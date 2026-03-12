Para el economista Ricardo Delgado la Argentina ingresó en “una meseta incómoda de inflación”

El economista Ricardo Delgado dialogó con Infobae en Vivo e hizo sus proyecciones de inflación, luego de que esta presentara aceleraciones durante 8 meses consecutivos.

Hoy se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero y Delgado espera que se ubique en torno al 2,8%, mostrando apenas una reducción de 0,1 puntos porcentuales en relación al mes previo.

El director de la consultora Analytica dijo: “Definitivamente estamos instalados en una meseta incómoda de inflación. Probablemente también marzo arroje un número parecido, aunque todavía no queremos dar nuestra proyección”.

“El Gobierno parece estar perdiendo, si se quiere, una de las batallas centrales de su relato económico: la de ‘pulverizar’ la inflación. Al menos en este primer trimestre del año, la situación se volvió más compleja y requiere atención”, consideró.

El economista resaltó igualmente que “no estamos ante una espiral inflacionaria ni nada que se le parezca, pero evidentemente el escenario se tensiona”. Señaló que el primer trimestre del año dejará una inflación acumulada cercana a los nueve puntos, prácticamente el mismo nivel que el presupuesto proyectaba para todo 2016.

A su vez, los salarios —incluso los formales, de quienes tienen la posibilidad de discutir paritarias— están creciendo claramente por debajo del IPC, lo que vuelve el contexto, sobre todo para el consumo, bastante complejo.

Delgado afirmó que las declaraciones del equipo económico de una inflación de 0% en el corto plazo “es más una expresión de deseos que otra cosa”.

“También resulta interesante un punto que se mencionó: el nuevo asesor del equipo económico, el economista uruguayo Ernesto Talvi, planteó que es más difícil bajar la inflación desde niveles del 20% o 25% mensual hasta el 3% o 4%, que reducirla desde ese 3% o 4% hasta niveles cercanos a cero", subrayó Delgado.

Remarcó que es una dinámica conocida en la región: ocurrió en Uruguay, en Chile durante los años ‘90 y también en Colombia. “Los procesos de desinflación suelen ser largos”.

“En ese sentido, su incorporación podría interpretarse como un intento de aportar experiencia sobre cómo funcionaron los programas de estabilización en la región”, indicó.

“La explicación tiene que ver con la inercia inflacionaria: contratos, servicios y distintos precios suelen ajustarse mirando la inflación pasada, lo que establece un piso y vuelve más lento el proceso de baja. A eso se suman los ajustes de precios relativos —en particular, de tarifas— que complican aún más el objetivo de llevar la inflación rápidamente hacia cero”, agregó.

Por otro lado, Delgado advirtió que, sin crecimiento, la administración de la política económica se volverá mucho más difícil. En ese marco, consideró que el Gobierno debería poner el énfasis en los próximos meses en cómo retomar la expansión de la actividad económica.

Según explicó, esto es clave por al menos dos razones. En primer lugar, porque uno de los ejes centrales del programa oficial —junto con la baja de la inflación y el equilibrio fiscal— era fortalecer la recaudación. Sin embargo, desde agosto, al mismo tiempo que la inflación volvió a acelerarse, los ingresos tributarios comenzaron a caer en términos reales. De hecho, febrero marcó el octavo mes consecutivo de retroceso en la recaudación.

Al mismo tiempo, el gasto público continúa en baja, aunque con márgenes cada vez más acotados para profundizar el ajuste. “La motosierra ya recortó buena parte del gasto y quedan cada vez menos partidas sobre las cuales avanzar”, planteó.

En segundo lugar, advirtió que una economía sin crecimiento también eleva —aunque sea de manera acotada— las probabilidades de conflictos sociales, con sectores movilizados o tensiones en la calle. “Es un combo que la Argentina ya vivió en otros períodos prolongados sin crecimiento”, señaló.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

El economista