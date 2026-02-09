Plan para “sacar los dólares del colchón”: los puntos clave de la medida y qué deben hacer los contribuyentes

Bajo el principio de presunción de inocencia fiscal, el Gobierno busca que los ahorros no declarados de los argentinos se vuelquen a la economía sin trabas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de su aprobación en el Congreso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal, la iniciativa del Gobierno para “sacar los dólares del colchón”, y puso en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

“Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión”, aseguran desde el Ejecutivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado: “Los datos del Banco Central dicen que hay USD 170.000 millones debajo del colchón de los argentinos y los depósitos del sector privado son USD 67.000 millones, hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, o la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”.

Entre los principales puntos de la medida, se encuentra que el umbral de evasión simple se eleva a $100 millones, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. A su vez, se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años.

Esto significa que quienes se inscriban en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) durante los próximos meses quedarán fuera de cualquier investigación a partir de 2029.

Además, la evasión dejará de considerarse un delito penal: quien incumpla y sea notificado podrá regularizar su situación pagando la deuda, sin necesidad de enfrentar una causa penal.

En tanto, para adherir al régimen se deberán cumplir determinos requisitos:

Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales

Patrimonio total de hasta $10.000 millones

No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio

Otro punto de la normativa es que ARCA ofrecerá una Declaración Jurada Simplificada precargada que el contribuyente podrá revisar, ajustar y presentar.

La presentación y el pago en término —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del plazo— tendrán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base.

Bancarización de operaciones

Se estableció que las operaciones se considerarán debidamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero, ya sea en el origen o en el destino de la transacción.

Asimismo, se ratificó que las compraventas de inmuebles podrán continuar realizándose en efectivo, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos

La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias se considerará un antecedente favorable ante entidades financieras y demás sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin eximir el cumplimiento de los controles correspondientes.

A su vez, ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esa verificación.

Incremento patrimonial

La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base

El régimen introduce una presunción de veracidad sobre las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple en tiempo y forma con la presentación y el pago del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base, la información declarada se considera correcta, lo que aporta mayor seguridad jurídica y previsibilidad.

En ese marco, ARCA sólo podrá objetar la declaración en situaciones excepcionales previstas por la normativa, como la detección de discrepancias significativas debidamente acreditadas.

Además, el esquema incorpora la figura de un nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente confirma su permanencia en el régimen y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el pago correspondiente, ese ejercicio pasa a constituirse como nuevo período de referencia.

Así, los períodos anteriores quedan alcanzados por la presunción de veracidad, salvo que ARCA hubiera notificado con anterioridad una orden de intervención, lo que configura un sistema de cumplimiento progresivo orientado a fortalecer la confianza entre el contribuyente y la administración tributaria.

Rectificativas y multas

La reglamentación aclara que una rectificación presentada de forma espontánea, antes de que se notifique una orden de intervención, no será considerada una discrepancia significativa.

Además, ARCA aplicará una reducción del 50% en las multas a quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.

Este marco beneficia especialmente a las pymes. Sucede que el Gobierno dispuso dejar sin efecto la emisión automática de intimaciones dirigidas a contribuyentes que no sean considerados relevantes para la recaudación nacional.

La medida busca reformular los mecanismos sancionatorios y reducir su impacto sobre las pequeñas y medianas, a las que se les otorgará un tratamiento diferencial en la aplicación de multas.

De esta manera, las intimaciones automáticas dejarán de enviarse de manera uniforme a todos los contribuyentes. En su lugar, se aplicará un análisis individual, que excluirá a las pymes de ese esquema automatizado y les dará la posibilidad de regularizar su situación antes de enfrentar una sanción formal.

En este sentido, se enviarán recordatorios antes de que comience la instrucción del sumario para la aplicación de la multa.