Evitar multas durante el fin de semana largo: cuál es la documentación obligatoria para salir a la ruta con el auto

Los automovilistas tienen que llevar una serie de documentos para evitar ser multados o sancionados por las autoridades de tránsito.

Viajar por las rutas argentinas durante el fin de semana extra largo de Semana Santa requiere que los conductores cumplan una serie de requisitos formales para poder circular sin inconvenientes. La normativa vigente, establecida en la Ley Nacional de Tránsito, determina qué documentación es indispensable exhibir ante cualquier control vehicular, especialmente en épocas de mayor tránsito. Si bien en los últimos años se implementaron alternativas digitales para facilitar el acceso y la presentación de los papeles, las obligaciones básicas no han cambiado y siguen plenamente vigentes.

No portar la documentación obligatoria puede generar sanciones económicas, la retención de documentos y, en situaciones más graves, la interrupción del viaje hasta que la situación se regularice. Por ese motivo, antes de salir, conviene revisar que todos los papeles estén en regla y disponibles para ser mostrados ante una inspección.

La documentación obligatoria

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el primer requisito, y debe estar actualizado y en formato físico, ya que en la mayor parte de los controles no se acepta únicamente la versión digital. El DNI acredita tanto la identidad como el domicilio del conductor. Su ausencia puede derivar en una multa o incluso en la retención del vehículo o de la licencia de conducir, según la falta.

Los controles vehiculares se intensifican en temporadas de mayor tránsito y apuntan a verificar la documentación obligatoria y el estado general del vehículo.

Junto al DNI, es obligatorio portar la Licencia Nacional de Conducir habilitante. En este caso, la versión digital disponible en la aplicación oficial del Gobierno tiene la misma validez que la física, siempre que esté vigente y visible correctamente. Es importante que la licencia haya sido emitida en la misma jurisdicción en la que figura el domicilio del conductor; de lo contrario, las autoridades pueden considerar la habilitación inválida y sancionar la infracción.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula verde es el documento principal y debe estar al día. Aunque en algunas provincias se admite la versión digital, muchas aún exigen el formato impreso, por lo que es recomendable viajar con ambas opciones. Si quien conduce no es el titular, y este no está presente, es imprescindible contar con una autorización de manejo, que puede tramitarse digitalmente. El titular puede habilitar o revocar esta autorización cuando lo considere necesario.

El seguro automotor vigente es otro requisito esencial. La póliza debe demostrar cobertura ante siniestros o daños a terceros y su vigencia debe poder comprobarse en cualquier control. Si bien en la mayoría de los casos se acepta la versión digital, llevar impresa la constancia de pago puede evitar complicaciones en lugares con baja conectividad o en provincias donde los controles son más estrictos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es el certificado que acredita que el auto cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular. Este documento debe estar en el vehículo y la correspondiente oblea debe estar adherida al parabrisas. Circular con la verificación vencida puede dar lugar a multas o incluso impedir que el auto continúe su trayecto, dependiendo de la jurisdicción.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria y el certificado de aprobación debe estar visible

Aunque el comprobante de pago de la patente automotor no es obligatorio a nivel nacional, en varias provincias se solicita en los controles, por lo que llevarlo puede evitar demoras y complicaciones innecesarias. Además, es fundamental que las chapas patente estén bien colocadas, legibles y en su lugar original. Circular con placas provisorias vencidas o deterioradas también constituye una infracción.

Elementos y documentación

Más allá de lo mecánico, se debe verificar que en el auto esté el kit completo de emergencia obligatorio:

matafuegos de 1 kg con su carga vigente

dos balizas triangulares

un chaleco reflectivo

elementos para cambiar un neumático: un gato hidráulico y una llave para retirar los bulones.

En caso de tener tuercas de seguridad, también el adaptador que permite extraer el neumático en esa condición.

La documentación exigible que puede solicitar cualquier control de las autoridades en la ruta y que no solo implica multas en caso de no tenerlos sino incluso impedir que se continúe el viaje.

licencia de conducir al día

cédula de identidad del vehículo

autorización de manejo para casos de conductores que no son los titulares del auto (en MiArgentina se gestiona en pocos minutos)

seguro automotor vigente

VTV o RTO vigente

último recibo de patente también al día

Consideraciones a tener en cuenta

Cada provincia puede sumar requisitos propios o pedir documentación adicional, por lo que siempre es útil consultar la normativa local antes de emprender un viaje. En los períodos de mayor circulación, como las vacaciones de verano o fines de semana largos, los controles se intensifican, verificando no solo la documentación sino también el estado general del vehículo.

Las consecuencias por no cumplir con estos requisitos pueden ser diversas: desde multas económicas hasta la retención de documentos o la imposibilidad de seguir viaje hasta resolver la falta. Por eso, revisar toda la documentación y llevar tanto versiones digitales como físicas, cuando sea posible, es la mejor forma de evitar contratiempos y asegurar un viaje tranquilo por las rutas argentinas.