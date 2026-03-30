Economía

Cuánto cobrarán los cajeros de supermercado en abril 2026 tras el aumento por paritarias de los empleados de Comercio

El acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios eleva los sueldos de los cajeros, quienes recibirán una mejora significativa en sus haberes

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(EFE/ R. García)
El acuerdo paritario asegura una significativa suba salarial para los cajeros de supermercado en todo el país (EFE)

En abril de 2026, los cajeros de supermercado tendrán una actualización salarial a partir de la aplicación del último acuerdo paritario del sector de comercio. Esta mejora, informada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y validada por organismos económicos como el Ministerio de Trabajo de la Nación, principal autoridad en relaciones laborales, incorpora sumas no remunerativas al salario básico y un incremento porcentual escalonado para todos los trabajadores del sector.

Para ese mes, los salarios brutos oscilarán entre $1.170.000 y $1.215.513, según la subcategoría, tras integrar al básico dos sumas no remunerativas y aplicar un aumento del 2% en abril. El ajuste se reflejará en los recibos de sueldo de mayo e impactará en el cálculo de horas extras, aguinaldo e indemnizaciones.

Cuánto cobrarán los cajeros de supermercado en abril 2026

A partir del nuevo acuerdo paritario, los cajeros de supermercado recibirán un salario bruto que, según la escala oficial, es de $1.215.513 para la jornada completa. Esta cifra surge al incorporar de manera permanente al básico dos montos no remunerativos que anteriormente se abonaban por separado: $60.000 y $40.000. Estos valores elevan la base de cálculo para conceptos asociados, beneficiando a quienes trabajan en horarios extendidos o fines de semana, donde las horas extras tienen un recargo del 50% en días hábiles y del 100% en feriados.

Con la integración de estos conceptos al salario básico, todos los importes pasan a ser remunerativos, lo que permite que se computen para adicionales como aguinaldo, vacaciones e indemnización por despido.

La actualización salarial responde también al seguimiento de la inflación, ya que el acuerdo establece una cláusula de monitoreo: si la evolución de los precios supera lo previsto, se revisarán los ajustes salariales para evitar pérdida de poder adquisitivo.

Cuánto cobrarán los empleados de Comercio en abril 2026

El aumento de abril alcanza a todos los empleados de comercio, un sector que, según el Ministerio de Trabajo de la Nación y la FAECyS, comprende más de 1,2 millones de trabajadores en todo el país. De acuerdo con los datos publicados por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, los salarios iniciales para jornada completa en las categorías principales serán:

  • Maestranza: $1.198.911
  • Administrativo: $1.210.613
  • Auxiliar especializado: $1.223.879
  • Cajeros: $1.215.513
  • Personal auxiliar y vendedores: $1.214.513

Estas cifras, difundidas por el área de Estadísticas Laborales del Ministerio de Economía, corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales por antigüedad, presentismo ni comisiones, que pueden incrementar el ingreso final.

De cara a los meses siguientes, el acuerdo prevé un aumento adicional del 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio, siempre sobre la base de los salarios de marzo. Esto garantiza una progresión escalonada en el trimestre.

El convenio beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores del sector de comercio (REUTERS/Tomas Cuesta)
El convenio beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores del sector de comercio (REUTERS/Tomas Cuesta)

De cuánto será el bono que recibirán los empleados de Comercio

El convenio firmado entre la FAECyS y las principales cámaras empresariales del sector incluye el pago de un bono extraordinario de $20.000 para todos los trabajadores. Este monto será abonado en abril y es no remunerativo, por lo que no se integra al salario básico. La medida, alineada con las recomendaciones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, busca reforzar los ingresos y compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo registrada en los meses previos.

El bono será percibido junto con el salario habitual y es independiente de los aumentos porcentuales del acuerdo.

Según la Secretaría de Trabajo, este pago extraordinario alcanza a todas las categorías y no requiere trámite alguno por parte del trabajador, ya que será liquidado automáticamente por los empleadores.

Cómo fue el último acuerdo de paritarias

El último acuerdo paritario para los empleados de comercio se firmó a finales de marzo de 2026 y establece un incremento salarial del 5% trimestral, a abonarse en tres etapas: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. La negociación fue encabezada por el secretario general de la FAECyS Armando Cavalieri y representantes de la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales.

Uno de los aspectos centrales del convenio es la incorporación al salario básico de dos sumas no remunerativas que totalizaban $100.000 y que hasta marzo se abonaban por fuera del recibo. Desde abril, ambas forman parte del salario de referencia, mejorando la base sobre la que se calculan todos los adicionales.

El acuerdo también contiene una cláusula de monitoreo, que dispone la revisión periódica del esquema salarial ante variaciones en la inflación o cambios en las condiciones macroeconómicas. Este mecanismo permite ajustar los salarios para preservar el poder adquisitivo del sector mercantil.

La vigencia del acuerdo rige desde el 1º de abril de 2026 y se mantendrá hasta la revisión prevista para el segundo semestre, salvo en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde se mantienen condiciones particulares.

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