ANSES: quiénes cobran hoy jueves 19 de marzo de 2026

ANSES abona hoy jueves 19 de marzo de 2026 los beneficios a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según la terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilita hoy jueves 19 de marzo de 2026 una nueva tanda de acreditaciones según su cronograma de pagos. Tras la reciente actualización de haberes por movilidad y la confirmación del bono extraordinario, titulares de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales reciben sus prestaciones de acuerdo a la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, 19 de marzo

Esta jornada representa un punto clave dentro del cronograma de pagos de ANSES. Diversos sectores podrán acceder a sus prestaciones, con acreditaciones programadas de acuerdo al tipo de beneficio y al último número del DNI. Para cada prestación, el organismo previsional definió un esquema preciso.

Jubilados y pensionados con el haber mínimo

Hoy cobran quienes poseen un DNI terminado en 8. Estos beneficiarios acceden tanto a la jubilación o pensión mínima como al bono de refuerzo de $70.000 que el Gobierno mantiene vigente para los haberes más bajos. La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de trámites adicionales.

Quienes poseen jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 8 reciben hoy el haber actualizado más un bono de $70.000 (ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF)

Los titulares de la AUH y de las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) cuyos DNI finalizan en 8 recibirán el pago correspondiente al mes de marzo. El monto actualizado refleja el reciente aumento determinado por el índice de movilidad, y se acredita de manera automática.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las personas que perciben la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 también tienen acreditado su pago desde hoy. El valor incluye el incremento anunciado para marzo, en línea con el resto de las asignaciones universales.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70.

El valor de la jubilación mínima en marzo de 2026 asciende a $369.600,88, sumando el bono extraordinario para alcanzar un piso de $439.600,88 (NA)

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

El monto de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) en marzo 2026 es de $132.814 por menor, con una retención del 20% mensual a cargo de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril, mientras que la Prestación por Desempleo para titulares con DNI finalizados en 4 y 5 se acredita hoy, 16 de marzo, según el calendario oficial de la ANSES.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.