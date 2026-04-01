Jornada financiera: las acciones petroleras se desplomaron hasta 8% por una distensión del conflicto en Irán

Wall Street empieza a avizorar un fin más cercano para el conflicto en Irán.

Los negocios financieros locales operaron este miércoles con leve tendencia alcista, tras un marzo con amplias ganancias para acciones, mientras que las bolsas internacionales finalizaron positivas, ante las novedades generadas por la guerra en Medio Oriente.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un mínimo 0,1% en pesos, a 2.999.341 puntos, después de haber ascendido durante marzo un 13,5% en pesos y de 10% en dólares“contado con liqui”, para reducir las pérdidas de 2026 a solo un 1,7 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Las Bolsas de Nueva York tuvieron un beneficio en un rango de 0,5% a 1,2%, aunque alejadas del máximo intradiario, con negocios animados por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente luego de que el presidente Donald Trump mencionó un posible fin de la guerra “dentro de dos o tres semanas”.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte bajó 3,4% a USD 100,40 el barril con entrega en mayo. El barril de crudo ligero de Texas en los E cedió 2,4%, a 99 dólares. En ese marco, el ADR de YPF retrocedió 4,1%, a USD 44,31, mientras que Vista Energy cedió 8% y Pampa Energía, un 1,5 por ciento.

Hay que subrayar que los papeles petroleros fueron los grandes ganadores del último mes, debido a la guerra en Medio Oriente y su perjuicio para la comercialización y producción de energía en esa región clave, con una suba de 30,6% para el ADR de YPF, y de 30,7% para Vista Energy.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó dos unidades para Argentina, en los 615 puntos básicos.

“El escenario geopolítico global cambia ante la posible desescalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Los índices de Wall Street registran un fuerte rebote tras un mes de marzo con saldos negativos en la mayoría de los sectores. El precio del petróleo retrocede desde sus máximos recientes debido a la disminución del riesgo bélico en la región del Golfo. En este escenario, el mercado laboral estadounidense evidencia señales de enfriamiento con una reducción en la oferta de empleos y en las contrataciones”, definieron los expertos de Rava Bursátil.

En lo local, “las valuaciones de activos dejan entrever que 2026 se juega con un ojo y medio en 2027. Eso implica que las decisiones que se tomen este año estarán enfocadas en tratar de mitigar la volatilidad esperada para el año próximo”, reportó MegaQM.

Los negocios financieros locales se concentraron esta semana solo de lunes a miércoles por la conmemoración del Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, y la celebración religiosa de Semana Santa, por lo que el jueves y viernes los mercados permanecerán cerrados.

Suba del dólar y compra de reservas

El monto de negocios en el mercado mayorista creció a USD 681,8 millones en el segmento de contado, en el cierre de una semana operativa “corta” por los feriados de jueves y viernes.

Pese a la amplia oferta privada, el dólar mayorista negoció con una suba de 12 pesos o 0,9%, a $1.394, el precio más alto desde el 19 de marzo. En la semana el tipo de cambio oficial ganó $11,50 o 0,8%, aunque desde el arranque del año experimenta un descenso de 61 pesos o 4,2 por ciento.

“El volumen operado hoy en el segmento mayorista es el más elevado para una rueda de operaciones del año en curso”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Este importante monto se ajusta al dinamismo de la oferta del segundo trimestre del año, cuando abundan las exportaciones del agro por la cosecha gruesa, con pico estacional en mayo.

El BCRA dispuso un techo para las bandas cambiarias en los $1.656,80, que dejó al dólar mayorista a 262,80 pesos o 18,9% de ese límite. Hay que recordar que en base a IPC de febrero medido por el INDEC, del 2,9%, la banda cambiaria superior aumentará progresivamente hasta los $1.703,22 a fin de abril. En este sentido, los contratos de dólar futuro para fin de mes operaron a $1.416, a 287,22 pesos o 20,3% de esa marca.

Una reducción de encajes bancarios dispuesta por el BCRA a partir de abril aporta más liquidez al sistema financiero, que en parte puede nutrir la demanda en la plaza cambiaria.

“Desde el comienzo se observó una demanda algo más firme de lo habitual para los primeros días del mes. A partir de allí, el tipo de cambio operó de manera escalonada y relativamente equilibrada, aunque con una tendencia alcista sostenida”, con un “máximo intradiario en $1.397″, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.

El Banco Central compró USD 76 millones en el mercado, para hilvanar 59 sesiones operativas con saldo a favor por su intervención. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 2.336 millones, a USD 44.427 millones, debido al reingreso a la contabilidad de encajes bancarios -práctica habitual con cada inicio de mes-, entre otros conceptos.

El dólar blue cayó cinco pesos o 0,4% a $1.405 para la venta. Por la mañana estuvo operado a 1.400 pesos, un mínimo desde el 5 de marzo. Así, el billete negociado en la reducida plaza marginal retrocede 125 pesos o un 8,2% en lo que va de 2026.

En marzo, las empresas del complejo oleaginoso y del sector exportador de granos liquidaron un total de USD 2.032 millones, lo que representa un aumento de 8% respecto al mismo mes de 2025 y un salto de 57% frente a febrero.