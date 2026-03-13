Melconian advirtió sobre una economía gris y aseguró que el poder adquisitivo “no va a arrancar”

Carlos Melconian advirtió sobre el estancamiento económico y la falta de impulso en el consumo

Carlos Melconian realizó una advertencia sobre el rumbo de la economía argentina y puso en duda la posibilidad de alcanzar una inflación cercana a cero durante el actual ciclo de gobierno. El economista identificó la existencia de un entorno “gris” y alertó sobre los efectos limitados de los sectores en crecimiento sobre el empleo y el consumo. En su análisis, subrayó que la política económica vigente exhibe un desbalance entre el ajuste fiscal y la reactivación de la actividad, lo que dificulta la mejora en los principales indicadores sociales.

En su diagnóstico, Melconian señaló que la recuperación macroeconómica tropieza con una corrección todavía pendiente de los precios relativos. Estos desequilibrios afectan a los servicios públicos y los salarios, dos componentes clave para la vida cotidiana. Cuando observó el cuadro general, enfatizó que “todavía los atrasados siguen atrasados”, en referencia a los precios de sectores regulados y a la remuneración de los trabajadores. Este fenómeno impide, según su visión, que la economía logre una estabilización sostenida.

De acuerdo con el economista, los esfuerzos por controlar la inflación no resultan suficientes si se producen a costa de dejar inmóvil la actividad productiva. Para graficar la situación, empleó una metáfora física: comparó el proceso con el entrenamiento de un atleta, donde el desarrollo del tren superior y del tren inferior debe guardar una proporción equilibrada. En términos económicos, explicó que “en el camino de ida a ser un atleta, esto es inflación de un dígito bajo y crecimiento económico. Estas proporciones de tren superior y tren inferior tienen que ir más o menos pareja”. De este modo, sostuvo que una inflación baja carece de sentido si se acompaña de “cero de crecimiento y quiebras empresarias”.

Al referirse a los mensajes oficiales, Melconian cuestionó el cambio discursivo del Gobierno sobre el objetivo inflacionario. Consideró que las autoridades modificaron sus expectativas públicas y criticó que el actual ministro de Economía, Luis Caputo, destaque ahora la corrección de precios como un logro, cuando –a su entender– ese aspecto debió ocupar el centro de la escena desde el inicio de la gestión. El economista insistió en que la falta de un plan integral dificulta la recuperación y retrasa la solución de los desequilibrios de fondo.

Durante su exposición en Radio Rivadavia, Melconian analizó el impacto de los sectores que exhiben crecimiento, como el petróleo y la energía. Si bien estos rubros impulsan el ingreso de divisas, aclaró que su efecto derrame sobre el Producto Interno Bruto (PIB) resulta limitado. Dijo que “todo ese esa exportación que anda muy bien, es de bajo impacto en el PIB de derrame”. Según su visión, los sectores extractivos no logran dinamizar la demanda interna ni generan empleo masivo, por lo que el beneficio macroeconómico no llega al conjunto de la población.

El economista también se refirió al comportamiento de los mercados y la demanda de moneda extranjera. Pese al superávit fiscal anunciado por el Gobierno, advirtió que se mantiene una elevada compra de dólares por parte de los particulares. Esta tendencia refleja, en su opinión, una desconfianza persistente en la moneda local y una preferencia por activos en divisa extranjera. La demanda sostenida de dólares limita la capacidad de estabilización y complica la estrategia oficial para fortalecer el peso.

Melconian descartó la posibilidad de una crisis financiera inmediata, pero proyectó para el año en curso un escenario de crecimiento bajo y escasa mejora en los indicadores sociales. Describió este panorama como una economía “gris”, donde la falta de dinamismo en el consumo y el empleo predomina sobre los logros parciales en materia de exportaciones o ingresos externos. A su criterio, la recuperación será un proceso “muy lento”, sobre todo en lo que respecta al poder adquisitivo de los salarios.

En cuanto a la capacidad de compra de la población, Melconian fue contundente: “El poder adquisitivo no arrancó, no va a arrancar” en el corto plazo. Esta afirmación resume su perspectiva sobre el efecto de las medidas adoptadas hasta el momento y anticipa una reactivación gradual y de baja intensidad. La persistencia de precios atrasados en servicios clave y la lentitud en la mejora de los salarios impiden, según el economista, una recomposición rápida de la demanda interna.

Otro elemento destacado en su análisis es la importancia de una comunicación clara y transparente desde el primer día de gestión. Melconian sostuvo que el éxito de cualquier plan de estabilización depende, en buena medida, de la confianza que logren generar las autoridades políticas y económicas en la sociedad. En su evaluación, la reconstrucción de la credibilidad y la recuperación de la moneda local son factores centrales para revertir la inercia actual y sentar las bases de un crecimiento sostenible.

La visión de Melconian abarca tanto la dinámica de los mercados como la situación social. Consideró que la economía argentina enfrenta desafíos estructurales difíciles de superar sin una estrategia integral que aborde de manera simultánea los problemas de precios, empleo y confianza. Frente a este escenario, subrayó la necesidad de políticas coordinadas y de señales firmes para evitar que la economía continúe en una senda de estancamiento y volatilidad.