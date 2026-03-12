Economía

Precarización laboral en aumento: el empleo informal creció más de 28% en la última década

En una década se crearon más de 1,2 millones de puestos de trabajo asalariados en negro. Algunos rubros duplicaron la cantidad de empleados no registrados

La construcción sumó 130 mil puestos de trabajo informales entre 2016 y 2025

No es una novedad que el trabajo formal lleva más de una década con crecimiento casi nulo. Son pocos los sectores que han logrado una mejora significativa de la cantidad de trabajadores registrados, en un contexto en el que la economía ha permanecido la mayor parte del tiempo estancada. Sin embargo, hay una “vía de escape” que sí ha tenido dinamismo en los últimos diez años: el empleo informal.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), entre el primer trimestre de 2016 (dato más antiguo disponible) y el tercer trimestre de 2025 (dato más reciente) creció 28,7% la cantidad de trabajadores asalariados informales en el país. En detalle, se pasó de 4.404.000 empleados no registrados en 2016 a 5.669.000 en la actualidad, lo que significa que en casi una década el universo de trabajadores en negro aumentó en 1.265.000 personas.

En paralelo, la cantidad de asalariados en blanco en el sector privado, tuvo un tímido avance de 7.213.000 a 7.272.000 personas, lo que se traduce en una variación de apenas 0,8% (59.000 trabajadores nuevos) en casi una década.

El sector de "enseñanza privada" duplicó la cantidad de trabajadores informales en la última década.

En ese escenario de mercado de trabajo formal estancado y empleo informal en alza, el peso del empleo en negro creció de forma significativa. En los primeros meses de 2016, el 38% de los asalariados estaban en negro, mientras que en el tercer trimestre de 2025 la proporción de la informalidad escaló hasta el 44%.

Qué sectores crearon más empleo en negro

Hay diferentes formas de analizar el mercado laboral informal. Una, es observar qué ramas de actividad tienen mayor proporción de trabajadores asalariados en negro en relación al total. En ese caso, se destacan por sobre el resto el servicio doméstico (70,9% de sus trabajadores están en la informalidad), el agro (66,1%) y la construcción (55,5%).

Otra forma de estudiar el comportamiento de la informalidad, es identificar qué ramas de actividad han creado más trabajo no registrado en los últimos años. En términos porcentuales, el sector que más asalariados en negro contrató en el período analizado es la enseñanza privada, que pasó de 87.000 asalariados informales en 2016 a 174.000 en 2025. Es decir que en una década duplicó (100,5% de aumento) la cantidad de empleados informales.

Fue similar el caso del rubro de “electricidad, gas y agua”, que incrementó un 93,4% la cantidad de empleados informales. Eran sólo 14 mil los asalariados informales de ese sector en 2016 y son 27.000 en la actualidad (13 mil nuevos).

Ahora bien, si no se presta atención a los porcentajes, sino al número de trabajadores, se puede destacar a otras ramas de actividad. De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Indec, el sector que más empleados en negro sumó en la última década es el de “otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales”. Las empresas de ese rubro sumaron 192.000 asalariados en negro entre 2016 y 2025, pasando de 291.000 a 483.000 trabajadores informales.

También sobresale el comercio, que tenía 666.000 asalariados informales hace una década y cuenta con 851.000 empleados en negro en la actualidad. Eso quiere decir que se sumaron 185.000 nuevos trabajadores a ese sector que no hacen aportes al sistema jubilatorio.

En tercer lugar aparece el rubro de “servicios sociales y de salud privado”, que experimentó un crecimiento del 74,5% en la cantidad de asalariados no registrados (171 mil nuevos trabajadores en negro).

Las tres excepciones

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hay tres ramas de actividad que redujeron el número de empleados informales entre 2016 y 2025. Llamativamente, una de ellas es la de “hogares privados con servicio doméstico”. Si bien sigue siendo el rubro más informal, en la última década experimentó una baja de 1,6% en la cantidad de empleados no registrados, pasando de 1.170.000 a 1.152.000 trabajadores en negro (-18.000 personas).

Las otras dos excepciones son actividades que de por sí tiene muy poca informalidad. Una es la pesca, que bajó de 3.000 a 2.000 trabajadores informales (-7,3%) y la otra es la intermediación financiera, que bajó de 20.000 a 13.000 empleados en negro (-33,2%).

De todas formas, estos resultados no son suficientemente significativos como para contrarrestar el enorme avance de la informalidad en el resto de la economía. Habrá que esperar a que el Indec publique los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y a los primeros meses de 2026 para saber cómo avanzó el empleo en negro en los meses más recientes. Lo que está claro, es que el trabajo no registrado sigue siendo un problema de gran magnitud que desfinancia día a día al sistema jubilatorio argentino.

