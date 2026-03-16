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Las bolsas de Estados Unidos y Europa cerraron con ganancias impulsadas por las empresas tecnológicas

El avance de compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial y la baja en los valores del petróleo destacaron en el cierre bursátil del lunes, en una jornada influida por el contexto geopolítico y la política monetaria internacional

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Las bolsas de Estados Unidos
Las bolsas de Estados Unidos y Europa cierran en alza, impulsadas por el avance en inteligencia artificial y la caída del precio del petróleo. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las bolsas de Estados Unidos y Europa cerraron al alza el lunes, impulsadas por el avance de empresas vinculadas a la inteligencia artificial y la caída de los precios del petróleo, en un contexto marcado por la incertidumbre ante el conflicto en Oriente Medio y la expectativa sobre las próximas decisiones de los bancos centrales.

En Wall Street, el índice S&P 500 subió 1,02% hasta las 6.699,61 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 1,22% y el Dow Jones avanzó 0,83%. Entre las compañías destacadas, Meta Platforms experimentó un fuerte ascenso tras un informe de Reuters que señala que la tecnológica planea reducir su plantilla un 20% o más, en busca de compensar sus elevadas inversiones en infraestructura de IA y optimizar recursos gracias a la eficiencia derivada de trabajadores asistidos por inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia subieron luego de que su presidente ejecutivo, Jensen Huang, anunció nuevos componentes en la conferencia anual de desarrolladores de la empresa. A su vez, la taiwanesa Foxconn, que fabrica servidores de IA utilizando chips de Nvidia, publicó un sólido pronóstico de ingresos trimestrales. Tesla también registró avances tras el anuncio de su CEO, Elon Musk, sobre el próximo lanzamiento del proyecto Terafab para fabricar chips de IA. En el sector de semiconductores, Micron Technology ganó terreno tras comunicar la construcción de una segunda planta de fabricación en Taiwán.

El índice de volatilidad CBOE, utilizado como termómetro del miedo en Wall Street, descendió, mientras que el Russell 2000, sensible a las tasas de interés, mostró una tendencia alcista. La baja en los precios del crudo se produjo después de que Estados Unidos indicó que no pondría obstáculos al tránsito de algunos buques iraníes, indios y chinos por el Estrecho de Ormuz, lo que brindó cierto alivio a los mercados.

Las expectativas sobre la política monetaria influyeron en el ánimo de los inversores. Se anticipa que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá sin cambios las tasas de interés al concluir su reunión de dos días el miércoles. Según datos de LSEG, los operadores han postergado sus previsiones de un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos para después de octubre, en contraste con la expectativa anterior de una reducción en julio. Esta perspectiva se ve reforzada por el temor a que la crisis en el suministro de petróleo eleve la inflación y obligue a los bancos centrales a retrasar eventuales recortes.

El índice S&P 500 sube
El índice S&P 500 sube 1,02%, con el Nasdaq Composite y el Dow Jones registrando ganancias tras el impulso tecnológico en Wall Street. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Europa, el índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una ganancia del 0,45%, recuperándose de una caída inicial y rompiendo una racha de tres días a la baja. Los sectores inmobiliario y energético lideraron las subidas con alzas del 1,48% y 1,2%, respectivamente. Los mercados europeos reaccionaron favorablemente a la caída de los precios del petróleo, tras semanas de volatilidad derivada de los ataques en Oriente Medio y la preocupación por el suministro global.

La agenda de bancos centrales se torna clave esta semana, con los inversores pendientes de las intervenciones de Jerome Powell (Reserva Federal), Christine Lagarde (Banco Central Europeo) y Andrew Bailey (Banco de Inglaterra), quienes ofrecerán nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria y las previsiones económicas.

Entre las acciones individuales europeas, Commerzbank subió un 9% después de que la italiana UniCredit lanzara una oferta para incrementar su participación en el banco alemán. Por su parte, las acciones de UniCredit también registraron una ligera alza. En contraste, Amplifon cayó casi un 14% tras anunciar la compra del negocio de audífonos de la danesa GN Store Nord por 2.300 millones de euros (2.600 millones de dólares), alcanzando su nivel más bajo en nueve años.

Finalmente, Goldman Sachs elevó su objetivo para el índice británico FTSE 100 de 10.400 a 10.800 puntos para los próximos doce meses.

(Con información de Reuters)

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