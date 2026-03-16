Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán detallar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

El ticket deberá discriminar cuánto se paga de Ingresos Brutos

A través de un decreto, el gobierno porteño decidió sumar a CABA al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor sancionado por ley en 2023. De esa forma, cada ticket de compra emitido en la Ciudad deberá detallar cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos, además de visibilizar qué parte del importe total corresponde al IVA y otros impuestos nacionales, lo que ya venía mostrándose en todo el país.

De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos que se habían adherido al Régimen el año pasado. El sistema comenzará a aplicarse una vez que la AGIP, el organismo recaudador porteño, publique la reglamentación y su cronograma de implementación. El decreto no modifica la aplicación de Ingresos Brutos en la Ciudad sino que solamente le agrega al comerciante una obligación de informar al consumidor.

La ley 27.743 obligó a los comercios a publicar el “precio sin impuestos”, detallando por separado el impacto del ICA y los demás impuestos nacionales. La norma, a su vez, invitó a las provincias a adherir al sistema y obligar a que en los tickets se discriminen Ingresos Brutos y cualquier otro tributo provincial o municipal.

El impacto de la decisión de la administración de Jorge Macri se condice con la intención del gobierno nacional de visibilizar el peso de los impuestos locales sobre los precios que pagan los consumidores, como una vía para presionar a gobernadores e intendentes para reducirlos. En ese sentido, Ingresos Brutos es el gravamen más criticado por todos los comercios y empresas, en especial porque es un impuesto “en cascada”: se aplica sobre todas las etapas de la cadena productiva, lo que deriva en una acumulación de gran impacto sobre el precio final que paga el consumidor.

Los tickets deberán discriminar los impuestos provinciales y municipales (Fuente: ONG Lógica)

Por ello, la ley invita a las provincias a dictar normas para “asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realicen en sus jurisdicciones”, recordó el gobierno porteño en los fundamentos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

En su primer artículo, el decreto establece “la obligación para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

Dispuso además que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será la autoridad a cargo de “disponer los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización” de este nuevo sistema.

“La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores. Además, garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales. En sintonía con estos principios, la adopción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por parte de la Ciudad, que se encuentra entre las primeras en sumarse a la iniciativa, demuestra el compromiso de nuestro Gobierno con la claridad en la gestión,” señaló Germán Krivocapich, titular de AGIP.

Provincia por provincia

Si bien adhirieron al régimen, en Chubut, Mendoza y Entre Ríos todavía no muestran el detalle de impuestos en los tickets por falta de reglamentación. Córdoba dictó una resolución preparatoria de la adhesión, sujeta a la conformidad de las cámaras empresarias cordobesas, la que se dio en agosto pasado, pero tampoco se puso en marcha. En Salta la adhesión cuenta con media sanción.

EFE/Orestis Panagiotou

CABA fue el único distrito, hasta ahora, que lo hizo por decreto. El proyecto de Código Fiscal porteño de 2026 contenía un artículo adoptando la transparencia fiscal al consumidor, que fue quitado horas antes de la votación de noviembre pasado. Este nuevo decreto subsana esa situación.

Ese relevamiento, provincia por provincia, pertenece a Lógica, una ONG dedicada a “generar conciencia fiscal en la sociedad” que viene impulsando la efectiva implementación del Régimen de Transparencia Fiscal.

Según el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, “este paso dado por CABA es muy importante para generar conciencia fiscal ciudadana. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad, por un régimen que, durante más de 50 años, sistemáticamente nos ha ocultado los impuestos, sin informárselo a los consumidores. Esa falta de conciencia llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables con el gasto y los impuestos que pesan en la vida cotidiana, hasta más del 50% del precio final.”