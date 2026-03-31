Aumentos de abril: cuánto subirán las prepagas, alquileres, transporte y tarifas

A partir de mañana, 1° de abril, entrarán en vigencia distintos aumentos en servicios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1º de abril, entrarán en vigencia modificaciones en las tarifas de servicios públicos, transporte en la provincia y Ciudad de Buenos Aires, medicina prepaga y alquileres, lo que tendrá impacto en los gastos de los hogares y con ello, en la inflación, que en marzo podría ubicarse en torno al 3%. Aunque el Gobierno tomó dos decisiones para morigerar la suba del combustible ante la escalada del precio con el conflicto en Oriente Medio.

Estos cambios se producen en un contexto donde la inflación de febrero alcanzó el 2,9% y las estimaciones privadas para marzo anticipan un nivel cercano al 3%, a pesar de la desaceleración de los alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes. Las actualizaciones responden, en gran parte, a mecanismos de indexación mensual y a la reducción de subsidios estatales.

En el sector transporte, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,9%. Para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo en la provincia será de $873,37 para tramos de hasta 3 kilómetros, $972,93 para distancias de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 para recorridos de 6 a 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos superiores a 27 kilómetros.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo con tarjeta nominada se ubicará en $715,26, con valores de $794,76, $856 y $917,28 para los siguientes tramos.

Aumento de tarifas: luz y gas

En cuanto a los servicios energéticos, Edenor y Edesur actualizarán sus cuadros tarifarios. En el área de Edesur, los hogares de altos ingresos (Nivel 1) pagarán un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh. Para consumos de 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47. En Edenor, el cargo fijo inicial será de $1.414,93, con un variable de $115,28. Los hogares subsidiados seguirán pagando $44,29 por kWh hasta 300 kWh mensuales. Los usuarios con subsidios mantendrán un cargo variable de $44,46 dentro de los límites establecidos.

La boleta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) va a tener un incremento de 4% en abril.

La empresa AySA aplicará el último tramo del aumento del 4% iniciado a comienzo de año, lo que llevará la factura promedio de agua y cloacas a $29.094 mensuales, sin impuestos. En las zonas alta y media, el valor será de $34.296 y $31.146 respectivamente, mientras que en el zonal bajo será de $25.026. Se mantiene un descuento del 15% para los usuarios de zonas bajas, que representan el 48% del total residencial.

Cuotas de medicina prepaga

En el rubro salud, las cuotas de la medicina prepaga aumentarán un 2,9% en abril, en línea con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Este ajuste también se trasladará a los copagos por consultas y estudios médicos. Las empresas que aplicarán esta suba incluyen Hospital Italiano (2,7%), OSDE, Galeno, Swiss Medical, Omint, Avalian, Hospital Alemán y Sancor Salud (todas con 2,9%).

Respecto a los alquileres, quienes tienen contratos regulados por la antigua Ley 27.551 enfrentarán una actualización anual del 33,3% a partir del índice de Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central. Los contratos recientes, firmados tras la desregulación del mercado, suelen tener ajustes trimestrales o cuatrimestrales basados en el IPC u otros indicadores, generando una mayor variedad de precios.

Frenar la suba de combustibles

En el caso de los combustibles, el Gobierno tomó dos decisiones con el objetivo de frenar la suba de los combustibles ante la escalada del precio internacional por el conflicto en Oriente Medio. Además de permitir a las petroleras utilizar bioetanol hasta un 15% en naftas (antes hasta 5,6%), la Secretaría de Energía no va a aumentar el impuesto al combustible en abril.

“No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”, destacaron desde fuentes oficiales de la Secretaría de Energía.

FOTO DE ARCHIVO-Un surtidor de combustible en una gasolinera Valero en Ciudad de México, México. 12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO₂ deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Sin embargo, ese mecanismo automático volvió a ser suspendido en múltiples oportunidades, algo recurrente en los últimos años. En su lugar, el Poder Ejecutivo optó por autorizar aumentos parciales y postergar el resto del ajuste para meses posteriores, una práctica que se repitió a lo largo de todo el año.

Es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos ya es equivalente al 15,83% del valor final del litro, mientras que Impuesto a las Emisiones de CO₂ implica un 0,97% del total. Según información de la Cámara de Combustible de Mar del Plata, junto con los impuestos de la provincia de Buenos Aires y las tasas municipales, la carga tributaria total representa el 35,88% del precio que se paga por un litro de nafta.