consideradas válidas y generan una posición jurídica sólida para los inquilinos.

Este punto es clave en un contexto de incertidumbre política, donde la norma podría no reunir los apoyos necesarios en el Congreso. Aun así, el sindicato insiste en que la validez de las solicitudes no queda anulada por esa eventualidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Subida de precios y presión sobre las familias

La medida llega en un momento de fuerte tensión en el mercado del alquiler. Según el sindicato, los precios han llegado a incrementarse hasta un 40% en algunas zonas, provocando la expulsión de miles de familias de sus viviendas habituales.

En este escenario, la prórroga extraordinaria se plantea como un mecanismo de protección frente a dinámicas especulativas y como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda. Para Comisiones Obreras, la iniciativa no solo es legítima, sino necesaria ante un mercado que consideran cada vez más inaccesible para amplias capas de la población.

El riesgo de una batalla judicial

La aplicación de la medida no está exenta de conflictos. El sindicato reconoce que algunos propietarios y grandes tenedores podrían recurrir a los tribunales para intentar frenar o limitar su alcance.

Estos litigios, sin embargo, podrían jugar a favor de los inquilinos en el corto plazo. Los procedimientos judiciales suelen prolongarse en el tiempo, lo que permitiría a muchas familias mantenerse en sus viviendas mientras se resuelve la disputa.

Lejos de desalentar, Comisiones Obreras considera que este contexto debe reforzar la decisión de acogerse a la prórroga, ya que ofrece una oportunidad real de estabilidad residencial en un momento de alta incertidumbre.

Cuerpo espera un ‘imposible’

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera el apoyo de los grupos en el Congreso para la convalidación de Real Decreto-Ley, ya que hay encuestas que apuntan a que una mayoría de ciudadanos se muestran favorable a esta medida.

Cuerpo ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo cuando presentó el Real Decreto-Ley, que ahora mismo no se daban las condiciones en el Congreso para tener una mayoría a favor de la prórroga de los alquileres. Sin embargo, “estamos viendo algún desarrollo interesante estos días”, ha advertido el vicepresidente primero en unas declaraciones recogidas por Europa Press, tras apuntar a una encuesta en el diario El Mundo en la que se constata que una mayoría, más del 50% de la ciudadanía, se muestra favorable a las medidas relativas a la prórroga de alquiler.

“Yo creo que es algo que todos los partidos tendríamos que empezar a interiorizar para dar también un mensaje de tranquilidad”, ha insistido Carlos Cuerpo. Considera que los políticos deben “leer” estas noticias y estas encuestas que reflejan que existe una mayoría de ciudadanos en España favorable a la medida.

“Esperamos que este tipo de información pueda ayudar a que consigamos esa mayoría suficiente para la convalidación en los 30 días que tenemos que hacerlo desde que se aprobó y que, por lo tanto, podamos garantizar un escenario de normalidad y de predecibilidad para inquilinos y caseros”, ha remarcado Cuerpo.