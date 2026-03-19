Cuáles son los autos 0 km que menos aumentaron de precio en los últimos seis meses y cómo evolucionaron las ventas

Las ventas de autos 0 km parecen más influenciadas por la política de precios de las marcas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La relación entre el precio y las ventas parece ser la variable que manda en el convulsionado mercado automotor argentino actual. Tras un mes de febrero con resultados confusos para la mayoría de los fabricantes, que además no podían monitorear el movimiento por falta de datos oficiales, la decisión unánime pero independiente de no aplicar aumentos en marzo parece haber sido la mejor para recuperar lo perdido. A mitad de mes, las ventas están un 20% mejor a nivel interanual y eso alcanza para que el trimestre empate 2025.

Pero tomar como referencia solamente lo que sucedió en enero y febrero es solo mirar una parte de la película, porque el sector quedó fuertemente golpeado tras dos meses muy malos de ventas en septiembre y octubre del año pasado, cuando la incertidumbre política, y por consecuencia económica, paralizó a los consumidores ante un escenario volátil como no se había tenido desde que empezó la administración Milei.

Por eso, la reacción de las marcas para reencauzar el 2025, que había tenido un primer semestre excelente, fue administrar precios desde el primer mes de restablecimiento de la estabilidad y el lento regreso del crédito para comprar automóviles.

Así, la comparación entre el porcentaje de aumento y el incremento de las ventas de los modelos más accesibles del mercado, es una buena manera de observar el comportamiento de los compradores.

Los 15 autos accesibles y sus aumentos de precio

Aunque el volumen de ventas es menor a 500 unidades por mes, el Hyundai HB20 es el modelo de acceso que menos aumentó su precio entre octubre y marzo

Hyundai HB20: Aumentó un 3,7%

El caso de este compacto del segmento B es curioso y destacable. Se importa desde Brasil con menor volumen del que Hyundai Argentina quisiera, aunque creciendo en participación de mercado, las ventas están entre las 300 y las 400 unidades mensuales. Sin embargo, la apuesta a precio fue su principal argumento para penetrar en un mercado tan competitivo con un modelo que no tiene historia en Argentina y lo están consiguiendo progresivamente.

El Chevrolet Onix es la gran sorpresa del mes y uno de los modelos que más creció en el semestre. La política de aumentar menos que los competidores parece haber dado resultados positivos también con Tracker.

Chevrolet Onix / Tracker: aumentó un 7,1%

Los dos modelos masivos que menos aumentaron entre las listas de octubre y marzo fueron los dos Chevrolet de mayor venta en el mercado, el Onix y el Tracker. El aumento en ambos modelos fue el mismo, un 7,1% de incremento y ambos están con los cómputos de mediados de marzo, como los dos autos particulares con mayores ventas del mes, alcanzando 501 y 488 patentamientos cada uno. En cuanto a la porción del mercado que ocupan, ambos cayeron levemente, de un 2,7 a un 2,5% el Onix y del 2,8 al 2,7% el Tracker.

El Peugeot 208 fue otro de los modelos que aplicó menores aumentos y sacó provecho con un crecimiento de ventas entre octubre y marzo

Peugeot 208: aumentó un 7,4%

El siguiente modelo masivo con menor incremento de precio fue el Peugeot 208, que subió su precio un 7,4% en seis meses, aunque está en un desconocido séptimo lugar entre los autos de uso particular y SUV con 414 unidades vendidas a mitad de mes. Sin embargo, la participación en el mercado del modelo fabricado en Palomar por Stellantis creció de un 4,1% a un 4,8% en market share.

Los Citroën Basalt, C3 y Aircross fueron de los modelos que menos aumentaron y mantuvieron su cuota de mercado

Citroën Basalt / C3 / Aircross: aumentó un 8,1%

Estos tres modelos comparten la misma plataforma y también la estrategia comercial de Stellantis para la marca Citroën, con aumentos idénticos cada mes. El Basalt se destacó en ventas con un volumen mayor gracias al hecho de encuadrarse como un SUV-B y de tener ese diseño de cola tipo coupé, le dio buenas razones para crecer en el mercado y mantener un 1% de cuota cuando hay más competencia de nuevos modelos. Lo mismo sucedió con las otras dos variantes de carrocería.

El Peugeot 2008 aumentó más que el 208 y lo sintió en la respuesta del mercado

Peugeot 2008: aumentó un 8,2%

Entrando definitivamente en el terreno de los SUV, el Peugeot 2008 subió de precio un poco más que su “hermano” menor que también se fabrica en Palomar. Sin embargo, mientras el 208 creció en su cuota de mercado, este vehículo tuvo una leve pérdida al pasar de un 2,5% que tenía en octubre a un 2,4% en marzo de 2026.

Renault Kardian, todavía no encontró su lugar definitivo en el mercado entre precio y volumen de ventas

Renault Kardian: aumentó un 8,6%

Este también es un B-SUV fabricado en Brasil que llegó al mercado en 2024 para presentarse como el primer modelo de la “nueva Renault”. El Kardian, sin embargo, no consiguió todavía entrar entre los 10 autos más vendidos en Argentina y entre octubre de 2025 y este mes de marzo perdió participación de mercado pasando de un 1,4% al actual 1,3%.

Fiat Cronos es el auto argentino más barato y eso le permite seguir creciendo en el mercado

Fiat Cronos: aumentó un 9,1%

El del Cronos es un fenómeno que resulta difícil de explicar, pero no puede dejar de reconocerse. A pesar de ser uno de los modelos que más aumentó entre los más accesibles del mercado, pasó de una cuota estable del 3,8% a una que se sostiene desde enero en el 5,1% entre todos los autos 0 km que se venden en Argentina, y eso se explica porque es el auto más accesible entre los que venden entre 1.800 y 2.000 autos por mes.

El Renault Kwid se sigue vendiendo en buen volumen por su precio. Aunque aumentó un 9,3%, es el auto más barato en Argentina

Renault Kwid: aumentó un 9,3%

Es el auto más barato del mercado argentino y esa condición le permite mantenerse como uno de los más vendidos y el de mayor demanda de la marca. El aumento del 9,3% no le impidió seguir siendo una de las elecciones de muchos usuarios que acceden a su primer 0 km, y eso le permitió crecer de un 2% a un 2,1% de participación en el total de ventas en el mes de febrero.

El VW Tera se mantiene con buenas ventas pero el aumento de los últimos 6 meses puede estar penalizándolo, ya que perdió 0,6 puntos de mercado

Volkswagen Tera / Polo: aumentó un 13,7%

La política comercial de Volkswagen hace que los autos, en general, suban el mismo porcentaje por segmentos. Así ocurrió estos seis meses con los dos modelos de entrada al portafolio de la marca en Argentina, que tuvieron el mismo porcentaje de incremento de precios. Pero ese aumento mayor al 10% le puede haber jugado en contra, porque el Tera, a pesar de su éxito, bajó del 4% al 3,4% del mercado total entre octubre y marzo, y el Polo de un 3% a un 2,8%. Con las mediciones de mitad de mes, el Tera está en el puesto 10 de autos particulares y el Polo en el 18vo.

El Toyota Yaris fue el modelo de acceso que más aumentó, pero no tenía volumen de unidades para vender y la apuesta por precio no tenía sentido

Toyota Yaris: aumentó un 13,7%

Es el auto que más aumentó su precio en los últimos seis meses en Argentina, aunque estuvo condicionado la falta de stock de unidades ante la destrucción de la planta de motores de Brasil que obligó a detener la producción de la marca durante 70 días. Al no tener productos para competir, es probable que la dirección comercial haya decidido no apostar por menor margen para aumentar volumen, y eso se confirma con una caída del 3,8 al 1,9% de la cuota de mercado en este período de tiempo. Sin embargo, con la reanudación de la producción, en los números parciales de marzo cuarto lugar absoluto entre autos particulares, y segundo entre los hatchback del segmento B.