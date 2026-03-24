Economía

Semana Santa 2026: cuánto sale viajar en el feriado XXL y cuáles son los destinos más buscados

Un informe privado muestra cómo la demanda del próximo fin de semana largo redibuja rutas y elecciones familiares en busca de opciones más económicas y cerca de casa

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Jose Tetty
Jose Tetty

Con el fin de semana largo que termina hoy como antesala, muchos argentinos ya proyectan cómo aprovecharán el próximo descanso de Semana Santa, que este año caerá jueves 2 y viernes 3 de abril. Entre ajustes de precios y comparaciones de alternativas, la planificación de viajes nacionales e internacionales se vuelve clave y los valores varían según el destino y el medio de transporte, y las escapadas de corta distancia ganan terreno frente a opciones más costosas.

Un informe de la consultora Focus Market calculó que un paquete nacional para dos personas con vuelo y hotel cuesta entre $923.075 y $2.539.947, dependiendo del destino y medio de transporte para los feriados mencionados. Viajar en micro ofrece ahorros de hasta 38% frente al avión. Las escapadas familiares en auto parten desde $400.282, mientras que viajar al exterior implica un gasto de $2.833.939 para Río de Janeiro o $5.203.615 para Miami, con subas interanuales en todos los rubros.

El feriado es uno de los períodos centrales para el turismo argentino, con ocupación hotelera estimada entre 70% y 80% en los destinos más elegidos, de acuerdo a Focus Market. El director de la consultora, Damián Di Pace, precisó: “Semana Santa suele consolidarse como un fin de semana de turismo de proximidad: destinos nacionales o regionales que permiten maximizar el tiempo en el lugar elegido y minimizar el costo del transporte”. El informe destaca que, en 2025, la estadía promedio fue de 3,1 días y que las decisiones de viaje priorizan la ecuación de costos y logística.

Crédito. Jose Tetty
Crédito. Jose Tetty

Cuánto cuestan los viajes nacionales en Semana Santa

Entre los cinco destinos nacionales más consultados de cara a Semana Santa 2026 aparecen la Costa Atlántica, Puerto Iguazú, Mendoza, Bariloche y Salta/Jujuy. Un paquete para dos personas por cuatro días en Puerto Iguazú, con vuelo y hotel tres estrellas, asciende a $2.539.947, con un incremento interanual del 33% respecto de 2025.

En Salta, el valor es de $2.206.270 y, para Mar del Plata, de $923.075 en avión. Elegir viajar en micro representa un ahorro sustancial: el mismo paquete a Puerto Iguazú cuesta $1.157.019, con una suba del 29% interanual. Para Salta en micro, el costo es de $1.106.811 y, para Mar del Plata, $669.578, siendo hasta 38% menos que la alternativa aérea, según la firma de análisis económico.

Precios de escapadas cortas

Quienes optan por escapadas breves en auto y alojamiento estándar para una familia tipo de cuatro integrantes encuentran precios para el mismo período de 2026 de: Delta del Tigre, $679.683; Luján, $424.802; y San Antonio de Areco, $400.282. El alza interanual en el costo global de estas escapadas llega hasta el 43 por ciento.

El precio de la nafta es un factor clave. Para un trayecto en automóvil de ida y vuelta a Tigre (32 kilómetros), el gasto pasó de $5.893 en 2025 a $9.298 en marzo de 2026, un aumento del 58% por litro. Así, el encarecimiento del combustible impacta especialmente en quienes privilegian viajes cortos en vehículo propio, en el marco de la suba de los combustibles por el aumento del petróleo en el conflicto en Medio Oriente.

Otros argentinos optarán por viajar
Otros argentinos optarán por viajar al exterior durante la Semana Santa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchos hogares optan por viajes breves hacia destinos rurales, pueblos turísticos o localidades ubicadas a pocas horas de sus ciudades de residencia. Este fenómeno tiene un impacto económico particular. A diferencia del turismo tradicional de estadías largas generan un derrame más atomizado, beneficiando especialmente a economías regionales pequeñas. En ese sentido, Semana Santa funciona como un dinamizador para circuitos turísticos de escala media o pequeña, que dependen en gran medida del visitante de proximidad”, expresó Di Pace.

Cuánto cuesta viajar al exterior

Aunque predomina la preferencia por rutas nacionales, las salidas al exterior conservan su atractivo según Focus Market. Brasil, Miami y Paraguay figuran entre los destinos más buscados. Un paquete de cuatro días para dos personas en Río de Janeiro, con vuelo y hotel, se ubica en $2.833.939, un 37% más que el año anterior. Miami, en contraste, muestra una baja: $5.203.615, lo que equivale a un descenso del 13% frente a 2025.

Paraguay, tradicional destino de compras, ocupa en 2026 el segundo lugar de preferencia, por delante de Chile. En cuanto a medios de pago, el 43% de los argentinos elige la tarjeta de crédito, el 25% prefiere efectivo, el 20% opta por billetera digital, el 11% por tarjeta de débito y apenas el 1% por tarjeta prepaga.

“El diferencial de precios relativo entre la Argentina y algunos destinos cercanos puede jugar a favor de viajar al exterior. En determinados momentos del ciclo cambiario, destinos regionales —especialmente en países limítrofes— resultan competitivos para compras, gastronomía o entretenimiento. En esos casos, el viaje combina turismo con consumo, lo que refuerza su atractivo incluso en estadías cortas”, detalló Di Pace.

Mientras el grueso de los turistas opta por escapadas nacionales para aprovechar el descanso, un grupo menor transforma el feriado en una oportunidad para explorar opciones fuera del país, guiado por la conectividad regional y las ventajas del tipo de cambio.

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