Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos en marzo de 2026

La producción nacional y los lanzamientos recientes influyeron en la configuración del top 10 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de autos 0 km en la Argentina presentó en marzo una serie de movimientos que modificaron el habitual ranking de ventas. El listado de los modelos más vendidos mostró cambios relevantes entre los primeros puestos y aportó datos sobre las preferencias de los usuarios y la dinámica de las concesionarias.

La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) registró que el Peugeot 208 ocupó el primer lugar, con 2.245 unidades patentadas.

La Toyota Hilux se ubicó en la segunda posición con 2.194 vehículos. Esta pick-up, que suele liderar los patentamientos, quedó relegada por un margen de 51 unidades respecto al modelo de Stellantis. El podio lo completó el Fiat Cronos, que alcanzó 1.760 autos vendidos y mantuvo su lugar entre los preferidos del segmento de producción nacional.

El cuarto puesto correspondió a la Ford Ranger, que sumó 1.629 vehículos y superó a otros utilitarios deportivos y camionetas. El Chevrolet Onix, con 1.415 unidades, se posicionó en quinto lugar y reforzó la presencia de la marca en el mercado local. El Ford Territory se ubicó sexto, al registrar 1.380 autos y consolidar el interés por los SUV de tamaño mediano.

Dentro del top 10, la Volkswagen Tera alcanzó 1.251 patentamientos y ocupó el séptimo lugar, seguida de cerca por la Chevrolet Tracker, que totalizó 1.233 unidades. La Volkswagen Amarok se mantuvo entre las camionetas más elegidas, con 1.182 vehículos vendidos, y el Volkswagen Taos completó el ranking con 1.173 autos.

Cuántos autos se patentaron en marzo

Estos datos reflejaron la reconfiguración del mercado y la competencia cerrada entre las principales marcas. El informe de ACARA indicó que en marzo se patentaron 48.972 autos 0 km, lo que representó un aumento interanual del 1,2%. El comportamiento de los consumidores evidenció una recuperación en las ventas, en contraste con los meses previos, aunque el crecimiento fue irrisorio.

El ranking mensual exhibió una competencia ajustada entre autos compactos, pick-ups y SUV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la caída de ventas que se había registrado en enero y febrero no permite equilibrar totalmente las cifras del acumulado del primer trimestre, el déficit pasó de un 4,5% a un 3,1%. Ese diferencial, todavía negativo, debería terminar de recuperarse entre abril y mayo, de modo tal que el mercado llegue al final del primer semestre con una tasa de crecimiento que permita alcanzar las 650.000 unidades para el sector en 2026.

El liderazgo del Peugeot 208 marcó una diferencia respecto a la tendencia histórica de dominio de las pick-ups en el ranking nacional. El modelo de Stellantis se fabricó en el país y logró desplazar a la Toyota Hilux, que históricamente ocupó el primer puesto. El Fiat Cronos también consolidó su presencia como sedán nacional, superando a algunos SUV y camionetas que habitualmente figuran en los primeros lugares.

Las cifras de ACARA mostraron una competencia ajustada entre los tres primeros puestos. El Peugeot 208 y la Toyota Hilux quedaron separados por apenas 51 unidades, mientras que la diferencia entre el tercer y el cuarto puesto, ocupado por el Fiat Cronos y la Ford Ranger, fue de 131 autos.

El segmento de los SUV registró una presencia destacada en el ranking. El Ford Territory y la Chevrolet Tracker se ubicaron como las opciones preferidas en ese grupo, acompañados por el Volkswagen Taos. La Volkswagen Tera también formó parte de este segmento, lo que reflejó la diversificación de la oferta y el interés de los consumidores por vehículos de mayor tamaño y equipamiento.

Entre los lanzamientos recientes, el Toyota Yaris Cross figuró cerca del top 10 en su primer mes de ventas, con 1.165 unidades patentadas. Esta cifra lo dejó a solo ocho autos del décimo lugar y puso en evidencia la rápida aceptación de los modelos nuevos por parte del público.

El análisis de las cifras mostró que cinco marcas concentraron la mayor parte de las ventas: Stellantis, Toyota, Ford, General Motors y Volkswagen. Esta distribución indicó el peso de las terminales con producción local y la competencia entre las distintas propuestas de autos chicos, sedanes, SUV y pick-ups.

El comportamiento del mercado automotor de marzo planteó un escenario de recuperación tras varios meses de caídas. El incremento interanual del 1,2% en los patentamientos de autos nuevos sugirió un cambio de tendencia que impactó en la dinámica de las concesionarias y la estrategia de las terminales.

El top 10 de los autos más vendidos durante marzo quedó conformado del siguiente modo:

Peugeot 208: 2.245 unidades Toyota Hilux: 2.194 unidades Fiat Cronos: 1.760 unidades Ford Ranger: 1.629 unidades Chevrolet Onix: 1.415 unidades Ford Territory: 1.380 unidades Volkswagen Tera: 1.251 unidades Chevrolet Tracker: 1.233 unidades Volkswagen Amarok: 1.182 unidades Volkswagen Taos: 1.173 unidades