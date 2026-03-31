El petróleo sube otro 5% y la acción de YPF está en su precio más alto de los últimos 15 años

Avanzan las acciones argentinas ante una rueda positiva de Wall Street.

Las acciones estadounidenses registran un sólido repunte este martes después de que, según informes, el presidente Donald Trump comunicara a funcionarios de su administración que estaría dispuesto a poner fin a la guerra en Irán sin una reapertura total del estrecho de Ormuz.

A las 11:50 horas, los principales indicadores de las Bolsas de Nueva York ascienden entre 1% y 2% y contribuyen a un alza de 2,9% para el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 2.950.000 puntos.

La cotización del petróleo Brent del Mar del Norte se disparaba 5% a USD 118,40 para los contratos con entrega en mayo -máximos desde junio de 2022-, tendencia que impulsa a las acciones argentinas del sector. YPF gana 4,1%, a USD 48,01 en Wall Street, mientras que Vista Energy asciende 2,3 por ciento. Pampa Energía sube 2,9% y Tenaris trepa 3,4 por ciento.

El ADR de YPF alcanza su cotización más alta desde los USD 52,18 intradiario del 14 de marzo de 2011, unos 15 años atrás.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- recuperan un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cede dos unidades para la Argentina, en los 631 puntos básicos.

Donald Trump amenazó repetidamente con reabrir el estrecho por la fuerza. Pero este martes por la mañana, el presidente estadounidense publicó en las redes sociales un mensaje que parecía indicar que se estaba preparando para reducir la acción militar agresiva.

Trump manifestó a través de “Truth Social” que “todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al Estrecho de Ormuz, como Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes: Número 1, compren de Estados Unidos, tenemos bastante, y Número 2, acumulen algo de valor retrasado, vayan al Estrecho, y simple TÓMENLO”.

“Tendrán que comenzar a aprender cómo luchar por ustedes mismos, Estados Unidos ya no estará allí para ayudarlos, así como ustedes no estuvieron allí por nosotros. Irán ha sido, en esencia, diezmado. La parte difícil ya está hecha. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!“, añadió el mandatario.

La comunicación desde Washington fue irregular: los comentarios de funcionarios norteamericanos apuntan a posibles avances en las conversaciones diplomáticas, mientras que Trump también afirmó que Estados Unidos podría tomar el control del petróleo iraní . El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el lunes a Fox News que Estados Unidos finalmente “retomaría el control” del estrecho.

El ánimo de los inversores decayó el lunes en medio de los riesgos geopolíticos. El índice de volatilidad “VIX” superó los 30 puntos, señal de gran ansiedad en el mercado, antes de retroceder ligeramente hasta superar los 28, mientras que los precios del petróleo continuaron subiendo.

El crudo West Texas Intermediate, ​​de referencia en Estados Unidos, cerró por encima de los 100 dólares por primera vez desde 2022 el lunes, en coincidencia con la quinta semana de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Este movimiento refleja una disrupción concreta en la oferta, en un contexto marcado por ataques a infraestructura energética y mayores costos logísticos que sostienen una elevada prima de riesgo. Aunque la posibilidad de que Estados Unidos reduzca su ofensiva contra Irán introduce cierto alivio, el mercado continúa operando bajo condiciones de suministro restringido”, evaluó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

De cara al futuro, los inversores se preparan para los nuevos datos económicos, entre los que se incluyen el índice de confianza del consumidor de marzo y la encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral de febrero, que deberían ofrecer información sobre la salud de la economía estadounidense.

En una señal negativa para la confianza del consumidor, los precios de las naftas en las estaciones de servicio de Estados Unidos superaron los 4 dólares por galón a nivel nacional la madrugada del martes. El precio promedio del diésel fue de 5,45 dólares por galón.

“Los inversores mantienen la cautela a la espera de datos críticos sobre el empleo y la actividad económica que se publicarán el próximo viernes. La persistencia del conflicto bélico y el encarecimiento de la energía reconfiguran el escenario financiero global, eliminando las previsiones de recortes en el costo del dinero para lo que resta del año“, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La presión que está ejerciendo el conflicto en medio oriente sobre los precios de la energía y otros insumos clave como fertilizantes, llevaron al mercado a recalibrar fuertemente sus expectativas de recortes de tasa”, aportó IEB.