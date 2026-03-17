JP Morgan analizó la inflación en Argentina y señaló 3 claves para que los precios vuelvan a desacelerar

JP Morgan analizó el efecto de la suba internacional del petróleo sobre la inflación en Argentina (Reuters)

Un análisis reciente de JP Morgan sobre la situación inflacionaria en Argentina puso el foco en el impacto de factores internacionales y en las condiciones locales pendientes para lograr una reducción sostenida del aumento de precios. La entidad financiera remarcó que el aumento del petróleo agrega presión a la inflación argentina y advirtió que se requieren cambios estructurales para acercar el índice anual al rango de 10 a 15 por ciento. El ceo del banco de inversión, Jamie Dimon, estuvo hace días con el presidente Javier Milei en Nueva York.

El documento de JP Morgan destacó que el repunte de los precios internacionales del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas, representa un riesgo significativo para la dinámica de precios en el país. El informe sostuvo: “A la luz del aumento de las tensiones geopolíticas y la consiguiente suba de los precios del petróleo, ajustamos nuestra proyección de inflación al alza en 0,3 puntos porcentuales, asumiendo un traspaso parcial de los precios internacionales y una corrección limitada de impuestos al combustible”.

Esta revisión responde al encarecimiento internacional del crudo, que afecta especialmente a países importadores netos de energía como Argentina. En el análisis de JP Morgan, el impacto puede ser mayor si las autoridades deciden trasladar de manera completa tanto el incremento internacional del valor del petróleo como la actualización total de los impuestos sobre combustibles a los precios internos. Según el informe, “un escenario de convergencia total, que incorpore tanto el aumento internacional de precios como la actualización completa de los impuestos, podría tener un impacto inflacionario de 1 punto porcentual”.

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La entidad puntualizó que, en su escenario base, prevé solo un traspaso parcial de estos factores, lo que limita el impacto inmediato pero mantiene el riesgo de un traslado mayor en el futuro si la política oficial cambia. De esta manera, el informe de JP Morgan explicó que el comportamiento de la inflación local está cada vez más vinculado a la evolución de precios globales y a las decisiones de política interna sobre impuestos y subsidios.

Mirando hacia adelante, el informe abordó las condiciones necesarias para que la inflación argentina logre descender hacia niveles de un dígito anual. JP Morgan afirmó: “A futuro, como señalamos en nuestra nota de investigación reciente, una nueva reducción significativa de la inflación hacia 10–15% requeriría desmantelar los controles de capital que aún persisten, impulsar una nueva ronda de reformas con énfasis en recortes impositivos a nivel federal y provincial y concluir el proceso de ajuste de precios relativos”.

Según el informe, para que la inflación en Argentina baje hacia el rango de 10–15% anual, se necesitan tres condiciones principales:

Eliminar los controles de capital que aún persisten. Impulsar una nueva ronda de reformas, en particular con foco en recortes impositivos tanto a nivel federal como provincial. Finalizar el proceso de ajuste de precios relativos.

El informe planteó la necesidad de terminar con los controles de capital como primer paso clave: sin liberalización del mercado cambiario, la política monetaria enfrenta restricciones severas para anclar expectativas y evitar episodios de presión sobre los precios.

El segundo eje señalado por JP Morgan es la necesidad de avanzar con reformas que incluyan una baja de impuestos, tanto en el plano federal como en el provincial. De acuerdo con el informe, “una nueva ronda de reformas, en particular con foco en recortes impositivos a nivel federal y provincial, es fundamental para reducir la presión sobre los costos y mejorar el clima de negocios”. El documento remarcó que el sistema tributario argentino sigue siendo uno de los principales obstáculos para la competitividad y que la carga impositiva sobre bienes y servicios repercute directamente en los precios al consumidor.

Javier Milei se reunió con el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, en Nueva York, durante el evento Argentina Week (Presidencia)

El tercer aspecto que el informe identificó como indispensable es la finalización del ajuste de precios relativos. JP Morgan sostuvo que “completar el proceso de ajuste de precios relativos” es esencial para evitar distorsiones y permitir que los precios internos reflejen las condiciones de oferta y demanda sin interferencias regulatorias. El informe advirtió que las intervenciones sobre tarifas, combustibles y otros servicios regulados generan distorsiones que dificultan la convergencia inflacionaria hacia niveles más bajos.

El informe de JP Morgan también subrayó que, mientras estos tres factores sigan pendientes, la capacidad de las políticas económicas para generar una caída sostenida de la inflación estará acotada. El documento indicó que la inflación argentina permanece elevada en comparación con estándares internacionales y que los riesgos externos, como el repunte de los precios del petróleo, pueden agravar la situación si se trasladan plenamente a los consumidores.

En relación al impacto específico de la suba del petróleo, el informe enfatizó: “Asumimos un traspaso parcial de los precios internacionales y una corrección limitada de los impuestos sobre los combustibles. Un escenario de convergencia total podría elevar la inflación en 1 punto porcentual”. Esta precisión refuerza la importancia de las decisiones de política interna para amortiguar o amplificar el efecto de los shocks internacionales.

La entidad financiera insistió en que la agenda de reformas estructurales, la normalización del mercado de cambios y la actualización de los precios relativos constituyen los pilares indispensables para avanzar hacia un proceso de desinflación sostenible. El informe reiteró: “Una nueva reducción significativa de la inflación requeriría desmantelar los controles de capital, un impulso adicional de reformas con énfasis en recortes impositivos y la finalización del ajuste de precios relativos”.

A lo largo del documento, JP Morgan ubicó estos desafíos como prioritarios para el futuro inmediato de la economía argentina. El informe evitó pronosticar plazos concretos para el cumplimiento de las condiciones necesarias, pero remarcó que la velocidad y la profundidad de la convergencia inflacionaria dependerán de la implementación efectiva de estas tres líneas de acción.