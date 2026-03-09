Caputo sale a buscar otros USD 250 millones: cómo impactará la tasa de la primera licitación

El Ministerio de Economía apuesta al financiamiento local para cubrir pagos de deuda en moneda extranjera.

El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, enfrenta un desafío central esta semana: reunir otros USD 250 millones con el Bonar 27 (AO27) para cubrir los vencimientos de deuda de julio por USD 4.200 millones. Pero la sobredemanda y el corte de la tasa que hubo en la primera licitación para los analistas de mercado son una garantía inicial de que, a priori, la nueva no quedará vacía.

En el debut del nuevo bono en dólares, la Secretaría de Finanzas logró captar USD 250 millones. Esta operación se concretó a una tasa menor a la esperada por los analistas de mercado, lo que contribuyó a incrementar el optimismo oficial respecto al acceso a financiamiento en moneda extranjera.

La cartera económica apuesta a que la demanda por títulos en dólares siga firme esta semana, en un contexto en el que los depósitos privados en dólares mantienen niveles récord y los fondos comunes de inversión (FCI) exhiben un volumen considerable de dólares líquidos.

En busca del “dólar ocioso”

La estrategia de Caputo se sostiene sobre la premisa de que los inversores mantienen un volumen elevado de dólares ociosos en el sistema financiero local. El Gobierno busca capitalizar esa liquidez mediante una secuencia gradual de licitaciones, cada 15 días y con un límite de USD 250 millones en dos subastas consecutivas, con un límite de USD 2.000 millones.

Adrián Yarde Buller, Chief Economist & Strategist en Facimex Valores, aportó su visión sobre el desempeño de los bonos soberanos en el actual contexto. En conversación con Infobae, Yarde Buller explicó: “Es probable que esta semana volvamos a tener buena demanda por el Bonar 27. La última licitación mostró una sobredemanda significativa con relación al monto que buscaba emitir el Gobierno y el rendimiento del bono en el mercado secundario comprimió al 5,64%, desde el 5,89% que tuvo como corte la licitación. Esto es una señal clara de que habrá demanda nuevamente en la licitación de esta semana”.

El financiamiento en dólares se volvió un objetivo prioritario para el equipo económico de Caputo, ya que el vencimiento de julio representa uno de los pagos más relevantes del año. Aunque el Gobierno debe evaluar diferentes alternativas para cubrir el monto restante: aun en el mejor escenario, en donde consiga los USD 2.000 millones con el BONAR 27, le faltarán al menos USD 1.800 millones dado el nivel de los depósitos del Tesoro en moneda extranjera (que ya contabilizan la primera colocación).

La dinámica de la última licitación resultó determinante para las expectativas oficiales. En la primera subasta, la colocación de USD 150 millones se concretó con una tasa de corte inferior a la prevista por los especialistas del sector privado. En el mercado secundario, el rendimiento del Bonar 27 cayó al 5,64%, reflejando el interés de los fondos locales y de los ahorristas por estos instrumentos. Y luego logró ampliarlo otros USD 100 millones en la segunda subasta del jueves.

Alta demanda

En el comunicado de la primera subasta, Finanzas anunció que recibió ofertas por USD 868 millones para suscribirse al Bonar 2027, que había sido anunciado días atrás por el Gobierno. Esto significa que le ofrecieron 5,79 veces más de lo que finalmente se adjudicó. O, dicho de otro modo, la oferta superó en un 479% la cantidad adjudicada.

Analistas advierten que la liquidez en dólares de los bancos y fondos de inversión sostiene el optimismo oficial.

El análisis de Yarde Buller aporta un ángulo clave para comprender la lógica de la estrategia oficial. “Sigue habiendo un stock muy importante de dólares ‘ociosos’ tanto en los bancos, con depósitos privados en dólares en niveles récord, como en Fondos Comunes de Inversión (FCI) en dólares y cuentas de inversores minoristas. La baja tasa de la primera licitación demuestra lo elevada que fue la demanda”, sostuvo. Este diagnóstico coincide con la visión de quienes dentro del Gobierno sostienen que el ritmo gradual de las colocaciones permitirá que los recursos líquidos del sistema financiero se orienten hacia los nuevos bonos, sin generar distorsiones abruptas en los precios ni en las tasas de interés.

Pero Yarde Buller advirtió que, si la demanda fuera agotándose, las tasas de corte podrían tener que ir en aumento para seguir completando el cupo de emisión que tiene el gobierno. Pero justamente ahí está el secreto del equipo económico: buscan un ritmo de colocaciones tan gradual para que vayan creciendo los ahorros que terminan demandando bonos en estas licitaciones, permitiendo que las tasas puedan mantenerse bajas.

Cash flow atractivo

“Esperamos que siga el apetito por este instrumento en las próximas licitaciones, teniendo en cuenta su cash flow atractivo: cupones mensuales, amortización bullet (que reduce el riesgo de reinversión) y una duration acotada (MD 1,57). Si bien actualmente no tiene mucha liquidez, la irá ganando con el correr de las semanas, ya que se licitarán hasta USD 250 MM de manera quincenal hasta alcanzar un tope de USD 2.000 MM. La próxima licitación será este jueves", analizó Ana Albín, la analista senior de deuda de Invertir en Bolsa (IEB).

El contexto de altos depósitos privados en dólares y la presencia de fondos de inversión en moneda extranjera otorgan margen al Gobierno para sostener el esquema de financiamiento local. Los bancos y los FCI exhiben una liquidez que supera los niveles históricos previos, lo que refuerza la hipótesis oficial sobre la capacidad del mercado interno para absorber nuevas emisiones sin presionar el tipo de cambio.

La administración de Caputo evalúa de forma permanente la evolución de las tasas y el apetito por riesgo de los inversores. El resultado de la próxima licitación será una prueba para el modelo gradualista que el Ministerio de Economía eligió para afrontar el vencimiento de julio. La expectativa oficial se apoya en que el mercado mantenga su interés en los bonos en dólares, lo que permitiría cubrir el monto pendiente de USD 250 millones sin recurrir a herramientas extraordinarias ni alterar el equilibrio cambiario.