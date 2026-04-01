Economía

Mercados: la Bolsa cerró neutra y los bonos tuvieron una suba marginal en el arranque de abril

El S&P Merval ganó un mínimo 0,1%, luego de un beneficio acumulado de 13% el marzo. Las acciones petroleras se hundieron hasta 8% por la baja del crudo. Wall Street rebotó ante la expectativa de una rápida salida del conflicto en Irán

Guardar
La baja del crudo afectó a las acciones petroleras de Argentina.
La baja del crudo afectó a las acciones petroleras de Argentina.

Los negocios financieros de Argentina operaron este miércoles con tendencia neutra, tras un marzo con amplias ganancias para acciones, mientras que las bolsas internacionales finalizaron positivas, ante las novedades generadas por la guerra en Oriente Medio.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un mínimo 0,1% en pesos, a 2.999.341 puntos, después de haber ascendido durante marzo un 13,5% en pesos y de 10% en dólares“contado con liqui”, para reducir las pérdidas de 2026 a solo un 1,7 por ciento.

Las Bolsas de Nueva York operaron en alza este miércoles, para cerrar con un beneficio en un rango de 0,5% a 1,2%, aunque alejadas del máximo intradiario, con negocios animados por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente luego de que el presidente Donald Trump mencionó un posible fin de la guerra “dentro de dos o tres semanas”.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte bajó 3,4% a USD 100,40 el barril con entrega en mayo. El barril de crudo ligero de Texas en los EEUU cedió 2,4%, a 99 dólares. En ese marco, el ADR de YPF retrocedió 4,1%, a USD 44,31, mientras que Vista Energy cedió 8% y Pampa Energía, un 1,5 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó dos unidades para Argentina, en los 615 puntos básicos.

Pese a los fuertes altibajos que soporta el mercado en general, de la mano de un firme incremento en la aversión al riesgo, la ronda cambiaria cuenta con una constante intervención del Banco Central en la búsqueda de sumar dólares para sus reservas internacionales.

“A lo largo de marzo, las expectativas de duración del conflicto (en Oriente Medio) se fueron ajustando y el foco estará hacia mediados de abril, particularmente después de los comentarios públicos tanto de Estados Unidos como de Israel acerca de que el conflicto duraría entre 4 a 6 semanas”, publicó Balanz.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS ponderó la mejora de los activos argentinos en el cierre de marzo “en un contexto de toma de riesgos por un mercado que apuesta en parte a que el conflicto en Medio Oriente podría comenzar a resolverse”.

El dólar mayorista terminó subió este miércoles a $1.394, después de cerrar el primer trimestre a $1.382, con una caída acumulada de 5%, mientras que se evalúa el impacto de la liberación de liquidez dispuesta desde abril por el BCRA dada una contracción en el nivel de encajes.

El BCRA registró en marzo con una absorción de USD 1.671 millones en la plaza mayorista, el mes con mejor saldo desde febrero de 2025 (USD 1.948 millones).

En el primer trimestre las compras alcanzaron además un total de 4.386 millones de dólares. La presente se trató de la segunda serie histórica para un primer trimestre del año, detrás de los USD 8.512 millones del período enero-marzo de 2024, en consonancia con el acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Pese a la inusual tranquilidad cambiaria que atraviesa la economía, los argentinos siguen optando por el atesoramiento de divisas y en el primer semestre del año compraron por los canales oficiales casi 4.900 millones de dólares, según datos oficiales.

“Dado que los riesgos inflacionarios son persistentes (por la guerra), es esperable que la tasa de interés permanezca elevada en términos históricos”, reportó la correduría Puente. Acotó que “luce adecuado asegurar rendimientos nominales más altos hoy frente a los que podrían conseguirse más adelante para bonos con grado de inversión, siendo propicio posicionarse en tramos hasta cinco años de duración”.

Los negocios financieros locales se concentraron esta semana solo de lunes a miércoles por la conmemoración del Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, y la celebración religiosa de Semana Santa, por lo que el jueves y viernes los mercados permanecerán cerrados.

Temas Relacionados

dólar hoyriesgo país ArgentinaWall Streetúltimas noticiasbonos

Últimas Noticias

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

El dólar llega al período de mayor superávit comercial del año debajo de $1.400, mientras el BCRA aspira divisas sin presiones cambiarias. Cómo incide en un contexto de crecimiento dispar y alta inflación

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

Los aumentos de alimentos y bebidas ganaron ritmo a fin del mes pasado y complican el índice general. Economía confía en que la decisión de YPF de no aumentar las naftas por 45 días ayude en abril

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Con media sanción en el Senado, el proyecto de “adecuación” de la ley llega a Diputados en medio de nuevas inversiones, fallos clave y una discusión de fondo

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Pese a la suba de precios, la relación entre ingresos y costos de obra mejoró respecto a años anteriores.

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Semana tensa y lunes “a todo o nada”: los mercados operaban con tensión en la noche del domingo

Los temas que más preocupan a las consultoras locales son la reactivación y la suba del riesgo país que aleja a la Argentina de los mercados de crédito

Infobae
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní