Mercados: la Bolsa cerró neutra y los bonos tuvieron una suba marginal en el arranque de abril

La baja del crudo afectó a las acciones petroleras de Argentina.

Los negocios financieros de Argentina operaron este miércoles con tendencia neutra, tras un marzo con amplias ganancias para acciones, mientras que las bolsas internacionales finalizaron positivas, ante las novedades generadas por la guerra en Oriente Medio.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un mínimo 0,1% en pesos, a 2.999.341 puntos, después de haber ascendido durante marzo un 13,5% en pesos y de 10% en dólares“contado con liqui”, para reducir las pérdidas de 2026 a solo un 1,7 por ciento.

Las Bolsas de Nueva York operaron en alza este miércoles, para cerrar con un beneficio en un rango de 0,5% a 1,2%, aunque alejadas del máximo intradiario, con negocios animados por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente luego de que el presidente Donald Trump mencionó un posible fin de la guerra “dentro de dos o tres semanas”.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte bajó 3,4% a USD 100,40 el barril con entrega en mayo. El barril de crudo ligero de Texas en los EEUU cedió 2,4%, a 99 dólares. En ese marco, el ADR de YPF retrocedió 4,1%, a USD 44,31, mientras que Vista Energy cedió 8% y Pampa Energía, un 1,5 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó dos unidades para Argentina, en los 615 puntos básicos.

Pese a los fuertes altibajos que soporta el mercado en general, de la mano de un firme incremento en la aversión al riesgo, la ronda cambiaria cuenta con una constante intervención del Banco Central en la búsqueda de sumar dólares para sus reservas internacionales.

“A lo largo de marzo, las expectativas de duración del conflicto (en Oriente Medio) se fueron ajustando y el foco estará hacia mediados de abril, particularmente después de los comentarios públicos tanto de Estados Unidos como de Israel acerca de que el conflicto duraría entre 4 a 6 semanas”, publicó Balanz.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS ponderó la mejora de los activos argentinos en el cierre de marzo “en un contexto de toma de riesgos por un mercado que apuesta en parte a que el conflicto en Medio Oriente podría comenzar a resolverse”.

El dólar mayorista terminó subió este miércoles a $1.394, después de cerrar el primer trimestre a $1.382, con una caída acumulada de 5%, mientras que se evalúa el impacto de la liberación de liquidez dispuesta desde abril por el BCRA dada una contracción en el nivel de encajes.

El BCRA registró en marzo con una absorción de USD 1.671 millones en la plaza mayorista, el mes con mejor saldo desde febrero de 2025 (USD 1.948 millones).

En el primer trimestre las compras alcanzaron además un total de 4.386 millones de dólares. La presente se trató de la segunda serie histórica para un primer trimestre del año, detrás de los USD 8.512 millones del período enero-marzo de 2024, en consonancia con el acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Pese a la inusual tranquilidad cambiaria que atraviesa la economía, los argentinos siguen optando por el atesoramiento de divisas y en el primer semestre del año compraron por los canales oficiales casi 4.900 millones de dólares, según datos oficiales.

“Dado que los riesgos inflacionarios son persistentes (por la guerra), es esperable que la tasa de interés permanezca elevada en términos históricos”, reportó la correduría Puente. Acotó que “luce adecuado asegurar rendimientos nominales más altos hoy frente a los que podrían conseguirse más adelante para bonos con grado de inversión, siendo propicio posicionarse en tramos hasta cinco años de duración”.

Los negocios financieros locales se concentraron esta semana solo de lunes a miércoles por la conmemoración del Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, y la celebración religiosa de Semana Santa, por lo que el jueves y viernes los mercados permanecerán cerrados.