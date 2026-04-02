Economía

Ranking mundial de suba de combustibles: en qué puesto quedó la Argentina, en medio de la guerra en Medio Oriente

El precio de las naftas subió 23,8% desde el inicio del conflicto y ubicó al país en la zona media del ranking global. En paralelo, YPF busca suavizar el impacto con un “amortiguador” de precios por 45 días

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El precio de los combustibles subió 23,8% en la Argentina desde el inicio del conflicto, de acuerdo con un relevamiento global
El precio de los combustibles subió 23,8% en la Argentina desde el inicio del conflicto, de acuerdo con un relevamiento global

La Argentina se ubicó en el puesto 24 entre 124 países en un ranking global de suba de combustibles elaborado por Global Petrol Prices. El incremento de 23,8% en las naftas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente ubica al país por debajo del promedio global de aumentos, pero entre los primeros lugares si se compara con la región.

El ranking muestra que en América Latina la dinámica fue dispar. Mientras Perú encabeza la suba regional con 35,6%, seguido de Guatemala (34,4%) y Panamá (26,3%), la Argentina se ubica por encima de Chile (16,8%), Brasil (7,6%) y Paraguay (7,9%). Se destacan los casos de Colombia y Uruguay, donde los precios retrocedieron 3,1% y 1,2%, respectivamente.

En un escenario internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre acerca del fin de la guerra, países como Myanmar (100%), Filipinas (71,6%) y Malasia (52,4%) lideran el listado de alzas más marcadas, mientras que Estados Unidos experimentó un incremento de 31,1% y los principales países europeos oscilaron entre el 5% y el 25%.

Entre los productores petroleros de Medio Oriente, el aumento fue prácticamente nulo, con Arabia Saudita y Omán registrando variaciones de 0%, un comportamiento opuesto al observado en otras regiones.

Ranking suba de precio de petroleo por la guerra de Medio Oriente
Ranking suba de precio de petroleo por la guerra de Medio Oriente (Infobae en base a Global Petrol Prices)

El aumento de casi una cuarta parte en el precio de las naftas argentinas, según Global Petrol Prices, refleja el impacto que tienen los combustibles en la economía local, donde los aumentos suelen trasladarse a precios.

Por esa razón, la estrategia de YPF, la petrolera estatal que concentra más de la mitad del mercado interno, es central para el equilibrio inflacionario. Desde el inicio del conflicto bélico, la empresa definió no trasladar el aumento internacional del precio del crudo al surtidor mientras dure la guerra, en un intento de “amortiguar” el impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

La estrategia de YPF ante la inestabilidad global

Tras el estallido del conflicto en Medio Oriente, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, reiteró la vocación de la empresa por mantener una política de precios “transparente y responsable”, adaptando el traslado de los valores internacionales al mercado local bajo criterios de estabilidad y no de especulación, según declaró a Infobae.

Marín remarcó: “YPF es la compañía de la Argentina, tiene 90% de imagen positiva. Y cuando digo que es la argentinidad al palo, es la argentinidad al palo. Yo no quiero que piensen que estoy especulando. Ganar un par de millones de dólares especulando no es lo que queremos hacer en YPF. Entonces no juego a la especulación, porque todos estamos haciendo sacrificios para transformar la Argentina”.

YPF aplicó un esquema de contención para amortiguar el impacto del alza internacional y mantener estables los precios por 45 días REUTERS/Agustin Marcarian/
YPF aplicó un esquema de contención para amortiguar el impacto del alza internacional y mantener estables los precios por 45 días REUTERS/Agustin Marcarian/

En términos operativos, Marín indicó que la empresa adquiere alrededor del 30% del crudo que refina y exporta el 10%, por lo que YPF es un importador neto de 20%. Explicó, en ese sentido, que desde el estallido de la guerra aquel 28 de febrero, los precios locales se seguían calculando en base a un valor de USD 60 el barril de Brent; es por eso que el valor de los combustibles en los surtidores se ajustó solo de manera parcial en comparación con otras partes del mundo.

En diferentes declaraciones públicas, el directivo puntualizó que la petrolera estatal trasladó hasta ahora “un tercio del aumento del Brent al surtidor”, decisión que se amplió en las últimas horas, tras el anuncio de YPF de estabilizar los precios por 45 días para contener el traspaso completo.

La estabilización, a la que la compañía definió como buffer de precios, o un “amortiguador”, rige desde el 1° de abril y se extenderá por 45 días, período en el cual la compañía analizará cómo proceder si persisten la inestabilidad energética y la escalada del crudo.

Este amortiguador opera como un mecanismo de alivio frente a la reciente caída del consumo de combustibles, especialmente en el interior del país, y busca evitar que el alza internacional se traduzca automáticamente en un impacto inflacionario local.

La respuesta oficial a la crisis internacional

El precio de la nafta y del gasoil argentinos está compuesto por tres variables principales: el costo internacional del barril de petróleo Brent, el tipo de cambio y la carga impositiva, como el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al Dióxido de Carbono.

En Estados Unidos, los combustibles aumentaron 31,1%, lo que lo ubicó en el puesto 13 del ranking global de subas EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
En Estados Unidos, los combustibles aumentaron 31,1%, lo que lo ubicó en el puesto 13 del ranking global de subas EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Desde la petrolera estatal señalaron a Infobae que, aunque los precios internos “se amortiguan en relación con el barril internacional”, los eventuales aumentos en impuestos o movimientos significativos del tipo de cambio escapan a su control directo, por lo que esas variaciones sí pueden trasladarse al consumidor.

Es por eso que, a finales de marzo, el Gobierno resolvió postergar el incremento previsto en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al CO₂ que debía regir en abril, sumando así otra medida para mitigar la presión sobre los precios en los surtidores.

La medida fue justificada en el marco de la “tensión energética global” derivada por la guerra en Medio Oriente. En declaraciones a este medio, fuentes oficiales afirmaron: “No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar el impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”.

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