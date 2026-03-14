La Provincia de Buenos Aires no adherirá a los cambios que impulsa el gobierno nacional en la VTV: la respuesta de Sturzenegger

La reforma de la VTV sigue demorada. Aunque está en la Ley Nacional de Tránsito, todavía falta la resolución y adhesión de las provincias

El gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, confirmó ayer viernes que no adherirá a los cambios que dispuso el gobierno nacional para el trámite de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y mantendrá el esquema de chequeos anuales para autos de más de dos años.

Lo confirmó a través de un posteo en X de la VTV provincial, en oposición a los cambios impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para modificar el sistema actual, hacerlo más competitivo y espaciar los controles para los vehículos de menor antigüedad.

“La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos. La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años”, se publicó en el perfil en X de la VTV bonaerense.

“Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!”, escribió Sturzenegger al repostear el anuncio sobre la decisión del gobierno de Kicillof.

Durante la semana, el Gobierno nacional decidió mantener las reformas aplicadas al sistema de VTV al rechazar el reclamo presentado por representantes del sector de talleres para frenar los cambios. La decisión se oficializó vía el Decreto 139/2026, que se publicó el 9 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El reclamo había sido presentado contra el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24.449. La presentación fue impulsada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI) junto con empresas y particulares del sector.

Uno de los puntos clave en disputa es la frecuencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Con la nueva normativa, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento, en lugar de los tres que regían anteriormente. Además, los autos con hasta diez años de antigüedad deberán someterse al control cada dos años, lo que representa una extensión en los intervalos de revisión.

En definitiva, el esquema oficial quedará así,

Vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años

Vehículos de entre cinco y diez años, deberán someterse a controles cada dos años

Vehículos de más de diez años tendrán revisiones más frecuentes.

Uno de los argumentos del Gobierno nacional es que según la evidencia internacional las fallas mecánicas explican una proporción muy baja de los accidentes de tránsito.

Otro aspecto de la iniciativa oficial es introducir competitividad en la provisión de servicios de VTV. Hasta ahora, el control se hace en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, ese servicio podrá también ser prestado por concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación y establecimientos que realizan revisiones técnicas a vehículos de transporte de carga.

Según Sturzenegger, la apertura a una mayor competencia podrá llevar a precios más bajos, en beneficio de los automovilistas.

Desde Provincia en cambio cuestionan los beneficios de esta apertura argumentando, por caso que las verificaciones podrían derivar en la ampliación del mercado negro de repuestos.

“Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente. Por un lado, quien verifica los vehículos (plantas de VTV con exclusividad en la prestación del servicio) y por otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”, sostuvo el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, quien también señaló que el sistema que impulsa Sturzenegger podría generar complicaciones para las localidades pequeñas y medianas en territorio bonaerense, con un servicio centralizado en las ciudades más atractivas únicamente.

Cuando se reglamente el decreto, se podrá iniciar el trámite para montar una VTV en un concesionario o taller particular

“Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, dijo Marinucci.

El gobierno nacional sostiene en cambio que los cambios que impulsa tienen en cuenta la evolución tecnológica del parque automotor y estudios que indican que la mayoría de los siniestros viales se vinculan con errores humanos y no con fallas mecánicas.

Otro punto del conflicto es la modificación del régimen de habilitación de talleres. La normativa nacional establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres revisores ni fijar tarifas obligatorias, lo que apunta a generar mayor competencia dentro del sistema. La Cmapara Argentina de Talleres de Revisión de Auto Transporte Interjurisdiccional” (Catrai) había cuestionado esta apertura alegando la participación de concesionarias, importadores u otros talleres afectará la imparcialidad del control, a lo que el gobierno replicó que la objetividad se garantiza mediante mecanismos de fiscalización del proceso y no restringiendo la actividad de los prestadores.

El gobierno nacional también confirmó la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), medida presentada como parte de una simplificación administrativa. El Ejecutivo concluyó que los argumentos del reclamo no modificaron los fundamentos de la reforma y rechazó la presentación administrativa de Catrai, dejando firmes los cambios implementados en el sistema de revisión técnica vehicular.

Las plantas de verificación particulares

Tanto para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Inspección Técnica Vehicular (ITV), denominación que cambia según las distintas jurisdicciones, se podrán registrar nuevos espacios privados donde hacer las inspecciones de vehículos automotores. Esta modificación habilita que no sólo existan plantas oficiales como ocurrió desde la creación de este tipo de controles, sino que también podrán efectuarse en concesionarios oficiales y talleres autorizados.

Los autos cero kilómetro tendrán 5 años de plazo hasta la primera VTV, pero depende de cada jurisdicción y su adhesión a la Ley Nacional

Los talleres o concesionarias deberán adaptar sus instalaciones y su equipamiento técnico de acuerdo a las exigencias que determine el gobierno. Originalmente, esa reglamentación estaba a cargo de la disuelta Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Ahora será la Secretaría de Transporte la que deba delegar esa función al organismo competente. Esos talleres tendrán que tener un Director Técnico habilitado que certifique la calidad de las revisiones.

Las RTO, tanto las plantas de autos particulares como las de transporte pesado, de cargas y pasajeros, no tendrán una tarifa única oficial en las jurisdicciones que adhieran a esta reforma de la Ley Nacional de Tránsito. En el futuro, las RTO tendrán una certificación física, tal como es actualmente con una oblea, pero también una certificación digital en la plataforma “Mi Argentina”, del mismo modo que hoy se puede exhibir la cédula verde, la licencia de conducir o la autorización de manejo a un tercero.

Las jurisdicciones que adhieran tendrán la posibilidad de realizar revisiones técnicas a vehículos comerciales, no particulares, de otras jurisdicciones.