Compras por más de USD 4.200 millones: dónde van los dólares que suma el Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que si el Banco Central no estuviera comprando reservas, el dólar estaría en $ 1.100.

La semana pasada el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo significativamente el ritmo de compras de reservas al respetar el límite del 5% del volumen operado que se había autoimpuesto y, hasta el momento, venía superando con creces. Al mismo tiempo, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro disminuyeron, pese a las recientes colocaciones de nuevos bonos en dólares. Frente a este escenario, el Gobierno volverá a depender del financiamiento externo para afrontar los vencimientos previstos para julio por USD 4.200 millones.

En lo que va del año, el Central ha comprado USD 4.245 millones, lo que equivale a más del 42% del objetivo anual fijado por el equipo económico. Sin embargo, las reservas internacionales brutas sumaban USD 43.381 millones al cierre del lunes, un incremento de apenas USD 2.216 millones respecto al 31 de diciembre, cuando se situaban en USD 41.165 millones. Es que gran parte de los dólares adquiridos se pierden rápidamente ya que se utilizan para el pago de vencimientos de deuda y compromisos externos, lo que limita el aumento efectivo de las reservas.

Durante los tres días hábiles de la semana pasada, la entidad que dirige Santiago Bausili compró USD 251 millones, cifra que representó una reducción de USD 234 millones frente al período anterior y el menor registro semanal desde la última semana de enero. La consultora Analytica atribuyó este saldo reducido a los feriados del 23 y 24 de marzo, aunque también señaló que se mantuvo el cumplimiento de la métrica prudencial de compras de al menos el 5% del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El BCRA compró USD 251 millones en la última semana, el menor registro semanal desde enero.

Hasta la semana pasada, el Central venía incumpliendo el límite máximo de compras autorizado, fijado en 5% del volumen del MULC. Este punto fue expuesto por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, durante su participación en el Kick Off Anual Inviu, donde mostró que desde el 5 de enero la mayoría de los días las compras superaron el límite sin provocar sobresaltos en la cotización del dólar mayorista.

Pero el lunes, como una luz verde frente a la alerta de los días previos, la tendencia se revirtió parcialmente: el Central compró más de USD 200 millones, estableciendo la segunda mayor cifra diaria del año. A pesar de este repunte, el saldo acumulado de reservas sigue por debajo de lo esperado, ya que muchos dólares se destinan a cancelar obligaciones previas.

El Tesoro tampoco acumula

En el mismo período, la cuenta en dólares del Tesoro Nacional en el Central también exhibió una disminución relevante. Al miércoles pasado, el saldo se redujo en USD 23 millones, probablemente por pagos a organismos internacionales, y la caída semanal acumulada fue de USD 228 millones.

Según el informe de Analytica, las compras acumuladas del BCRA desde el 2 de enero sumaron USD 4.037 millones, un 79,4% por encima del compromiso mínimo, mientras que el stock de la cuenta del Tesoro se redujo en USD 4.821 millones neto de las compras de divisas del Tesoro al BCRA. Así, la acumulación consolidada entre Central y Tesoro alcanzó USD 1.194 millones desde enero, cifra inferior a los USD 4.294 millones que, de acuerdo con la métrica de Analytica, deberían haberse acumulado.

El Tesoro adjudicó USD 131 millones en la segunda subasta de Bonar 2027 y 2028, por debajo de lo previsto.

El financiamiento en dólares mediante nuevas emisiones de bonos tampoco logró frenar la caída de los depósitos del Tesoro. A su vez, de que se encendieron alertas durante la segunda subasta de ayer: la Secretaría de Finanzas solo logró colocar USD 131 millones cuando el limite permitido era USD 200 millones. Por el Bonar 2028 (AO28) USD 34 millones, lo que era esperable al tener vencimiento en octubre de 2028 -fuera de esta gestión de Gobierno-, pero no en el caso del Bonar 2027 (AO27) en donde solo se recibieron ofertas USD 97 millones cuando en las licitaciones anteriores hubo sobredemanda.

Más allá de la desaceleración en la compra de reservas y el resultado moderado de la licitación de bonos, otras variables financieras mostraron comportamientos positivos en la última semana, con la excepción del mercado de bonos dólar linked, lo que contribuyeron al Indice de Estabilidad Financiera que construye la consultora Analytica.

Las operaciones de corto plazo se mantuvieron elevadas, especialmente el miércoles y viernes, en coincidencia con la licitación del Tesoro. El tipo de cambio mayorista cayó 1,2% la semana pasada, ampliando la distancia respecto al techo de las bandas cambiarias hasta un 19,8%, el nivel más alto desde junio del año anterior. Analytica observó que esta apreciación del peso argentino se produjo en simultáneo con una depreciación de otras monedas regionales.

A su vez, el riesgo país cerró en 613 puntos básicos (p.b.), por encima de los 582 p.b. del jueves, pero por debajo de los 626 p.b. registrados la semana previa. La consultora destacó que esta compresión fue levemente superior al promedio de América Latina. En el mercado accionario, el equity argentino contribuyó positivamente con un valor de cierre de USD 1.895 millones, lo que significó un incremento semanal de 2,1%, aunque aún se mantiene un 6,3% por debajo del nivel al inicio del programa de compra de reservas.

Otros factores que impulsaron positivamente fue la caída del interés abierto en futuros y la estabilidad en el mercado de pesos. La tasa de caución a un día se ubicó cerca del 20% y la TAMAR en torno al 26%. Analytica remarcó que la volatilidad internacional no trasladó impactos significativos al mercado local, y que el peso argentino continuó fortaleciéndose frente a otras monedas emergentes.

Próximos desafíos y anuncios

Entre los desafíos próximos, Analytica identificó los vencimientos de deuda por USD 12.000 millones entre abril y diciembre de este año, además de USD 32.300 millones adicionales en 2027. La acumulación de reservas por parte del Central y el éxito en las próximas colocaciones de los bonos en dólares (AO27 y AO28) serán clave para afrontar estos pagos y evitar mayores apreciaciones del tipo de cambio.

La atención del mercado financiero permanece enfocada en la capacidad del Central para acelerar el ritmo de compras de dólares en los meses y en la eficacia de las futuras licitaciones de títulos públicos, sobre todo luego del mal resultado de la segunda subasta del lunes. Pero sobre todo hay expectativa por el anuncio del nuevo mecanismo de financiamiento que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró ya tener identificado y que permitiría cubrir el vencimiento de capital de julio y de enero y julio del 2027.