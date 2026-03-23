Cambio de prioridades: tasas negativas, para impulsar crédito y consumo, con apuesta a que el dólar soportará la presión

Daza, Baisili y Caputo: ¿hora de aflojar la política monetaria?

Hace una semana Donald Trump anunció que la guerra con Irán terminaría pronto. Pero no solo no finalizó, sino que se agravó y todos los blancos apuntan a la energía. Ahora la amenaza es a las instalaciones eléctricas, el estrecho de Ormuz permanece cerrado y al mismo tiempo los misiles iraníes dejaron fuera de servicio plantas de gas licuado como la de Ras Laffan en Quatar, la mayor del mundo. La guerra pone así en riesgo el abastecimiento de gas a Europa donde las reservas son bajas y dependen de la importación.

Las Bolsas de Nueva York llevan cuatro semanas de bajas y en el overnight, el pre market de hoy mostraban leves bajas que no permitían definir tendencia. Las Bolsas Europeas operaban antes de la apertura en rojo. El Euro Stoxx 50, que representa al medio centenar de empresas más importantes de la Unión Europea, perdía 0,30%. El VIX, o “Índice del miedo” a 26 puntos, el nivel más alto desde noviembre. Cuando este indicador llega a 30 puntos se encienden todas las alarmas del mercado. El petróleo Brent abrió a cerca de USD 107 el barril, mientras el oro se derrumbaba 2,47% y el Bitcoin quebraba el piso de USD 68 mil. También caía el dólar frente a las principales monedas del mundo.

En este escenario las consultoras redactaron sus informes centrados en la Argentina.

EconViews, que dirige Miguel Kiguel, indicó que aún es muy pronto para sentenciar, “pero hay indicios de que el Gobierno está haciendo un giro en la política monetaria. A pesar de que varios funcionarios del Gobierno se empeñaron recientemente en justificar que la economía está creciendo y que no hay pérdida de empleo, los datos de esta semana y las propias decisiones de política monetaria desafían esa narrativa”.

Según la consultora, la sensación es que, incluso con la inflación bajo presión, la prioridad hoy es reactivar. “Técnicamente no hay estanflación porque la economía crece en el agregado, pero el problema es que este crecimiento no es generalizado y avanza a dos velocidades o en forma de K, como se instaló en el debate reciente. Hay sectores que andan bien como el agro, energía y minería, y otros como la construcción, industria, consumo masivo, o el empleo formal están estancados o cayendo. Los datos adelantados de actividad para enero y febrero muestran debilidad. Lo que más preocupa es la dinámica del empleo y el consumo. Esta semana se supo que en 2025 se destruyeron 85 mil puestos de trabajo formales privados, y que la tasa de desempleo trepó al 7.5% en el último trimestre del año pasado, un punto por encima del cierre de 2024. El consumo también sigue flojo porque los salarios no recuperan terreno, y el crédito está golpeado por la morosidad y las tasas altas”.

Confianza del consumidor, en baja

En línea con eso, dice el informe, “la confianza del consumidor volvió a caer en marzo y acumula una baja del 10% en los últimos dos meses. Las importaciones, un termómetro del nivel de actividad, se mantienen en niveles bajos. Hoy a los empresarios les quita el sueño la falta de demanda, no la competencia importada”.

EconViews agrega que para contrarrestar este panorama el Gobierno parece haber dado cierto giro en la política monetaria. “Aprovechando que el tipo de cambio está tranquilo y que se viene la liquidación de la cosecha gruesa, el empezó a soltar las riendas. Desde fines de febrero, dejó que sobrara liquidez en pesos y que las tasas de corto plazo bajaran a la zona del 20% anual, donde el BCRA pone el piso. En otros momentos la reacción había sido la opuesta: retirar pesos y apretar las tasas. Esta vez, no. La apuesta es que el tipo de cambio siga tranquilo con los dólares de la cosecha y los flujos financieros, y que eso permita sostener esta postura unos meses más. Con expectativas de inflación que vienen subiendo, las tasas de plazos fijos y LECAP empiezan a volverse negativas en términos reales. La licitación de deuda (el viernes 27) será una señal de cuán cómodo está el Gobierno con este rumbo. Para las tasas de préstamos, la historia todavía es distinta. Si bien los adelantos en cuenta corriente reaccionaron rápido, el resto del menú sigue caro. La volatilidad de los últimos meses fue tal que los bancos no sabían si su costo de fondeo sería del 20% o del 50% a la semana siguiente. Esa incertidumbre, sumada a los altos encajes, todavía traba el canal de transmisión”.

Los ataques a la infraestructura energética preocupan a los mercados en todo el mundo REUTERS/Stringer/File Photo

La consultora cree que si se mantiene la estabilidad de las últimas semanas, esto podría empezar a cambiar. “El crédito -explica- fue el gran motor de la recuperación de fines de 2024 y principios de 2025, y esta política monetaria más expansiva podría impulsar un nuevo despegue. La baja de tasas también puede ayudar a contener el problema de la morosidad, que subió al 6,4% de los préstamos al sector privado en enero. La preocupación por esta trayectoria es creciente y los bancos están siendo muy cautos a la hora de otorgar nuevos créditos. El riesgo de este veranito está en que haya alguna turbulencia cambiaria o que la inflación no ceda y se vuelvan a tensar las tasas. Por ahora, el dólar concede unas semanas de oxígeno. La pregunta es si alcanzará”.

1816 se concentró en los problemas que la crisis del exterior le crea a la deuda externa. “La Argentina tuvo superávit primario en 24 de los últimos 26 meses algo muy difícil de anticipar en diciembre de 2023, Milei tuvo un éxito electoral contundente en octubre de 2025, el Gobierno cuenta con un apoyo inédito de EEUU y el Banco Central lleva comprados USD 3.500 millones en el año. Aun así, el riesgo país tocó esta semana su valor más alto de 2026 y superó los 600 puntos básicos, nivel que hace que, al menos en este momento, el mercado internacional esté cerrado ¿Por qué los bonos volvieron a rendir 10%? Planteamos múltiples hipótesis, complementarias entre sí“:

Contexto más adverso para el mundo. Argentina llegó a tener un riesgo país de casi 500 puntos a fin de enero, pero con la guerra en Medio Oriente subieron los spreads de crédito emergente (que estaban en mínimos históricos) y las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años volaron 30 puntos en pocos días.

El factor Trump: si el apoyo inédito de estados Unidos es la “red de seguridad” con la que cuenta Argentina de cara a la campaña 2027, es importante que el oficialismo estadounidense salga fortalecido de las elecciones legislativas de noviembre y una guerra prolongada puede ser perjudicial para Trump.

A estas tasas el riesgo de los bonos argentinos puede lucir algo asimétrico, dado que en la zona de 9% la oferta de bonos debería ser muy grande, considerando vencimientos netos con privados y FMI por la zona de USD 30.000 millones en lo que queda del mandato Milei.

Posición técnica: si bien el valor nominal de títulos públicos y Obligaciones Negociables argentinas en manos offshore es muy parecido al que había al final del Gobierno de Alberto Fernández, el valor de mercado de todos los títulos aumentó más de 60% desde fin de 2023, de modo que la proporción de títulos argentinos en los portafolios aumentó bastante. Además, para seguir comprimiendo se requiere un cambio en la base inversora (más dinero real).

Desde mayo la inflación mensual viene subiendo, y si bien el PBl crece, está costando que derrame (sectores generadores de empleo están muy dañados aumentó el desempleo y voló la mora en el crédito a hogares).

La consultora recuerda que la agenda política giró en torno a dos temas que afectan al oficialismo: Adorni y LIBRA. “Reconocemos que no son evidentes los drivers que hicieron que el riesgo país suba 130 puntos en menos de dos meses y tampoco es claro qué hace falta para que cambie la tendencia”.

Los mercados empiezan a descontar que la guerra durará más de lo que afirma Trump

Por su parte FMyA, la consultora que dirige Fernando Marull, “los mercados ya están empezando a descontar que el conflicto con Irán durará más tiempo. Por lo que, al petróleo le costará volver a los niveles precrisis. Además, se sumó la Reserva Federal, que decidió mantener su tasa de política sin cambios, en 3.75%. Si bien esto era esperado, algunos comentarios de Powell sugieren mayor preocupación (por impacto inflacionario, más que por el empleo). La FED descuenta una baja más durante 2026 (a 3,5%), pero también proyecta más inflación en 2026 (a 2,7%), y los agentes ahora esperan que no bajarán la tasa en 2026. Los mercados cayeron, y también los metales las mayores tasas de interés. Solo se salvaron las acciones petroleras. Brasil sigue defendiéndose bastante bien en este contexto, donde se destaca Petrobras. Cualquier avance en la guerra, traerá calma y rebotaran los mercados (y caerá el petróleo)”.

En la Argentina, las noticias siguen mixtas, dice el informe. Del lado positivo anota el contexto global, que no está teniendo gran impacto. “La mayor oferta de dólares permite que el dólar siga estable en $1.400 (¿piso?) y el BCRA compra reservas; y todavía falta la oferta de la cosecha. Por ahora no despertó al dólar ni la guerra ni las menores tasas de interés, que siguen bajando a 2,3% mensual, tanto LECAP como Plazos Fijos”.

Según FMYA, “en la macro, las malas noticias siguen viniendo por la inflación, que en la tercera semana continuó alta (1,2% semanal) y para marzo proyectamos 3%, con naftas al alza, que compensa la carne que viene al 0%. Y este contexto de inflación elevada hace que el salario real siga perdiendo contra la inflación (ya van 5 meses de caída hasta enero). Seguimos proyectando que desde abril los salarios deberían empezar a recuperar contra inflación, y dinamizarían un poco más el consumo”.

Sobre el dólar Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. señala que la posición corta del BCRA en el mercado de futuros del dólar “era de USD 2.897 millones a fin de febrero, mostrando una baja de USD 443 millones en este mes. De este modo, el BCRA redujo su short en casi USD 4.000 millones desde el pico preelectoral de USD 6.800 millones a fin de septiembre. En lo que va de marzo, el interés abierto total aumentó USD 610 millones, con movimientos que sugieren participación del Central dando cobertura en algunas jornadas. No obstante, esperamos que el Interés Abierto termine el mes en un nivel cercano al cierre de febrero una vez que venzan los contratos de marzo, que actualmente tienen un interés abierto de USD 1.100 millones”.

Dato positivo

Como dato positivo el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) informó que “las exportaciones del sector mantienen una trayectoria de crecimiento en el inicio del año. Según el relevamiento mensual, la agroindustria generó un total acumulado de USD 7.463 millones entre enero y febrero, lo que representa un incremento de USD 489 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Durante febrero, las divisas generadas por el sector ascendieron a USD 3.341 millones. Si bien esta cifra se sitúa 158 millones de dólares por debajo de lo exportado en febrero de 2025 (-4,5%), el balance del primer bimestre sigue siendo positivo con un alza del 7% interanual”.

La entidad sigue con atención la evolución de la competitividad externa. “El Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) experimentó una disminución del 4% respecto al nivel del mes anterior. No obstante, el indicador se mantiene un 3% por encima del promedio registrado durante 2025”, destaca.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini el conflicto en Medio Oriente se hace más prolongado de lo que el mercado anticipaba y como consecuencia las expectativas inflacionarias se elevan debido al impacto que podría tener la escalada del crudo. Los bancos centrales de economías desarrolladas que se pronunciaron la semana pasada hicieron hincapié en el tema y sus discursos estuvieron atravesados por una mayor dureza. Así, los retornos de bonos del Tesoro americano a 10 años el cerraron al alza rozando el 4,4% anual, mientras que los principales índices accionarios de Wall Street y los activos de emergentes siguieron en retroceso ante este escenario adverso, lo que empeoró las condiciones financieras a nivel global alejando a Argentina de volver a emitir deuda en los mercados internacionales”.

El informe agrega que “el riesgo político seguirá siendo el principal driver de este componente, más allá de los incentivos aprobados recientemente como la Ley de Inocencia Fiscal y la Reforma Laboral”.

Atraso cambiario

F2, en tanto, alertó sobre el atraso cambiario al indicar que “el BCRA terminó el viernes con compras por USD 172 millones y acumula en la semana unos USD 485 millones siendo el segundo mayor registro semanal para lo que va de la fase de remonetización. Mientras esto sucede, el Tipo de Cambio Real sigue apreciándose, sosteniendo la tendencia que lleva desde las elecciones de medio término, con la curva pesos rindiendo tasas reales negativas y en escenario de fortalecimiento del dólar a nivel global. Las señales que se desprenden del mercado de futuros parecen indicar que el mercado confía en que no habrá sobresaltos cambiarios”.

La consultora llega a la conclusión que “en materia cambiaria la Argentina ha capeado con relativa tranquilidad la volatilidad internacional que imprimió la guerra y, a su vez, ha logrado reducir el nivel de tasas internas que asfixiaban a la economía real. Pero el escenario internacional ha resultado inoportuno en el plano inflacionario ya que llegó cuando el Gobierno necesitaba dar una señal de recuperación del sendero de desinflación y hace que este desafío sea aún mayor. De modo que el nivel de tasa negativas puede estar sostenido por expectativas de tranquilidad cambiaria ya que el tramo corto solo puede entregar rendimientos positivos para el carry trade y esto no deja de ser un riesgo. La proximidad de la cosecha gruesa ayuda a mantener la calma habida cuenta de que el endurecimiento de las condiciones globales pone en pausa las emisiones de deuda corporativas y sub soberanas, pero por otro lado incrementa la relevancia de la acumulación de reservas vía compras en el mercado doméstico”.

Todo indica que se vivirá una semana tensa si Trump cumple su amenaza de bombardear hoy las instalaciones eléctricas de Irán. Por otra parte, el petróleo seguirá en alza porque normalizar el abastecimiento, aunque el conflicto termine mañana llevará más de tres meses.