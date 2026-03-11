Economía

¿Desaceleración más lenta?: se demora la caída de la inflación a un dígito anual, según los principales analistas

Las expectativas de los expertos fueron cambiando en los últimos meses, demostrando que la desaceleración inflacionaria demandaría más tiempo del previsto inicialmente


La aceleración de los precios
La aceleración de los precios registrada en los últimos meses impactó sobre las proyecciones de los especialistas. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Una las prioridades del Gobierno nacional en materia económica es el control de la inflación y si bien hoy los números son muy diferentes a los que se preveían antes de la llegada de Javier Milei, el mercado ahora estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) seguirá en dos dígitos para 2028, cuando antes proyectaba que para ese año ya bajaría a una sola cifra anual.

Según las últimas ediciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central (BCRA), recalibraron sus proyecciones en cuanto a la evolución de los precios. Para graficarlo, sirve analizar lo ocurrido con un dato en particular: el IPC esperado para los próximos años. De acuerdo al REM publicado en diciembre, en ese momento los expertos anticipaban una inflación anual de 20,1% en 2026, de 12,7% en 2027 y de 9,5% en 2028. Es decir que proyectaban que de aquí a dos años se iba a lograr un índice inflacionario anual de un dígito.

En el REM publicado en enero las proyecciones cambiaron. Para el 2026 ya no se esperaba una inflación del 20,1%, sino una de 22,4%; para el 2027 el cálculo ascendió a 15% y para el 2028 llegó al 9,9 por ciento. Un mes más tarde, en febrero, se hicieron nuevamente correcciones al alza, pasando a un IPC de 26,1% en 2026, del 16,4% en 2027 y de 11,2% en 2028. Eso implica que habría que esperar al menos al 2029 para ver una inflación anual de un solo dígito.

Es importante tener en cuenta que el REM registra las expectativas por parte de los principales analistas del mercado, pero no garantiza la precisión de las proyecciones. Lo que sí se puede asegurar, es que los expertos esperan una desaceleración inflacionaria más lenta.

El factor condicionante

Más allá del manejo de la política monetaria y su impacto sobre los precios, hay un escenario mucho más tangible que ha llevado al mercado a dudar del rumbo inflacionario. Se trata justamente del resultado que el IPC ha tenido en los últimos meses.

Si se analizan los datos históricos publicados por el Indec, se encuentra que la inflación mensual lleva ocho meses consecutivos acelerando. La última desaceleración intermensual se producto entre abril y mayo de 2025, cuando el IPC pasó de 2,8% a 1,5 por ciento. A partir de entonces, el índice fue siempre hacia arriba, sin detenerse.

En detalle, el índice del Indec aceleró en junio de 2025 (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%), diciembre (2,8%) y enero de 2026, cuando llegó a rozar el 3%, con una variación del 2,9 por ciento.

Aún no se da a conocer el dato correspondiente a febrero, pero las consultoras privadas anticipan que las subas de precios rondaron nuevamente el 2,9% mensual. Algunas hablan incluso de un 3%, lo que significaría una continuidad de la tendencia alcista de la inflación.

Por si fuera poco, en las últimas semanas se sumó el factor “precio del petróleo”. Cabe recordar, que como consecuencia directa del conflicto bélico en Medio Oriente, el precio internacional del barril de crudo comenzó una escalada significativa. Al cierre de este artículo, el Brent, que a comienzos de marzo rondaba los USD 70, ya cotizaba a USD 91,42, luego de haber alcanzado un pico de 119 dólares. Ese escenario, en mayor o menor medida impactará sobre el valor de los combustibles en Argentina y consecuentemente, sobre los precios.

De todas formas, los REM mencionados fueron realizados antes del inicio del conflicto en territorio Iraní, por lo que la suba de los combustibles no fue contemplada por los analistas al momento de hacer sus proyecciones.

Qué espera el Gobierno

El Gobierno nacional no ha hablado demasiado del IPC esperado para los próximos años, pero sí ha compartido en numerosas oportunidades sus expectativas respecto al futuro más inmediato. Sin ir más lejos, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, insistió hace unos días en que la inflación mensual podría ser de un dígito antes del fin de este año.

“Mientras nos mantengamos en este curso, tranquilamente este año la inflación podrá empezar con 0”, afirmó, al mismo tiempo que adelantó que el IPC del segundo mes del año será inferior al 2,9% de enero. En este sentido, Caputo defendió que la desaceleración de precios es una consecuencia directa del ordenamiento macroeconómico y volvió a insistir con la idea de que el principal “escudo” frente a un contexto internacional adverso es tener “los fundamentals en orden”.

También el presidente de la Nación, Javier Milei, se muestra optimista respecto a la inflación, aún con el problema del petróleo de por medio. En una entrevista televisiva reciente, el mandatario afirmó que después del primer trimestre la inflación retomará un sendero bajista y que hacia junio-agosto el guarismo mensual comenzará “con un cero adelante”.

