Economía

Masters Argentina 2026: el talento argentino global se reunirá en Miami

La edición 10 de este encuentro internacional se realizará el 10 y 11 de abril en la Florida International University. Se fomentarán lazos profesionales y oportunidades laborales para compatriotas que se formaron fuera del país

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La conferencia incluirá dos jornadas
La conferencia incluirá dos jornadas en el Wolfe Center de FIU, un asado en Bunbury Miami y una fiesta de cierre en La Victoria

Miami albergará la próxima edición de Masters Argentina 2026, un encuentro de referencia global para profesionales argentinos formados en el exterior.

Dos jornadas previstas para el 10 y 11 de abril transformarán las instalaciones de Florida International University en el escenario de un evento que reunirá a ejecutivos de grandes empresas, líderes del sector público, emprendedores y deportistas de alto rendimiento. Esta edición buscará fortalecer la red internacional de talento argentino y generar nuevas oportunidades de cooperación con el país.

Talento argentino global

El formato itinerante de Masters Argentina ha llevado la conferencia por diferentes sedes desde 2016, pasando por universidades como Harvard, Columbia, MIT, Chicago y Georgetown antes de llegar por primera vez a Miami. El lema elegido para la edición de este año, “Ponerse la Celeste y Blanca: Talento con Impacto”, resume el propósito del encuentro de poner en valor al talento argentino fuera de sus fronteras y su potencial de transformación.

En la última edición participaron
En la última edición participaron más de 250 estudiantes de posgrado de 44 universidades

Entre los expositores confirmados para la cita en Miami figuran Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Paula Arregui, Senior VP de Mercado Pago; Luis Scola, partner y CEO de Pallacanestro Varese y ex integrante de la Generación Dorada de básquet; Paula Santilli, ex CEO de PepsiCo Latam; Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina; Juan Fantoni, cofundador y CCO de Pomelo; la periodista Sofía Martínez y Oscar Sardi, CEO de TGS. El listado reúne representantes de sectores estratégicos que trasladarán a la agenda las problemáticas y oportunidades del país en el contexto global.

La propuesta de la conferencia trasciende el formato tradicional de paneles de debate. Los organizadores han previsto espacios con ofertas de trabajo a tiempo completo e internados de verano para empresas argentinas tanto dentro como fuera del país.

“Parte del diferencial de Masters Argentina está también en todo lo que pasa fuera del escenario. Además de los paneles, habrá espacios de networking y recruiting con oportunidades full time y summer internship (para empresas argentinas en el país y en el exterior), en una experiencia pensada para que quienes participen no solo escuchen ideas valiosas, sino que también se lleven contactos, vínculos y oportunidades concretas", destacaron desde la organización.

Los speakers ya confirmados para
Los speakers ya confirmados para el evento

El evento se orienta a que los asistentes no solo accedan a ideas y experiencias, sino que también refuercen vínculos y concreten oportunidades laborales directas.

Experiencia integral con sello local y alcance internacional

Además de las actividades académicas y de networking, Masters Argentina 2026 incluirá un asado en Bunbury Miami y una fiesta de cierre en La Victoria, junto a beneficios para el alojamiento y descuentos en compras grupales. Empresas como Arcor, Havanna, La Mantequería y Luigi Bosca figuran entre los patrocinadores y aliados del evento, aportando al ambiente productos y marcas emblemáticas del país.

En la edición anterior, celebrada en 2025, participaron más de 250 estudiantes de posgrado procedentes de 44 universidades, junto con figuras invitadas como Daniel Hadad (Infobae), Damián Scokin (Despegar) y Gastón Taratuta (Aleph). Ese año la comunidad alcanzó por primera vez a Europa, estableciendo conexiones en París, Londres y Madrid entre más de 300 argentinos que cursan estudios en el extranjero. La dimensión creciente del evento destaca la consolidación de una red profesional que, en una década, se ha extendido a destinos clave alrededor del mundo.

La edición en Miami marcará el décimo aniversario de una iniciativa que desde su origen apuesta por conectar a la diáspora argentina y potenciar el contacto entre profesionales dispersos en el mapa global.

“Son 10 años reuniendo a argentinos que entienden que el talento, cuando se conecta, se potencia. Y quizás por eso Miami no será solo la sede de una nueva edición, sino el punto de encuentro de una comunidad que sigue creciendo y que también es, para muchos, una forma de volver a sentirse en casa lejos de casa", se destacó.

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