Economía

Uber anunció una inversión de USD 500 millones en la Argentina para los próximos tres años

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la noticia en sus redes sociales tras reunirse con directivos de la compañía. Se produce poco tiempo después de que la empresa relanzara Uber Eats en el país, luego de su salida del negocio en 2020

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Uber relanza su servicio de
Uber relanza su servicio de delivery en la Argentina y busca recuperar terreno en un mercado dominado por competidores consolidados REUTERS/Eva Plevier/File Photo

Uber invertirá USD 500 millones en la Argentina en los próximos tres años. Así lo confirmó el ministro de Economía Luis Caputo en sus redes sociales. El desembolso, puntualizó, se usará para el relanzamiento de Uber Eats en el país, así como en la consolidación de la Argentina como mercado prioritario de la empresa en la región.

El funcionario difundió el anuncio tras un encuentro con Dara Khosrowshahi, CEO global de la compañía; Eli Frías, gerente general para la Argentina; y Juan Martín Cappellini, head de Uber Eats en el país. “En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de USD 500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”, señaló Caputo en su cuenta oficial en X.

A fines de enero de 2026, Uber confirmó formalmente la reanudación de su servicio de entrega de comida a domicilio Uber Eats en la Argentina, interrumpido en 2020 como parte de una reestructuración global para focalizar operaciones en mercados donde la marca poseía mayor liderazgo y escala.

“Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo USD 500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar”, dijo Dara Khosrowshahi, CEO global de Uber.

Luis Caputo junto a Dara
Luis Caputo junto a Dara Khosrowshahi, CEO global de Uber (Prensa Uber)

La vuelta se da en un entorno distinto, caracterizado por un mercado de delivery más maduro y en expansión, y ya con una reforma laboral aprobada que agiliza la regulación de contrataciones temporales y de plataformas digitales, según comunicó la sociedad.

Según comunicó la empresa, la reintroducción de Uber Eats al mercado local comenzará con un despliegue progresivo en ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires. La estrategia de la firma apunta no solo a competir en el rubro del delivery, sino a posicionar la plataforma como la única en el país capaz de ofrecer servicios integrados de movilidad y entrega.

La iniciativa prevé un especial enfoque en pequeñas y medianas empresas y comercios barriales, considerados elementos clave del tejido económico argentino.

Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina, sostuvo: “Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un refl ejo de la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos, generando más efi ciencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios”.

En este nuevo desembarco en el mercado local, la empresa introducirá la membresía Uber One. Los usuarios adheridos accederán a beneficios en movilidad y delivery, incluidas entregas sin costo adicional y descuentos en la cuota de servicio. Según datos internos divulgados por la compañía, el programa de membresía probó en mercados internacionales su capacidad para fortalecer el vínculo con los clientes y aumentar la recurrencia en la utilización del ecosistema digital.

El relanzamiento de Uber Eats obligará a la compañía a competir en un sector que ya cuenta con actores consolidados, como Rappi, Pedidos Ya y Mercado Pago, que recientemente introdujo la posibilidad de pedir comida a domicilio. No obstante, Uber apuesta a diferenciarse como plataforma integral y a aprovechar la infraestructura tecnológica, la marca y la red operativa que la firma ya posee en Argentina.

La compañía apuesta a integrar
La compañía apuesta a integrar movilidad y envíos en una sola app, con foco en comercios locales y expansión en las principales ciudades del país REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

La decisión de invertir y relanzar el servicio responde también a la escala existente de la plataforma, que registra una base de millones de usuarios activos en el país. Hoy, la plataforma está disponible en más de 50 ciudades en todas las provincias de Argentina, más de 20 millones de personas ya viajaron con la aplicación en el país y más de 1 millón generó ganancias a través de la app.

Uber Eats inició sus operaciones en Argentina a finales de 2018, durante una etapa de fuerte crecimiento en la región. Su arribo comenzó en Mendoza, para luego expandirse a Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, incorporando una amplia red de restaurantes y apelando a una política de promociones para captar usuarios.

Sin embargo, la presencia de rivales como PedidosYa y Rappi, junto con un mercado que aún no alcanzaba plena madurez, limitó el alcance de la plataforma. En octubre de 2020, en plena pandemia, la empresa comunicó su decisión de dejar de brindar el servicio de delivery en la Argentina y Colombia. El retiro, que se concretó en noviembre de ese año, formó parte de un ajuste global: Uber Eats optó por salir de los países donde no lograba posiciones de liderazgo y concentrar recursos en mercados más rentables. En Argentina, la app de viajes siguió funcionando, pero el segmento de repartos quedó bajo control de sus principales competidores.

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