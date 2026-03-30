Economía

Mañana vence el plazo para presentar la libreta AUH 2025: cómo es el trámite y cuánto se cobra por hacerlo

La fecha límite para la entrega del formulario de control de salud y escolaridad de los menores en el sistema oficial coincide con el pago de un porcentaje acumulado

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Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El formulario oficial de la Libreta AUH sólo está disponible en la plataforma mi ANSES y requiere validación de autoridades escolares y sanitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 concluye mañana. El trámite habilita el acceso al 20 por ciento del complemento acumulado durante 2024 para los titulares del beneficio. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dependiente del Ministerio de Capital Humano, fijó el 31 de marzo como fecha definitiva luego de haber extendido el período original. La extensión buscó otorgar más tiempo para completar el formulario y así evitar la pérdida del monto retenido.

El procedimiento exige que las familias acrediten el cumplimiento de controles sanitarios, vacunación y la escolaridad de los niños y adolescentes que reciben la asignación. La Libreta puede gestionarse de manera digital a través del sitio oficial de Anses o mediante su aplicación móvil. El formulario generado a través de la plataforma oficial es el único admitido por el organismo estatal para realizar el trámite.

El proceso de presentación consta de varios pasos. En primer lugar, el titular debe ingresar a la plataforma “mi Anses” utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, en la sección “Hijos” y dentro del apartado “Libreta AUH”, puede consultar la información registrada sobre los hijos o personas a cargo por las que percibe la prestación. Es fundamental corroborar que los datos estén correctos para evitar rechazos.

Si hace falta completar algún dato vinculado con la educación, la salud o el esquema de vacunación, el sistema permite generar y descargar la Libreta. También se puede recibir el formulario por correo electrónico. El siguiente paso consiste en imprimir el documento en una sola hoja, asegurando buena calidad de impresión, y presentarlo en el centro de salud o en la escuela correspondiente para que las autoridades completen y firmen cada sección.

Fachadas ANSES
El trámite digital exige una fotografía clara del formulario completo, con las cuatro esquinas marcadas y peso inferior a 3 MB

Una vez que la Libreta está completa, se debe tomar una fotografía del formulario sobre una superficie plana y bien iluminada. La imagen debe mostrar las cuatro esquinas del papel marcadas en negro y no superar los 3 megabytes de peso, en formato JPG. El archivo se carga nuevamente en la plataforma “mi Anses” desde la misma sección, donde el sistema guía al usuario para finalizar la presentación.

El trámite concluye cuando el titular recibe un correo electrónico de Anses que confirma la recepción exitosa de la documentación. La obligatoriedad de la presentación abarca a madres, padres o responsables de menores de 18 años que perciben la AUH y se desempeñan como trabajadores informales, empleados de casas particulares, monotributistas sociales o personas desempleadas.

El organismo estatal también habilita la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial, sin turno previo, en las oficinas de atención de Anses o en operativos móviles organizados en distintas localidades. Esta alternativa busca garantizar el acceso al trámite a quienes no cuentan con conectividad o dispositivos digitales adecuados.

La presentación de la Libreta resulta un requisito imprescindible para percibir el acumulado del 20 por ciento que Anses retiene durante el año anterior. Además, habilita a las familias a cobrar la Ayuda Escolar Anual, beneficio adicional para quienes acrediten la escolaridad de los menores.

El formulario de la Libreta funciona como comprobante del cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos exigidos por el programa. De acuerdo con los lineamientos de la AUH, la falta de presentación puede generar la suspensión del beneficio y la pérdida del monto acumulado.

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ANSES también recibe la presentación de la Libreta AUH de manera presencial, sin turno, en sus oficinas y operativos móviles (Facebook)

La gestión digital de la Libreta AUH 2025 se implementó como parte de un proceso de modernización del organismo, que busca agilizar los trámites y reducir la concurrencia a las oficinas. La herramienta permite a los usuarios realizar todo el procedimiento desde sus hogares, siempre que dispongan de acceso a internet y dispositivos compatibles.

Según la información oficial, la presentación electrónica requiere que la fotografía del formulario sea nítida y cumpla con las especificaciones técnicas. En los casos en los que se detecten errores, datos incompletos o imágenes defectuosas, el sistema notifica al usuario para que realice una nueva carga.

La entrega del formulario en tiempo y forma garantiza el cobro del complemento acumulado y evita posibles sanciones o demoras en los pagos posteriores. El monto retenido representa el 20 por ciento de la suma total que Anses transfiere mensualmente a los titulares, y su liquidación depende exclusivamente de la aprobación del trámite.

El formulario oficial de la Libreta AUH se encuentra disponible únicamente a través de la plataforma “mi Anses” y no se admiten versiones descargadas de otros sitios ni fotocopias alteradas. El organismo enfatizó que sólo se consideran válidas las presentaciones que cumplen todas las condiciones establecidas.

Para quienes optan por la gestión presencial, el procedimiento es similar: se solicita el formulario en la oficina, se completa y firma por las autoridades correspondientes, y luego se entrega en el mismo lugar o en los operativos de atención itinerantes.

La presentación de la Libreta AUH 2025 representa un paso clave para asegurar la continuidad de la asistencia estatal destinada a los sectores más vulnerables. La fecha límite fijada por Anses coincide con el cierre de la prórroga dispuesta a fines del año pasado y constituye la última oportunidad para acceder al pago del complemento acumulado durante 2024.

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